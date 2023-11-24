منصة IBM SkillsBuild تقدم دورات تكنولوجيا في مجالات الاستدامة لدعم حاجة السوق للمهارات الخضراء

تقديم حلول مياه مستدامة من خلال برنامج IBM Sustainability Accelerator،

دبي، الإمارات العربية المتحدة- قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، أعلنت شركة IBM عن أحدث الاستثمارات لتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال شراكتها مع جامعة الشارقة. تضم هذه الشراكة تقديم حلول مياه مستدامة والتي سيتم توسيع نطاقها من خلال برنامج IBM الخاص بالاستدامة لإفادة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جامعة الشارقة ببناء نموذج وتطبيق لرصد والتنبؤ بظروف التوصل إلى المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهته، قال شكري عيد، مدير عام IBM في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان: " نؤكد التزامنا بالعمل من خلال شراكتنا مع جامعة الشارقة، حيث نعمل على تمكين المجتمعات وتعزيز الابتكار وتلبية الحاجة الملحة للمهارات الخضراء والتكنولوجية. معًا، نحن لا نتكيف مع تغير المناخ فحسب؛ إنما نعمل على تشكيل غد أكثر مرونة و استدامة"

وأضاف الدكتور اديوالي جيوا، الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية والتحليلية للمياه في جامعة الشارقة: "تفتخر جامعة الشارقة بشراكتها مع شركة IBM في تطوير حلول للتحديات البيئية الملحة التي تواجهها المجتمعات. فمن خلال برنامج IBM Sustainability Accelerator، نهدف إلى مراقبة والتنبؤ بظروف الوصول إلى المياه في المنطقة، وتقديم دعم حيوي للمجتمعات التي لديها موارد محدودة للمياه العذبة." وأضاف: "ويعكس هذا التعاون التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل تحسين المجتمع وإحداث تأثير دائم في مواجهة تغير المناخ."

تعمل شركة IBM على تعزيز التزامها بالابتكار المستدام من خلال المشاريع التي تركز على حلول ادارة المياه كجزء من برنامجها العالمي للتأثير الاجتماعي، IBM Sustainability Accelerator. وقد حدد التقرير االصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخIPCC AR6 لعام 2023 أن هناك 3.3 مليار شخص يعيشون في مناطق معرضة لتأثيرات كبيرة من جراء تغير المناخ.

ومع التزام شركة IBM بتقديم تكنولوجيا وخدمات استشارية بقيمة 30 مليون دولار حتى نهاية 2025، يقوم البرنامج بإضافة خمسة مشاريع جديدة تركز على ادارة المياه، وتقدم تكنولوجيات خاصة بشركة IBM، مثلwatsonx، ومنظومة بيئية من الخبراء. يؤكد بحث جديد من IBM و Morning Consult على وجود فجوة متزايدة في المهارات في مجال الاستدامة مما يشكل تهديدا للقوى العاملة عبر الصناعات. ويتوقع 64% من قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة أن تركز أعمالهم على معايير مهارات الاستدامة عند توظيفهم خلال العامين المقبلين، ويتوقع 79% منهم أن الاستثمار في التدريب على الاستدامة في العام المقبل.

للمساعدة في بناء خط المواهب في مجال الاستدامة، يقدم IBM SkillsBuild تدريبا مجانيا يربط التقنيات المتطورة بالبيئة وتغير المناخ. من خلال التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتاحة لكل متعلم، تربط هذه الدورات الدراسية متعددة التخصصات موضوعات مثل البيئة والتنوع البيولوجي، مع التدريب التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. وهذا منهج دراسي شامل للمساعدة في تزويد الجيل القادم من القادة بالمهارات اللازمة للاقتصاد الأخضر.

يمكن للمتعلمين الاستفادة من رحلة التدريب الشاملة للتكنولوجيا البيئية من IBM SkillsBuild مع إتاحة بيانات اعتماد رقمية في كل خطوة على الطريق:

ستساعد الدورات التمهيدية على خلق أساس له رؤى وأسس لربط الاستدامة والتكنولوجيا.

ستقوم العروض متوسطة المستوى في التفكير التصميمي وريادة الأعمال الخضراء بتشجيع المتعلمين على تنمية مهاراتهم.

وستطلب الدورات الدراسية المتقدمة من المتعلمين تطبيق مهاراتهم على موضوعات الاستدامة عبر الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تعتمد هذه العروض على التزام شركة IBM بتنمية مهارات 30 مليون شخص بحلول عام 2030. ومن خلال التعاون عبر الخدمات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والمنظمات المهنية، فضلا عن الوكالات الحكومية، والجامعات، تقوم IBM SkillsBuild بإتاحة التعلم المجاني عبر الإنترنت على نطاق واسع. ويتضمن ذلك المنظمات التي ستساعد النساء على اكتساب المهارات، بما في ذلك الأمهات العائدات إلى القوة العاملة، والأقليات العرقية، والأفراد ذوي الدخل المنخفض، واللاجئين.

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