دبي، الإمارات العربية المتحدة :بعد تحقيق نجاحات متتالية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت؛ تبدأ شركة IBS (شركة أردنية إماراتية مقرها دبي) عام 2024 بتنفيذ مشروع متطور للأكشاك الذكية iKiosk في رواندا، أفريقيا. وتمثل الشراكة مع شركةCentrika خطوة محورية تتماشى مع زيارة العمل التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى رواندا مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أثبتت الجلسات التي عقدت في كيجالي بأن التعاون المتبادل في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية سيحسّن النظام البيئي التكنولوجي في رواندا.

علّق إبراهيم دراز، الشريك الإداري في IBS"نحن سعداء بتوريد أكشاك الخدمة الذاتية للسوق الإفريقي من خلال هذه الشركة المرموقة، ونتوقع توسّع هذا المشروع في مراحل مقبلة".

تتوافق رؤية Centrika للحلول الذكية، وخاصةً فيما يخص خدمات النقل والدفع، مع الأكشاك المصممة حسب الطلب والتي سيتم نشرها في مواقع مختلفة في كيغالي. رحب ويلي كلود كاراسيرا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Centrika، بهذه الشراكة، قائلاً: "نحن متحمسون لطرح الأكشاك الجديدة في رواندا، حيث أنها ستحدث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها عملاؤنا مع تذاكر النقل، وتذاكر الرياضة والترفيه، ودفع الفواتير، والمعاملات الحكومية من خلال Irembo، والتحويلات المالية، وغيرها. ستوفر هذه الأكشاك المتعددة اللغات خدمة ذاتية مريحة وفعّالة، مما يعزز من تجربة العملاء بشكل عام".

ستقوم IBS بتوفير برامج مخصصة وأجهزة متطورة وخدمات تكامل سلسة في المرحلة الأولى من هذا المشروع. وقد صرّح محمد العزة، الشريك الإداري في IBS: "تفانينا المستمر بأعمال البحث والتطوير يضع منتجاتنا في المقدمة دائماً. قمنا ببرمجة أكشاكCentrika الآمنة لتستقبل الدفع النقدي والغير نقدي، ولتوفر خدمة سريعة وسهلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

عن IBS (www.infinitebs.net)

IBS شركة تكنولوجيا مالية، تأسست على يد رواد أعمال أردنيين. تقدم الشركة حلولاً متطورة لمختلف الصناعات، لتساعد الشركات في عملية تحولها الرقمي. تتعامل IBS مع ملايين المعاملات شهرياً وقد حصلت على جائزة "أفضل مزود لحلول الدفع الآلي متعدد القنوات لعام 2023 - الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائزFinTech 2023، الذي نظمته مجلة Wealth and Finance International.

عنCentrika (https://centrika.rw)

تقف Centrika في طليعة الابتكار حيث أنها تقدم حلولاً متطورة تلبي احتياجات المستقبل. وباعتبارها رائدة في مجال التحول الرقمي، تقدم Centrika مجموعة من الحلول الحديثة التي تعالج خدمات النقل والدفع بشكل خاص. ونظراً لالتزامها بالتميز، فإن رؤى Centrika وإنجازاتها تؤكد على كونها رائدةً في مجالها، فمثلاً كانت Centrika أول من أصدر بطاقة UnionPay الخاصة بعمليات النقل في رواندا.

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المصدر: "ايتوس واير"

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ابراهيم دراز

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