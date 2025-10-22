القاهرة، مصر: أعلنت شركة بشرسوفت، الشركة المالكة لمنصتي التوظيف الرائدتين في مصر "وظّف" و"فرصنا"، عن الاستحواذ الكامل على شركة آي كارير (iCareer)، وهي أكبر شركة استشارية في مصر متخصصة في تقديم برامج توظيف وحلول المسار المهني واسعة النطاق. كما يعزز هذا الاستحواذ من توسع بشرسوفت خارج مصر ويتيح لها انتشاراً أكبر في منطقة الخليج، علماً بأن بشرسوفت كانت قد أطلقت عملياتها رسميًا في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، مما يمثل نقطة انطلاق لاستراتيجية نمو إقليمية شاملة تهدف إلى خدمة ملايين الباحثين عن وظائف وأصحاب الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست بشرسوفت في عام 2009، ونجحت في ربط أكثر من 9 ملايين باحث عن وظيفة بأكثر من 100,000 صاحب عمل، وساهمت في إدارة ما يقدر بنحو 1.4 مليون عملية توظيف عبر منصاتها. وتدير الشركة الآن نظامًا متكاملًا يضم منصات إلكترونية للوظائف، وبرمجيات للتوظيف، وبرامج التأهيل للعمل، وهي مُصممة خصيصًا لمعالجة تحديات البطالة، ونقص المهارات، وإعداد القوى العاملة، وكفاءة سوق العمل في جميع أنحاء المنطقة.

تشتهر آي كارير، التي تأسست في عام 2012، بتنفيذ برامج واسعة النطاق مخصصة للتوظيف والتوجيه المهني في جميع أنحاء مصر ومنطقة الخليج. ويشمل شركاؤها وعملاؤها وزارات حكومية، وجامعات مثل جامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعات الكندية في مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكبرى الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات مثل حسن علام القابضة، وفودافون، وبيبسيكو، وراية القابضة، وبروكتر آند جامبل، بالإضافة إلى منظمات التنمية الدولية مثل منظمة العمل الدولية (ILO)، والأمم المتحدة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وصندوق التحدي لتوظيف الشباب (CFYE)، المدعوم من الحكومة الهولندية.

وفي تعليقه على صفقة الاستحواذ، صرح أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في بشرسوفت، وعضو المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، قائلًا: "لدينا الآن كياناً مترابطاً يجمع بين عناصر القوة لدى الطرفين، بشرسوفت بتقنيتها القوية وبياناتها من ناحية، وآي كارير بخبرتها الميدانية من ناحية أخرى." وأضاف: "بانضمام آي كارير لمجموعتنا، فإننا لن نكتفي بتعميق تأثيرنا المحلي فحسب، بل سنتوسع أيضًا عبر المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يعد ذلك جزءًا من استراتيجيتنا الجديدة للاستحواذ ودمج الشركات الأخرى في مجال تكنولوجيا التوظيف ومجال الموارد البشرية الأوسع في المنطقة، لتمكين ملايين من الباحثين عن عمل وتقديم حلول توظيف متكاملة للشركات بمختلف أحجامها. كما نهدف إلى أن نكون الشريك الأساسي للقطاع الخاص مع الحكومات عندما يتعلق الأمر بالسياسة العامة لجعل سوق العمل أكثر كفاءة وحل مشكلة البطالة على نطاق واسع من خلال الوصول إلى كوادر بشرية أفضل والاستفادة من رؤى متعمقة."

وكجزء من الصفقة، استحوذت بشرسوفت أيضًا على ريكروتيرا (Recruitera)، وهي أول برنامج مصري لتتبع المتقدمين (ATS SaaS) طورته آي كارير، والذي سيتم دمجه قريبًا مع منصتي وظف وفرصنا لتعزيز كفاءة التوظيف وعمليات البحث عن المواهب البشرية للعملاء. يتيح برنامج ريكروتيرا لأصحاب العمل نشر الوظائف، وإدارة الطلبات، والوصول إلى التحليلات في عملية سلسة وموحدة. فضلاً عن ذلك، يمكن الآن دمج برامج التدريب والتوجيه والتقييم الخاصة بآي كارير مع فرص الوصول إلى سوق العمل التي توفرها منصتا وظف وفرصنا، مما يمنح الجامعات أدوات أفضل لدمج مهارات التوظيف في مناهجها الدراسية.

ومن جانبه أوضح أكرم مروان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي كارير، قائلًا: "إن توحيد جهودنا بالتعاون مع بشرسوفت يساعدنا على تحقيق رسالتنا. فعلى مدى السنوات الماضية، كانت ميزة آي كارير هي علاقاتنا القوية مع أكثر من 1000 صاحب عمل، مما منحنا القدرة على تطوير محتوى عملي أفضل وإشراك أصحاب العمل في عملية توفيق الوظائف مع خريجي آي كارير. ولكن الآن، بفضل الحجم الضخم لشبكة أصحاب العمل الكبيرة لمنصتي وظف وفرصنا، أصبحت عملية التوفيق هذه أكبر بعشرة أضعاف، مما سيحقق تأثيرًا غير مسبوق على إتاحة فرص العمل وتوظيف الشباب. كما أن سوق العمل أكثر ديناميكية وتحديًا من أي وقت مضى، حيث ساهم انتشار نموذج العمل عن بعد والذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير جذري في صناعات وأدوار وظيفية بأكملها، لكننا سنتمكن من خلال الكيان الجديد من دعم شركائنا والمجتمع في تجاوز هذا التغيير المستمر بنجاح أكبر."

وعلى مدار الأعوام الماضية، نجحت الشركتان في مساعدة أكثر من 10 ملايين شخص في مصر، مع استهداف تمكين 100 مليون شخص بحلول عام 2030. وتواصل الشركة البحث عن فرص استحواذ أخرى في قطاعي التوظيف والتكنولوجيا، سواء في مصر أو في جميع أنحاء المنطقة، كجزء من خطتها الطموحة لتصبح من أوائل شركات التكنولوجيا المصرية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في غضون الثلاث سنوات القادمة.

أشار أحمد سمير، المدير العام لشركة بشرسوفت، إلى إن الاستحواذ يمثل بداية مرحلة جديدة للشركة. وأضاف "إن رؤيتنا تتجاوز التوظيف. نحن نهدف إلى أن نصبح الشركة الرائدة في مجال إدارة رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال إيجاد حلول لتحديات التوظيف الأساسية التي تواجه مصر والمنطقة الأوسع بالتوازي مع تبني التكنولوجيا الجديدة. على سبيل المثال، سيعزز هذا التكامل محركات المطابقة والتوصيات لدينا من أجل عملية توظيف أسرع وأسهل. كما سيساعد استخدام الذكاء الاصطناعي الباحثين عن عمل على إنشاء ملفات تعريف في بضع خطوات ويساعد أصحاب العمل على نشر الوظائف بأقل مجهود باستخدام البيانات والرؤى المستخلصة من آلاف الوظائف التي تم نشرها سابقًا على منصاتنا."

يعمل في بشرسوفت حاليًا 200 شخص كما تخطط لتوسيع قوتها العاملة بإضافة 100 موظف جديد على مدى العامين المقبلين، وتنمية الإيرادات لتصل إلى 25 مليون دولار. وتواصل أيضًا بشرسوفت المساهمة في تطوير السياسات العامة، لا سيما في مجالات ريادة الأعمال وإصلاح العمل، كجزء من قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وتواصل الشركة العمل مع الهيئات الحكومية لتقليل العمل غير الرسمي، وتعزيز رؤية سوق العمل، ومواءمة برامج التعليم مع متطلبات الصناعة.

نبذة عن بشرسوفت (BasharSoft)

تأسست بشرسوفت في عام 2009، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التوظيف في مصر والمطوّر لمنصتي وظف وفرصنا، وهما أهم منصات التوظيف عبر الإنترنت في البلاد. تبني الشركة أسواق عمل مبتكرة قائمة على التواصل عبر الانترنت وبرمجيات توظيف مصممة لربط ملايين الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، والجامعات، والحكومات في جميع أنحاء المنطقة. وهي واحدة من أولى الشركات الناشئة المصرية التي اجتذبت تمويلًا عالميًا لرأس المال الجريء إلى مصر، بما في ذلك مساهمة من 500 Global، سان فرانسيسكو، في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، اجتذبت بشرسوفت أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي كاستثمار أجنبي مباشر من جهات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وVNV Global، وEndure Capital. ساهمت منصات بشرسوفت في تسهيل أكثر من 1.4 مليون عملية توظيف، حيث تربط بين 9 ملايين مستخدم وأكثر من 100,000 صاحب عمل. تتوسع الشركة إقليميًا بهدف تمكين 100 مليون شخص بحلول عام 2030، وسد الفجوة بين التعليم والتوظيف مع المساعدة في حل تحديات بطالة الشباب. حصلت حلول بشرسوفت على جوائز ابتكار متعددة في مصر والخارج كما يدعمها فريق متخصص من الخبراء الملتزمين بتحسين الحياة من خلال برنامج "كل ما يتعلق بالتوظيف".

نبذة عن آي كارير (iCareer)

تأسست آي كارير في عام 2012، ومقرها مصر، وهي من بين أولى الشركات الاستشارية في مجال التأهيل المهني والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسعى إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف من خلال تقديم خدمات رقمية شاملة للكوادر الشابة. تربط الشركة الجامعات وأصحاب العمل والباحثين عن عمل من خلال البرامج والفعاليات والمنصات التي تدعمها التكنولوجيا. تتراوح عروضها بين التوجيه المهني والتدريب وخدمات التوظيف، وقد عملت مع منظمات وطنية ودولية، بما في ذلك هيئات حكومية ووكالات مثل منظمة العمل الدولية (ILO)، وبرامج تركز على توظيف الشباب والنساء. وعلى مدار السنوات الماضية، خدمت آي كارير أكثر من ١.٨ مليون من الشباب، ونفذت ٣٧ مشروعا في مجالات التأهيل المهني والتوظيف، كما تعاونت مع أكثر من ١٠٠٠ شركة وطورت ٧ حلول تقنية في مجالات التأهيل المهني والتوظيف والموارد البشرية

