

تطبيق "الراجحي المالية" تتبع نهج تكنولوجيا السحابة الهجينة لإتاحة مستوى عالمي من الخدمات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: اختارت "الراجحي المالية" (ARC)، الشركة الرائدة للخدمات الاستثمارية، شركة IBM للذكاء الاصطناعي لأتمتة معاملاتها التجارية، ودعم تطوير تطبيقها الهاتفي، وهو منصة رقمية جديدة للإدارة الاستثمارية، وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة الي توفير خدمة سريعة، آمنة، وموثوقة.

تدرك "الراجحي المالية" أهمية تطوير نموذج الأعمال ليكون العميل هو محط الاهتمام الأول، وهو ما تم عبر تحديث قطاعات الخدمات الاستثمارية الأساسية، وخدمة العملاء المباشرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والامتثال التنظيمي. كما تتطلع الشركات المالية باستمرار لإعادة تصميم منظومة العمل وأتمتة معاملاتها الاستثمارية. هذا التحول المقترن بالرقمنة، يهدف إلى تحسين العائد من الاستثمار، والوصول لمصادر دخل جديدة. كما تقدم IBM خبرات، وخدمات تكنولوجية متطورة لدعم العملاء في تطوير منظومة العمل اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وبهدف تسريع وتيرة التطوير، استفادت شركة الراجحي المالية من تكنولوجيا IBM Cloud Pack for Integration (CP4I) المبنية على Red Hat OpenShift، لدمج تطبيقاتها مع المنصة الرقمية الجديدة وتحقيق متطلبات التكامل المطلوبة بسهولة، من خلال بيئة عمل آمنة، تتيح حوكمة الخدمات و تبسيط عمليات صيانة المنصة الرقمية، وإمكانية التوسع وفقا لمتطلبات العمل.

ويتم كل هذا من خلال اتباع نهج تكنولوجيا السحابة الهجينة، التي تمكّن شركة الراجحي المالية من معالجة البيانات للتطبيقات المصرفية الضخمة وتحسين الخدمات لإثراء تجربة العملاء من خلال معاملات، مثل: التجارة الإلكترونية والاستثمار الدولي، بالإضافة إلى تحقيق تجربة سريعة للتسويق الرقمي من خلال تطبيق الراجحي المالية والتي تعد منصة متكاملة تجمع بين العديد من الخدمات والمنتجات في تطبيق واحد سهل الاستخدام، مثل شراء وبيع الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى في السوق المالية السعودية (تداول) والأسواق العالمية.

من ناحيته قال وليد الراشد الحميد، الرئيس التنفيذي في شركة الراجحي المالية: "تعد الراجحي المالية في طليعة التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية في القطاع المالي. هدفنا هو السعي لتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة من خلال ابتكار وتطوير منظومة العمل باستمرار، وبالاستفادة من حلول IBM للأتمتة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكنّا من تبسيط تطبيق الراجحي المالية مع الحفاظ على جودة الخدمات المتقدمة، مما يتيح لنا مواكبة أحدث التطورات التقنية، وتعزيز تجربة عملائنا الرقمية".

وقال فهد العنزي، المدير العام لشركة IBMالسعودية: "تفخر IBMبالتعاون مع شركة الراجحي المالية لتطوير تطبيقها الاستثماري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة الابتكار، وزيادة كفاءة الخدمات الاستثمارية، وتقديم خدمة فائقة للعملاء اعتمادًا على نهج السحابة الهجينة. ونسعى في IBM على توفير أحدث التقنيات والخدمات لمساعدة عملائنا على حل مشاكل العمل الأكثر إلحاحًا، كما نفخر بتقديم مجموعة من الحلول التقنية المتكاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ونظم الأتمتة، مما يعزز من رحلة التحول الرقمي لعملائنا ويتماشى مع رؤية السعودية 2030".

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للعملاء ورفع كفاءة وإتاحة المنصات الرقمية، ومن خلال التعاون التكنولوجي مع IBM؛ أصبحت شركة الراجحي المالية أكثر استعدادًا على التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة، وتلبية توقعات العملاء الرقمية، مما يعزز من ميزاتها التنافسية في إتاحة الخدمات المصرفية والتطوير المستمر المبني على التقينات السحابية.

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