يستهدف التعاون بناء تكنولوجيا المهام وأبرز التقنيات الرقمية لدعم استعدادات طيران الرياض لإطلاق رحلتها الأولى

أرمونك، نيويورك والرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم، شركة طيران الرياض عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة IBM للخدمات الاستشارية، والتي ستشرف على بناء اساس تقني متكامل الانظمة يمكّن شركة الطيران الرائدة على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية وتقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لعملائها.

وتتويجاً لهذه الشراكة، عملت طيران الرياض مع IBM للخدمات الاستشارية خلال الفترة الماضية على وضع الاستراتيجية الرقمية لطيران الرياض وبناء القدرات الرئيسية في مجال الأعمال والتكنولوجيا التي تعتمد عليها الاستراتيجية. ويشمل ذلك تنفيذ ودمج أكثر من 50 حلًا من حلول قطاع الطيران وقدرات التكنولوجيا الأساسية، بما في ذلك الأمن والبنية التحتية والتكامل ومنصات البيانات، باستخدام منهجية السحابة الهجينة. وستقوم IBM أيضاً بالإشراف على عمل أكثر من 40 شريكًا من خلال توفير البرامج والإدارة الفنية، وإدارة المشاريع، وضمان الجودة، وإدارة عمليات التغيير والاتصال والتدريب.

وسيساعد هذا التعاون طيران الرياض على نحو استراتيجي ضمن المنظومة بشكل أكبر لتعزيز عملية تمكين الابتكارات الرقمية والخبرات الاستثنائية للمسافرين والعملاء. وتهدف طيران الرياض إلى إنشاء خطوط طيران عالمية المستوى لتجربة أكثر خصوصية وسلاسة للضيوف، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية، مع الاهتمام الشديد بأدق التفاصيل التي تخلق لحظات صغيرة لا تُنسى خلال رحلة المسافر. ويشمل ذلك أيضًا تمكين الموظفين من خلال رؤى تستند على البيانات، وطرق العمل الجديدة لمساعدة طيران الرياض على تقديم مستوى خدمات أفضل لضيوفهم.

وقال آدم بوقديدة، المدير المالي في شركة طيران الرياض: "إن طموحنا هو إطلاق أول رحلة طيران بحلول منتصف 2025، ووضع طيران الرياض في طليعة خارطة التكنولوجيا الرقمية والابتكار في قطاع الطيران، مع تبني أفضل الممارسات الدولية للاستدامة والأمان لتقديم تجربة سفر استثنائية لضيوفنا على الصعيد المحلي والدولي. كما ستكون مجموعة IBM للخدمات الاستشارية شريكنا الداعم الذي يقودنا نحو رؤيتنا من خلال خبراتهم العميقة في إدارة تكامل الأنظمة والبرامج الكبيرة والمعقدة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في مجال السفر."

وقال جون جرانجر، نائب الرئيس الأول لمجموعة IBM للخدمات الاستشارية: "فخورون بكوننا شريك لطيران الرياض وبمساعدتهم على بناء هذه الحقبة الجديدة في قطاع الطيران في المملكة." وأضاف: "يمكن أن يساعد الأساس التكنولوجي الذي تم بناؤه من خلال منهجية السحابة الهجينة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي على تحقيق المرونة اللازمة لتقديم خبرة سفر استثنائية لعملاء طيران الرياض."

كما ستقوم مجموعة IBM للخدمات الاستشارية بإنشاء وصيانة منصة التكامل بالسحابة الهجينة لطيران الرياض. من خلال توظيف IBM CloudPak للتكامل المبنية على Red Hat Openshift، ستقوم المنصة بإتاحة أدوات التكامل لوصل التطبيقات والبيانات وضمان تجربة مستخدم موحدة وبسيطة.

ستدعم التقنية والاستراتيجية الرقمية لطيران الرياض مهمتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للريادة في قطاع الطيران من خلال تحويل المملكة العربية السعودية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الفريد، إلى مركز عالمي للطيران والتجارة.

تساعد مجموعة IBM للخدمات الاستشارية في تسريع الأعمال باستخدام السحابة الهجينة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من النظام البيئي المفتوح الخاص بالشركاء. وبفضل الخبرة العميقة في مجال الصناعات والأعمال التجارية التي تغطي الاستراتيجيات، والخبرات، والتكنولوجيا، والعمليات، أصبحنا شريكًا موثوقًا به للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم في مساعدتهم على تحديث وتأمين النظم الأكثر تعقيدًا. وقد تبنى مستشارونا البالغ عددهم 160,000 خبيرًا طريقة مفتوحة للعمل والتطبيق المشترك التي أثبتت جدواها، من خلال برنامجIBM Garage، لتطبيق الأفكار إلى نتائج وباعتبارنا الوحيدين الرئيسيين في مجال تكامل النظم العالمية، فإننا لا ننصح فقط -- نحن نخترع ونبني ما هو التالي مع عملائنا. تعرف على المزيد من خلال .IBM.com/consulting

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نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو الناقل الجوي الجديد وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والذي تم إطلاقه في مارس 2023، والذي سيعمل بناء على معايير عالمية. حيث يستهدف طيران الرياض تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب تجهيز أسطول طائراته المتطورة بأحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال. يهدف "طيران الرياض" إلى الريادة في قطاع الطيران حيث سيقوم بتجهيز أسطول طائراته بأحدث المميزات الرقمية وأكثرها تقدماً مع تزويدها لتجارب سفر مبتكرة تعد الأفضل في فئتها من ناحية تصميم المقصورة الداخلية للطائرات بالإضافة إلى الجيل الحديث من نظام الترفيه والاتصال على متن الطائرة. سوف يربط "طيران الرياض" الضيوف المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030 وعبر تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

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نبذة عن IBM

تعد شركة IBM تعد شركة IBM مزودًا رائدًا للبيئة السحابية الهجينة العالمية والذكاء الاصطناعي والخبرة الاستشارية. إننا نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. فهناك أكثر من 4,000 كيان حكومي وشركات في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية، والاتصالات، والخطوط الجوية، والرعاية الصحية، يعتمدون على منصة السحب الهجينة لشركة IBM و Red Hat OpenShiftلإحداث التحولات الرقمية بسرعة، وبكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات شركة IBM الخارقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة والاستشارات خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. يتم دعم كل هذا بواسطة التزام IBMطويل الأمد بالثقة والشفافية والمسئولية والشمولية والخدمة.

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