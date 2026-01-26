دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (IBM)، اليوم عن إطلاق "IBM Enterprise Advantage"، وهي الخدمة الاستشارية الأولى من نوعها التي تستند إلى الأصول الرقمية، والمصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات على بناء وإدارة وتشغيل بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية المتطورة بكفاءة وسرعة استثنائيتين.

وتأتي هذه الخدمة لتمكين المؤسسات من إعادة تصميم مسارات العمل فيها، وربط تقنيات الذكاء الاصطناعي بالأنظمة القائمة، وتوسيع نطاق تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتغيير البنية التحتية أو مزودي الخدمات السحابية. وتتميز الخدمة بمرونة فائقة تتيح التكامل مع منصات كبرى مثل AWS، وجوجل كلاود، ومايكروسوفت آزور، وIBM watsonx، بالإضافة إلى دعم النماذج المفتوحة والمغلقة، ما يضمن للشركات تعظيم الاستفادة من استثماراتها التقنية الحالية.

قوة هجينة تجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي

تدمج خدمة Enterprise Advantage بين الخبرات التخصصية لمستشاري IBM والقدرات التقنية المتقدمة لمنصة IBM Consulting Advantage، وهي البيئة التشغيلية التي أثبتت كفاءتها في أكثر من 150 مشروعاً، حيث ساهمت في رفع إنتاجية المستشارين بنسبة تصل إلى 50%، ما أدى إلى تسريع وتيرة تحقيق النتائج للعملاء بشكل ملموس.

ومن خلال هذه الخدمة، تضع IBM بين يدي عملائها المنهجية ذاتها التي تستخدمها داخلياً، لمساعدتهم على التعامل مع مشهد الذكاء الاصطناعي المعقد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتشغيلية حقيقية على مستوى المؤسسة بالكامل.

نماذج نجاح واقعية

جدير بالذكر أن كبرى الشركات العالمية بدأت في حصد ثمار هذه الخدمة، حيث تستخدم شركة "بيرسون" (Pearson)، الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة، هذه المنصة لبناء بيئة تشغيلية مخصصة تدمج بين الخبرة البشرية ووكلاء الاذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات والقرارات اليومية.

وفي سياق متصل، اعتمدت إحدى الشركات التصنيعية الكبرى على Enterprise Advantage لتنفيذ استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءاً من تحديد حالات الاستخدام عالية القيمة وصولاً إلى نشر مساعدين رقميين عبر تقنيات متعددة في بيئة آمنة ومحكومة، ما وضع حجر الأساس لتوسيع نطاق الابتكار في كافة أقسام الشركة.

وفي تعليق لها، قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري في IBM Consulting في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول جذري في عالم الأعمال، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه القدرات إلى قيمة ملموسة وقابلة للتوسع. ولهذا قمنا في IBM بخوض هذه التجربة بأنفسنا وحققنا نتائج استثنائية، واليوم ننقل هذا النهج المجرب إلى عملائنا من خلال Enterprise Advantage. ونحن نجمع بين العقل البشري، والأصول الرقمية الآمنة، والعمال الرقميين الأذكياء، لنمنح الشركات الثقة الكاملة في توسيع نطاق ذكائها الاصطناعي وتحقيق تأثير مستدام".

التوافر: خدمة Enterprise Advantage متاحة الآن للمؤسسات الراغبة في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: ibm.com/consulting/enterprise-advantage

-انتهى-

#بياناتشركات