الرياض، المملكة العربية السعودية وأرمونك، نيويورك: أعلنت IBM و"طيران الرياض" علي هامش فعالية IBM Think Riyadh 2025 عن تحقيق محطة فاصلة في مسيرة تعاونهما، وذلك بالكشف عن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية لشركة "طيران الرياض" منذ التأسيس" كأول شركة طيران على مستوى العالم" . وقد صُممت عمليات الشركة بالكامل دون الاعتماد على أنظمة قديمة، بما يمكّنها من إحداث تحول نوعي في تجارب الضيوف والموظفين ووضع معيار جديد للابتكار في قطاع الطيران

وتستفيد "طيران الرياض" من خبرة IBM Consulting الواسعة في القطاع التقني والاستشاري، ومن شبكة شركاء عالمية تضم أكثر من 60 جهة، إضافةً إلى قدرات حلول IBM watsonx Orchestrate، لتأسيس نموذج مؤسسي تشغيلي قائم على الذكاء الاصطناعي منذ اليوم الأول. وقد اضطلعت IBM Consulting بدور المنسق الرئيسي خلف هذه الرؤية الطموحة، من خلال إدارة 59 مسار عمل وتنسيق الجهود مع شركاء مثل Microsoft وAdobe وApple و وFlyr، باستخدام منصة IBM Consulting Advantage المصممة لتسريع خلق القيمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وضمان التنفيذ السلس لاستراتيجية التقنية الشاملة للشركة.

ومع بدء الرحلات التجريبية وتوقع بدء أولى الرحلات التجارية في مطلع عام 2026، بلغ التعاون الممتد لثلاث سنوات بين "طيران الرياض" وIBM مرحلة حاسمة تعكس نضج هذا المشروع المشترك.

وقال آدم بو قديدة، الرئيس المالي لشركة طيران الرياض: " كان أمامنا خيار واضح: إما أن نكون آخر شركة طيران تُبنى على تقنيات موروثة، أو أول شركة تُبنى على المنصات التي ستشكل مستقبل الطيران في العقد القادم. ومع IBM، تخلّصنا من خمسين عامًا من الإرث التقني بخطوة واحدة . حيث أن طيران الرياض ليست مبنية لليوم فقط، بل للمستقبل، وتمهّد الطريق أمام العديد من شركات الطيران لتسير على هذا النهج في السنوات المقبلة."."

ومن جانبه، قال محمد علي، نائب الأول لرئيس IBM Consulting: "من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أساس عملياتها، تقدم طيران الرياض نموذجًا جديدًا لكيفية بناء شركة عصرية ومرنة منذ اليوم الأول. وكشركة وُلدت في عصر الذكاء الاصطناعي، تُعيد طيران الرياض تعريف حدود الممكن في عالم الطيران، ويشرّفنا في IBM أن نكون جزءًا من تحقيق هذه الرؤية."وتعمل "طيران الرياض" على إعادة تصور تجربة الموظفين والمسافرين عبر دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل في بيئة العمل، بما يتيح بناء منظومة متجانسة بين الإنسان والتقنية تعزز كفاءة العمليات وتسهم في تقديم تجربة سفر سلسة.

• تجربة الموظفين: تعتزم طيران الرياض إطلاق بيئة عمل رقمية مخصصة مدعومة بوكلاء ذكاء اصطناعي، تتيح للموظفين نقطة دخول موحدة تعمل عبر المحادثة (Chat-First) إلى خدمات الموارد البشرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع قدرات الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين، في ظل مضاعفة حجم القوى العاملة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

• تمكين أطقم العمل: ستدعم تطبيقات الهاتف المتحرك المعززة بالذكاء الاصطناعي رحلة متصلة ومتكاملة لكل من الموظفين والضيوف. كما ستستخدم طيران الرياض منصة IBM watsonx Orchestrate لبناء تجربة المساعد الشخصي concierge داخلية قائمة على الذكاء الاصطناعي ، تتسم بالموثوقية والاستباقية والوعي السياقي، وتوصي بأفضل الإجراءات التالية لكل فئة تتعامل مع الضيوف. وسيمكّن ذلك أطقم الضيافة والخدمات الأرضية من تقديم خدمة مخصصة، مثل تنبيه الطاقم لتفعيل خدمات المسار السريع للمسافرين المتأخرين عن رحلاتهم.

• خدمة العملاء: مع الحفاظ على القيم الإنسانية في صميم التجربة الرقمية، ستُسهم الروبوتات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات دعم الوكلاء في تمكين فرق خدمة العملاء من تقديم دعم شخصي وفعّال، بالاعتماد على البيانات السياقية لاستباق احتياجات المسافرين وتعزيز تجربتهم الشاملة.

الكفاءة التشغيلية محرّكًا للابتكار

بُنيت طيران الرياض منذ البداية على أساس الكفاءة، دون قيود الأنظمة الموروثة أو التحسينات التشغيلية المحدودة. ومن خلال الانطلاق من نقطة الصفر، توظّف الشركة الذكاء الاصطناعي لفتح مجالات جديدة للإيرادات وإعادة استثمارها في الابتكار عبر مختلف عملياتها.

وقد نفذت IBM Consulting منظومة متكاملة لإدارة الأداء المؤسسي تجمع البيانات المالية والتشغيلية والتجارية في منصة موحدة، وتدعم أتمتة عمليات التخطيط والميزانية والتنبؤ والتحليل، لتوفير رؤى آنية وتمكين قرارات قائمة على البيانات. ويسهم هذا الأساس المتكامل في تعزيز كفاءة طيران الرياض، وتحسين ربحية المسارات، وتقوية الأداء العام للأعمال.

وبناءً على هذه الأسس الرقمية المتطورة، تمكنت IBM و"طيران الرياض" من إنشاء نموذج مؤسسي AI-Native يتمتع بالاستراتيجية التقنية والهندسة الرقمية والنماذج التشغيلية اللازمة لتحقيق طموح الشركة في إعادة تشكيل مستقبل الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

نبذة عن IBM

تُعد IBM من أبرز مزوّدي خدمات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والاستشارات عالميًا، وتساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على تحسين العمليات وخفض التكاليف وتعزيز التنافسية عبر الاستفادة من البيانات. ويعتمد أكثر من 4,000 كيان حكومي وتجاري في قطاعات حيوية — مثل الخدمات المالية والاتصالات والطيران والرعاية الصحية — على منصة السحابة الهجينة من IBM وRed Hat OpenShift لتنفيذ التحول الرقمي بكفاءة وأمان. وتواصل IBM الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وحلول السحابة المتخصصة والاستشارات، مع التزام راسخ بالثقة والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة.

