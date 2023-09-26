بهدف التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة وحلول إنترنت الأشياء

المملكة العربية السعودية، الرياض: وقعت منصة الذكاء الاصطناعي السعودية آيبي إكس "i-beX" ممثلة برئيسها التنفيذي، المهندس بسام الخراشي، مذكرة تفاهم مع ScaleX Innovation، أول شركة تونسية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، ويمثلها الرئيس التنفيذي المهندس محمد اللوز، بغرض التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والمحادثات الذكية والنماذج اللغوية الكبيرة وحلول إنترنت الأشياء وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وترمي الاتفاقية إلى تطويع التقنيات التي يمتلكها الطرفان لابتكار وتطوير حلول ذكية تستهدف الأفراد والشركات لتحسين الحياة اليومية وجعلها أكثر إنتاجية، واستكشاف أسواق جديدة بهدف التوسع للخارج، والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.

وقد عبر المهندس بسام الخراشي، الرئيس التنفيذي لمنصة i-beX، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع ScaleX Innovation التي طورت حلولًا متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثات الذكية وحلول إنترنت الأشياء، قائلًا: "يعتبر توقيع مذكرة التفاهم مع ScaleX Innovation خطوة هامة لنا؛ فمعها سنحقق استفادة متبادلة لتعزيز ريادتنا في المملكة من خلال تطوير وإطلاق المزيد من الحلول المبتكرة، وسنعمل على التوسع خارجيًا لتصدير تقنياتنا للبلدان الأخرى مما يمثل علامة فارقة في رحلتنا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ScaleX Innovation، المهندس محمد اللوز: "سعيدون بالتعاون مع i-beX، فالمملكة العربية السعودية تمر بمرحلة مذهلة من التحول الرقمي والتطور التقني وتعتبر i-beX انعكاسًا لما يحصل في المملكة حاليًا. ونستهدف العمل على تطوير وتوطين حلولنا المبتكرة في بلدينا والتوسع لأسواق جديدة لمساعدة الشركات على رقمنة أعمالها وتحسين إنتاجيتها ونتائجها".

انطلقت i-beX خلال العام الجاري لتصبح من المنصات الريادية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثات الذكية والنماذج اللغوية الكبيرة والروبوتات في المملكة العربية السعودية، حيث توفر 39 أداة في مجالات مختلفة تساعد على تحسين الإنتاجية وإنجاز المهام اليومية، في الوقت الذي تطور فيه حلول ذكية للأعمال والشركات.

فيما يتمتع فريق ScaleX Innovation، التي انطلقت هذا العام أيضًا، بخبرة واسعة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة والتحليلات وخصخصتها للشركات لتتناسب مع أعمالها وأتمتها من خلال دمجها في الأنظمة والتطبيقات والمواقع المختلفة.

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عن i-beX:

تأسست i-beX عام 2023 وتوفر 39 أداء للمهام المختلفة تساعد المستخدمين بتوليد وإنشاء محتوى مكتوب؛ مثل صياغة أو كتابة بريد إلكتروني، وكتابة شروحات ومقالات، وحل الأسئلة والترجمة للغات أخرى، وكتابة محتوى تسويقي من أوصاف منتجات إلى تغريدات ومنشورات وحتى إنشاء خطط تسويق، وغيرها. كما تعمل على تطوير حلول ذكية متنوعة تستهدف أصحاب الأعمال.

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الموقع الإلكتروني: https://ibe-x.com/

بيانات التواصل: contact@ibe-x.com

عن ScaleX Innovation:

بدأت ScaleX Innovation رحلتها في 2023 لتطوير حلول ذكية للشركات، وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة والمحادثات الذكية، بالإضافة إلى تقنيات تعلم الآلة. وتعمل على تسخير وتخصيص تقنياتها وحلولها لتتوافق مع الشركات المختلفة لمساعدتها في أعمالها.

للمزيد:

الموقع الإلكتروني: https://scalexi.ai

بيانات التواصل: info@scalexi.ai