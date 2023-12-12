في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم في طموحاتها لإزالة الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: على هامش مؤتمر COP28، أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان بأنها ستستفيد من الإمكانيات المتقدمة لبرنامج IBM Envizi ESG Suite من شركة IBM لتبسيط عملية إعداد تقارير الاستدامة باستخدام البيانات ورؤية المعلومات، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف من خلالها إلى خلق المزيد من القيمة وزيادة الكفاءة والإنتاجية. ومن خلال التعاون مع شركة الخليج للحاسبات الآلية، شريك الأعمال لشركة IBM، سيمثل استخدام برنامج Envizi خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة حديد الإمارات أركان في سياق جهودها لتحديث بنيتها التحتية الرقمية باستخدام القدرات الرقمية لاتخاذ القرارات وإعداد التقارير المستندة إلى البيانات.

وتماشياً مع انعقاد فعاليات مؤتمر COP28 و"عام الاستدامة" الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلط هذه المبادرة الضوء على التزام المجموعة بتفعيل جهود الاستدامة، والنهوض بالأهداف البيئية، وتحقيق طموحاتها في إزالة الكربون، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة. ويقوم برنامج IBM Envizi ESG Suite بإنشاء أساس متين للبيانات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية حساب كمية انبعاث الغازات الدفيئة، ويسهل إعداد التقارير الخاصة بها، فضلاً عن تقليل وقت إعداد تلك التقارير بشكل كبير.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان": "باعتبارنا إحدى أكبر المجموعات الرائدة في مجال الحديد ومواد البناء في المنطقة، نؤكد التزامنا بالابتكار والاستدامة كما نسعى بشكل متواصل لترسيخ مفهومي المساءلة والشفافية والعمل بشكل استباقي لتعزيز عملية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يوفر صورة واضحة عن وضعنا الراهن وعن أهدافنا المستقبلية الطموحة في إزالة الكربون من عملياتنا. وسيتيح برنامج IBM لنا تسخير القدرة التحويلية لتحليلات البيانات لتحقيق نتائج أسرع وأكثر دقة، بما يساعدنا على توجيه واعتماد خطط عمل واستراتيجيات فعالة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية."

وأضاف: "تتماشى هذه الشراكة مع جهودنا لإزالة الكربون وغيرها من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها بهدف تحقيق هذه الأهداف الطموحة."

وكانت مجموعة حديد الإمارات أركان قد شرعت بتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى تحديث نماذج أعمالها ودعمها بقدرات رقمية، وتقليل البصمة الكربونية للمجموعة من خلال استخدام تقنيات فعالة من حيث التكلفة والمواد، وموفرة للطاقة.

من جانبها، قالت هاندي إرباي، مسؤولة برمجيات الاستدامة لدى شركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم IBM بالمساهمة في الأجندة الوطنية الخضراء - 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا للتصدي لتحديات الاستدامة الرئيسية التي تهم الشركات في المنطقة فيما يتعلق بجمع بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحليلها والإبلاغ عنها. وقد قمنا بتصميم برنامج IBM Envizi لتمكين الشركات الكبيرة، على غرار مجموعة حديد الإمارات أركان، من التحكم في بياناتها لدعم مسيرتها نحو الاستدامة. ونظراً لأنها تمثل مخزوناً واحداً لبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد أثبتت هذه المنصة قدرتها على إحداث تحولات إيجابية كبيرة في مشاركة جهود الاستدامة عبر المؤسسات في المنطقة".

بدوره، قال ميكال خوري، مدير عام شركة الخليج للحسابات الآلية أبوظبي: "نحن نفخر بالدور المهم الذي نلعبه كشريك تكنولوجي استراتيجي لمجموعة حديد الإمارات أركان في مبادرتها التحويلية الرائدة. وينعكس التزامنا الثابت في جهودنا الرائدة لاستغلال واستخدام القدرات التكنولوجية المتطورة، لتحقيق نتائج إيجابية على البيئة، وتحفيز إطلاق تحولات تشغيلية من شأنها إعادة تشكيل وإرساء معايير الصناعة. نحن نتطلع لدعم مجموعة حديد الإمارات أركان للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" عبر حلول متطورة للاستدامة. وتتماشى مشاركتنا في هذا التعاون مع مهمتنا المتمثلة في دعم المؤسسات في المنطقة في رحلاتهم نحو مستقبل رقمي".

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.emiratessteelarkan.com

نبذة عن شركة IBM

تعد شركة IBM شركة رائدة في مجال توفير السحابة الهجينة العالمية والذكاء الاصطناعي والخبرة الاستشارية. نحن نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى من بياناتهم، وتبسيط العمليات التجارية، وخفض التكاليف، واكتساب الميزة التنافسية في صناعاتهم. يعتمد أكثر من 4000 جهة حكومية ومؤسساتية في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على النظام الأساسي السحابي الهجين من IBM و Red Hat OpenShift للتأثير على تحولاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات شركة IBM المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والحلول السحابية والاستشارات الخاصة بالصناعة خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. كل هذا مدعوم بالتزام IBM الأسطوري بالثقة والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة.

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي ورئيسي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو).

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