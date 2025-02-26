الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة IBM وطيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية لتمكين الشركة من دمج مجموعة من حلول IBM watsonx ومجموعة الخدمات الاستشارية من IBM Consulting بهدف تأسيس منظومة رقمية ذكية تُعزز العمليات التشغيلية للموظفين للارتقاء بمستوي الخدمة وإثراء تجربة الضيوف المسافرين. ويأتي هذا التعاون في إطار تبني الناقل الوطني الجديد لإحدث التقنيات وتعزيزالمنظومة التشغيلية بتطورات أساسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف السفر الجوي وتقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لعملائها مع انطلاقه هذا العام.

وتم توقيع الاتفاقية خلال النسخة الثالثة لقمة الأولوية في مدينة ميامي الأميركية (FII PRIORITY Miami 2025)، بحضور كبار التنفيذيين من الشركتين كلا من آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض ومحمد علي، نائب الرئيس الأول ورئيس IBM Consulting.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون IBMالشريك الرئيسي لتكامل الأنظمة، وستقوم بالإشراف على وتنفيذ حلول IBM watsonx، التي تُشكل البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي لدى طيران الرياض. وستعمل حلول watsonx بتقنية الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج، ما يُتيح المجال للابتكار المفتوح، مع ضمان أعلى معايير الأمن، والخصوصية، والامتثال التنظيمي، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

كما ستعتمد طيران الرياض على تقنية "Agentic AI" التي تمكّن من نشر روبوتات مستقلة تُتيح تفاعلات آمنة وذكية مع الأنظمة المختلفة. وستقوم IBM Consulting بتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال منهجية IBM Garage التي تركّز على تسريع الابتكار والتحوّل الرقمي. وستُستخدم منصة IBM Consulting Advantage المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير حلول ذكية مثل المساعدات الافتراضية لتسهيل تقديم الخدمات ذاتيًا للعملاء والموظفين.

وفي هذا السياق، قال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض: "نسعى في طيران الرياض إلى أن لانكون مجرد شركة طيران تقليدية. حيث تتمحور رؤيتنا حول تقديم تجربة سفر رقمية عالمية المستوى، عبر تبني التقنيات الحديثة، والابتكار المتواصل، وإعادة تعريف معايير القطاع. ويأتي تعاوننا مع IBM لوضع الذكاء الاصطناعي في قلب عملياتنا، بدءًا بالتفاعل الذكي مع الضيوف المسافرين ووصولاً إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية".

من جهته، قال محمد علي، نائب الرئيس الأول ورئيس IBM Consulting: "تكمن الميزة التنافسية الحقيقية في القدرة على توظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة لإعادة تصور العمليات التجارية، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة جذريًا". وأضاف: "من خلال دمج حلول watsonxفي صميم عملياتها، تتبنى "طيران الرياض" نهجًا يضع الذكاء الاصطناعي في المقدمة، لتعيد تعريف تجربة السفر وتؤسس معايير جديدة في القطاع الجوي."

وتعكس هذه الشراكة التزام طيران الرياض بالريادة في الابتكار عبر تقديم أفضل مستويات خدمة المسافرين وتوفير تجارب سفر رقمية تراعي أدق التفاصيل بكل مراحلها. وبدمج كلًا من مكانة طيران الرياض كشركة طيران رقمية مبتكرة وتقنيات شركة IBM ستتمكن الشركتان من تحقيق قفرة نوعية في التحول الرقمي في عالم السفر و الطيران.

نبذة عن IBM

IBM شركة عالمية رائدة في تقديم حلول الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية. تساعد الشركة عملاءها في أكثر من 175 دولة على توظيف البيانات بكفاءة، وتحسين العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز التنافسية. وتوفر "IBM" حلولًا متقدمة في مجالات الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي السحابي، مدعومة بالتزامها الراسخ بمبادئ الثقة والشفافية والمساءلة والشمولية.

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نبذة عن IBM Consulting:

تُعد "IBM Consulting" شريكًا موثوقًا للشركات والمؤسسات الرائدة عالميًا، حيث تقدم خدمات استشارية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة. وتضم "IBM Consulting" أكثر من 160 ألف مستشار يعملون وفق منهجية "IBM Garage" التشاركية لتطوير الحلول الرقمية، وتسريع وتيرة الابتكار، وتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.

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نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم، وحفاوة، والاستقبال، والأصالة، والضيافة.

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