الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت IBM، الشركة الرائدة عالمياً في الحلول السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق برنامج "هِمَّة"، النسخة المحلية من برنامج (IBM Consulting Associates program) لتدريب وتطوير مهارات المواهب السعودية المحلية. وتم الإعلان عن البرنامج في ملتقى Think Leadership Exchange Riyadh، أحد الفعاليات الرئيسية التابعة لشركة IBM.

ويهدف برنامج "هِمَّة" إلى تمكين قادة المستقبل الطموحين من خلال تدريب متكامل يجمع بين الجانب النظري والعملي. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، سيستقطب البرنامج مجموعة متنوعة من المشاركين، لتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة، لتعزز مسيرتهم المهنية في مجال الاستشارات. وسيتم إعداد جيل جديد من الخبراء، عبر دمج الخبرة الاستشارية التقليدية مع أحدث التقنيات لتمكينهن من إحداث تأثير مستدام.

وسيشارك عشرات السعوديين والسعوديات في برنامج IBM Global Associates في المملكة. وعبر البرنامج التدريبي الممتد على 12 شهراً، سيحصل المتدربين على خبرة عملية مختلفة ضمن قسم الاستشارات (IBM Consulting). وبصفتهم مبتكرين الغد، سيخضعون المنتسبين لبرنامج "هِمَّة" لتدريب عميق على أحدث التقنيات التكنلوجية، مثل تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. وسوف يتم تعيينهم في مسارات وظيفية محددة للتركيز على المهام المرتبطة بالوظيفة وذلك خلال فترة التدريبات الأولية المكثفة والتي تمتد على فترة 5 أسابيع. وتغطي هذه المسارات المهنية جوانب متعلقة بالاستشارات والتخصصات التقنية والتصميم وعلوم البيانات والتطوير. بالإضافة إلى التعليم التقني، سيتلقى المتدربون إرشادات حول تطوير مهاراتهم من خلال إمدادهم بمنصات مبنية علي الذكاء الاصطناعي مثل IBM Consulting Advantage، والتي تقدم مجموعة من الأصول والأدوات التقنية من IBM وشركاء أعمالها لتمكين استشاريين IBM. وفي نهاية التدريب سيتم وضع المنتسبين مباشرة في المشاريع المتعلقة بمهاراتهم حيث سيواصلون تطويرها، مع تلقي التدريب والتوجيه من أعضاء الفريق الأقدم.

وفي هذا الصدد، قال خالد العفيصان، الشريك الإداري والمدير الإقليمي للسعودية في شركة IBM Consulting: "نسعد باستقبال المرشحين السعوديين في برنامج "هِمَّة" الذي يجسّد التزامنا بتطوير المواهب المحلية، والمساهمة في رؤية السعودية 2030."

كما أضاف: "سنعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية لتحديد الفرص التي يمكننا من خلالها الاستثمار في تطوير المواهب وتحديد المهارات اللازمة لدعم خطة تنمية المواهب في المملكة."

تلتزم شركة IBM بالتعليم وتطوير المهارات، لكونه جزءاً أساسياً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة، ولهذا أنشأت الشركة برامج لتطوير المهارات، وإعادة تأهيل أفراد المجتمع، في كل مرحلة من مراحلهم التعليمية.

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