جنيف، سويسرا، : أطلقت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، أول منظمة دولية مستقلة مكرّسة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي بصورة شاملة ومستدامة، الدليل الإرشادي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي لصنّاع السياسات، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى عقدتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، بعنوان: "الذكاء الاصطناعي المسؤول والموثوق والآمن لتحقيق الازدهار: من المبادئ إلى التطبيق".

وعُقدت الجلسة على هامش أول حوار عالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي استضافته مدينة جنيف يومي 6 و7 يوليو 2026، وجمعت صُنّاع السياسات وممثلي المنظمات الدولية وقادة قطاع الذكاء الاصطناعي والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع التقني، لبحث سبل تمكين الأغلبية الرقمية العالمية من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال أطر حوكمة عملية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي.

وفي إطار البرنامج الرئيسي للحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، شاركت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، في جلسة نقاش رفيعة المستوى إلى جانب قادة من قطاع الذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني، حيث نقلت منظور الأغلبية الرقمية العالمية إلى النقاشات الدولية حول الحوكمة الشاملة للذكاء الاصطناعي.

وفي تعليقها على إطلاق الدليل، قالت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "إن ملامح عصر الذكاء الاصطناعي تُرسم الآن، ومع ذلك فإن أكثر من نصف دول العالم لا تشارك في تحديد ملامح العصر. وما نواجهه يتجاوز فجوة في التنفيذ؛ فهو مسألة مساواة، ومسألة من يضع قواعد عصر الذكاء الاصطناعي، ومن يكتفي بالعيش وفقاً لها. لا يفتقر العالم إلى المبادئ؛ فنحن نتفق على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مسؤولاً وجديراً بالثقة وشاملاً للجميع. لكن ما يفتقر إليه العالم هو القدرة على ترجمة هذه المبادئ إلى عمل. ولهذا وُضع الدليل الإرشادي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي لصنّاع السياسات الصادر عن منظمة التعاون الرقمي: لسد هذه الفجوة، ووضع أدوات عملية في أيدي كل حكومة، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي محركاً موثوقاً للازدهار الرقمي للجميع".

ويساعد الدليل صُنّاع السياسات والجهات التنظيمية وفرق العمل الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي على تحويل المبادئ الأخلاقية إلى سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأطر حوكمة وطنية عملية. ويستند الدليل إلى مبادئ منظمة التعاون الرقمي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي وإعلان الرياض للدعوة إلى العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُعد جزءاً من منظومة المنظمة الأوسع لحوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة أدوات AI-REAL وبوابتها الإلكترونية، ومقياس نضج الاقتصاد الرقمي Digital Economy Navigator (DEN).

وتسهم هذه المنظومة في دعم الدول لتعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي، وبناء قدراتها المؤسسية، وترسيخ الثقة، واتخاذ قرارات في مجال السياسات والاستثمار قائمة على الأدلة.

ويتوفر الآن الدليل الإرشادي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي لصنّاع السياسات الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://dco.org/the-dco-ethical-ai-guidebook-for-policymakers/ .

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نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي أول منظمة دولية مستقلة في العالم تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام. تأسست المنظمة في عام 2020، وتجمع بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة عضو تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب دون سن 35 عاماً نسبة 70% منهم.

وتعمل منظمة التعاون الرقمي مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز الشمول الرقمي، وتمكين تدفق البيانات عبر الحدود، وتمكين المرأة والشباب، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تعمل المنظمة على تنسيق السياسات الرقمية عبر الحدود، وتحظى بوضع مُراقِب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات عالمية أخرى.

للمزيد من المعلومات، بما في ذلك القائمة الكاملة للدول الأعضاء والوصول إلى الأدوات الرقمية لمنظمة التعاون الرقمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dco.org أو متابعة @DCOrg على تويتر ولينكد إن.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع media@DCO.org.

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