الدوحة، قطر - أعلنت شركة IBM، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (IBM) اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في برج المانع بمنطقة الكورنيش في الدوحة، وذلك خلال حفل رسمي حضره كلٌّ من سعادة محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، والسيد تيمي ديفيس، السفير الأمريكي في قطر، والسيد شكري عيد، مدير عام شركةIBM في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان، والسيد وسام شمت، مدير عام شركة IBM في قطر، إلى جانب ممثلين عن بعض العملاء المحليين وشركاء الأعمال.

ويعكس افتتاح المكتب الجديد، الذي جاء على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر، تركيز IBM الاستراتيجي على توسيع حضورها في قطر، كسوق واعد تتوفر به إمكانيات نمو قوية. ومع مساهمة رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندتها الرقمية 2030 في تعزيز رحلة التحول الرقمي في البلاد، تهدف IBM إلى تعزيز القدرات المحلية من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات استشارية من قلب الدوحة.

وفي سياق الحديث عن أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية، قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يسرنا أن نشهد توسع حضور شركة IBM في دولة قطر ودورها في دعم مسيرتنا نحو بناء مستقبل رقمي متقدم. هذه الخطوة ليست مجرد توسع تجاري، بل هي شراكة تهدف إلى تمكين القطاعات المختلفة في الدولة من الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول الرقمية. كما أنها تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز بنية تحتية رقمية قوية ومتطورة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

من جانبه، قال شكري عيد، المدير العام في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان لدى IBM: "يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في قطر التزام IBM بدعم مسيرة التحول الرقمي المتسارعة في البلاد والمساهمة في إطلاق مستويات جديدة من الابتكار، عبر توفير حلول وخبرات IBM التكنولوجية الرائدة لعملائنا. ونحن ملتزمون بدعم رحلة قطر في تبني التقنيات التحويلية التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق التطلعات الرقمية للبلاد".

وبالإضافة إلى خدمة العملاء والشركاء المحليين، سيلعب مكتب IBM الجديد في قطر دوراً مهماً في دعم مبادرات قطر لتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز الابتكار.

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