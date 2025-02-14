الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الدرعية، القائمة على مشروع تطوير وجهة ثقافية وحضرية طموحة على امتداد 14 كيلو متراً مربعاً في المملكة العربية السعودية، عن اعتماد تطبيقات IBM Maximo Application Suite (MAS) لمراقبة وإدارة الأصول عبر مختلف أجزاء المشروع، الذي يُعد من المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF). ستعمل IBM على تنفيذ حلول Enterprise Asset Management (EAM) الرائدة لتمكين الدرعية من تعزيز أداء الأصول والتنبؤ باحتياجات الصيانة، والارتقاء بالعمليات التشغيلية للمباني التاريخية والثقافية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر ليب 2025، وهو حدث تقني عالمي يقام في الرياض كل عام، حيث يجتمع القادة والمبتكرون لاستعراض تقدم بناء مستقبل التحول الرقمي.

ومع تواصل عمليات التطوير، فإن اعتماد شركة الدرعية لتطبيقات IBM Maximo Application Suite المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتمكين مراقبة الأصول وأرقام التنبؤات ومواعيد الصيانة في الوقت الفعلي، يقلل الوقت المهدر ويضمن بنية تحتية أكثر استدامة. كما أن تحقيق التكامل عبر تقديم حل تقني مركزي يشمل مختلف مهام العمل في حالات مثل تحليل أداء الأصول المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراقبة حالة العمل في الوقت الفعلي، يساعد الشركة على زيادة الاعتمادية التشغيلية ورفع كفاءة التكاليف.

ويعمل هذا التعاون على تمكين شركة الدرعية عبر حلول IBM Maximo من معالجة تحديات التوسع الحضري المتسارع والنمو السكاني المستمر مع ضمان الإدارة المستدامة للموارد والكفاءة التشغيلية والمرونة. ويساعد ذلك شركة الدرعية في التعامل مع البنية التحتية القديمة، والطلب المتصاعد على الطاقة والتوقعات العامة بتوفير حلول تقنية ذكية ومتقدمة، وبالتالي، إرساء معايير جديدة في التطوير الحضري يتسم بالكفاءة والاستدامة.

وقال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "يمثل هذا التعاون مع IBM خطوةً محوريةً نحو تحقيق رؤيتنا، مما يمكننا من بناء بنية تحتية مستدامة مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة لتحقيق هدفنا بأن نصبح واحدة من أكثر المدن الذكية تقدمًا في العالم. هذا التعاون يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارة الفعّالة للأصول في تحقيق التوازن الصحيح بين التوسع الحضري السريع والعمليات المستدامة والمعايير التشغيلية الفائقة. إنها علامة فارقة أخرى في برنامجنا التنموي المتسارع لبناء مدينة مستدامة ونابضه بالحياة".

ويمثل مشروع التعاون الثنائي إنجازاً استراتيجياً لشركة الدرعية على مسار رحلة التحول الرقمي، وتأكيد الالتزام بالارتقاء التقني من أجل تحفيز التطوير الحضري المستدام.

وقال فهد العنزي، المدير العام لشركة IBM السعودية: "نفتخر بالتعاون مع شركة الدرعية على صعيد هذه المبادرة التي تعزز التحول الرقمي، وكذلك توطد تسخير قوة التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى التفوق التشغيلي المدعوم بالأصول الذكية."

وأضاف: "إن شركة الدرعية تستعد لتحفيز ممارسات إدارة الأصول نحو ذروة غير مسبوقة، من خلال تكامل عمليات التنبؤ بموعد الصيانة وقدرات المراقبة في الوقت الفعلي مع تطبيقات IBM Maximo، وذلك بهدف تحقيق عمليات تشغيلية مستمرة بلا انقطاع في وقت يتوسع فيه المشروع، إلى جانب ريادة نموذج التطوير الذكي والكفوء للبنية التحتية."

وقال زياد لمعة، المدير العام لشركة eSolutions السعودية: "نفتخر باختيارنا لتطبيق حلول IBM Maximo Application Suite حيث تمتع eSolutions بخبرة كبيرة في تقديم حلول إدارة الأصول المؤسسية بما يسهم في تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة. ويعزز سجلها الناجح في تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات لضمان سلاسة تنفيذ المشروع لشركة الدرعية."

ويعزز تطبيق حلول IBM Maximo استراتيجية السحابة الهجينة لشركة الدرعية من خلال توفير IBM لنموذج نشر التقنية المرن، الذي يحقق التكامل بين البنية التحتية في الموقع مع بيئات السحابة الهجينة. وتتيح هذه المنهجية تعزيز عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، وكذلك رفع كفاءة الاستفادة من الأصول وزيادة المتانة التشغيلية، وهي عوامل أساسية في الارتقاء بمشهد النمو الحضري وتطوير البنية التحتية.

نبذة عن شركة IBM

تعد شركةIBM مزودًا رائدًا للبيئة السحابية الهجينة العالمية والذكاء الاصطناعي والخبرة الاستشارية. إننا نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. يعتمد أكثر من 4000 كيان حكومي ومؤسسي في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على النظام الأساسي للبيئة السحابية المختلطة من IBM وRed Hat OpenShift للتأثير على تحولاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقوم ابتكارات IBM الرائعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والحلول السحابية الخاصة بالصناعة وخدمات الأعمال بتوفير اختيارات مفتوحة وتتسم بالمرونة لعملائنا. يتم دعم كل هذا بواسطة التزام IBM طويل الأمد بالثقة والشفافية والمسئولية والشمولية والخدمة. تفضل بزيارة www.ibm.com للحصول على مزيد من المعلومات.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727م، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، حيث يقع مشروع الدرعية على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض، وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات مختلف الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها لتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022م، لتكون المسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "من هالأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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