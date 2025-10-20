الرياض، المملكة العربية السعودية — أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM) اليوم عن تعزيز تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، لمساعدة المؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدةوالمملكة العربية السعودية في تحديث أنظمتها الأساسية، واعتماد الاستراتيجيات السحابية الهجينة، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتوافق مع الأولويات الرقمية الوطنية.

ويهدف هذا التعاون إلى منح العملاء القدرة على الوصول إلى برامج IBM التي يتم تقديمها كخدمة (SaaS) على المنصات السحابية التابعة لأمازون ويب سيرفيسز في كلٍّ من الإمارات والسعودية، بما يسهم في تيسير عمليتي شراء ونشر هذه البرمجيات. ومن خلال الجمع بين مجموعة مختارة من حلول IBM في البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، مع البنية التحتية السحابية الآمنة والقابلة للتوسع من أمازون ويب سيرفيسز، سيتمكن العملاء من تسريع وتيرة الابتكار مع الالتزام بالمتطلبات المحلية الخاصة بالامتثال واستضافة البيانات.

وستقوم IBM من خلال توفير حلول مبتكرة، بمساعدة العملاء على الانتقال من مرحلة تجربة البرامج إلى عملية النشر على مستوى المؤسسة بثقةٍ أكبر على البنية التحتية التابعة لأمازون ويب سيرفيسز.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت آنا باولا أسيس، النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق النمو في شركة IBM: "يمكّن هذا التعاون من تلبية رغبة عملائنا في بناء وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة بسرعة وثقة. ومن خلال تقديم برمجيات IBM المؤسسية ومحفظة watsonx عبرAWS، نوفر للمؤسسات المرونة اللازمة للابتكار مع الحفاظ على معايير الثقة والشفافية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

من جانبها، قالت تانوجا رانديري، نائب رئيس شركة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "سيلعب تعاوننا مع IBM دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التحول الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان مستقبل رقمي قوي في المنطقة. ويجمع هذا التعاون بين برمجيات IBM ومزايا الأمان والمرونة والاعتمادية التي توفرها سحابة أمازون ويب سيرفيسز، مما يساعد المؤسسات في القطاعين العام والخاص على توسيع نطاق ابتكاراتها، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لإعادة ابتكار الصناعات الرئيسية في المنطقة".

ويستند هذا التعاون إلى العلاقة العالمية التي تربط بين IBM وأمازون ويب سيرفيسز والتي تركزعلى تقديم حلول السحابة والذكاء الاصطناعي للعملاء في شتى أنحاء العالم. وتعمل الشركتان من خلال توطين برامج IBM على منصة أمازون ويب سيرفيسز للتوافر على نطاق إقليمي، ما يسهم في تمكين المؤسسات من تحديث أنظمتها بشكل مسؤول وتعزيز نموها الرقمي بشكل آمن وموثوق.

نبذة عن IBM

تُعد IBM من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الحوسبة السحابية الهجينة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الاستشارية. وتساعد الشركة عملاءها في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من بياناتهم، وتبسيط عملياتهم، وتقليل التكاليف، وتعزيز قدرتهم التنافسية. ويعتمد الآلاف من الكيانات الحكومية والشركات في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على منصة IBM السحابية الهجينة وحلول Red Hat OpenShift لتحقيق تحوّلات رقمية فعالة وآمنة. وتواصل IBM تقديم ابتكارات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والسحابات المتخصصة، والخدمات الاستشارية، مدعومةً بالتزامها المستمر بالثقة، والشفافية، والمسؤولية، والشمولية، وخدمة المجتمعات.

