القاهرة: احتفلت جامعة السويدي للتكنولوجيا، أول جامعة بوليتكنك في مصر، بشراكتها الجديدة مع كبرى الشركات، في حدث يحمل عنوان "يوم الشراكة" بحرم الجامعة. تأتي هذه الشراكات في إطار الجهود المستمرة والمشتركة من جانب الجامعة وشركائها لتطبيق نظام البوليتكنك فى مصر، وتوفير فرص تدريبية متقدمة للطلاب، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بشكل يتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة.

شهد الحدث توقيع اتفاقيات مختلفة بين جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر وعدد من الشركات الرائدة في مختلف المجالات، مثل كابجيميني مصر، إكسون موبيل مصر، أفريكسيم بنك، والأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتقدمة IARS - ، بالإضافة إلى عدد من الجهات الفاعلة الأخرى في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، أعرب المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا- بوليتكنك مصر، عن سعادته بالشراكات الجديدة، مصرحًا: "نؤمن أن كوننا أول جامعة بوليتكنك في مصر يمنحنا ميزة فريدة في تقديم تعليم شامل يجمع بين النظرية والتطبيق. وفي هذا السياق، تلعب شراكتنا مع شركات رائدة في عدة مجالات بالسوق المصري دورًا حيويًا في تعزيز الجوانب العملية للتعليم. إذ نعمل جاهدين على إعداد طلابنا لسوق العمل من خلال توفير تجربة تحاكي المعايير العالمية كي تتماشى مع احتياجاته المتطورة، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على مجال التكنولوجيا في مصر."

وفي إطار تعزيز التعليم الهندسي ودعم الجانب التطبيقي فيه، صرح المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، قائلًا: "نحن سعداء بشراكتنا الاسترتيجية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر والتى تعبر عن توافق الرؤى للاستثمار في مستقبل القطاع الصناعي في مصر. فرعاية معمل الهندسة الصناعية المجهز بأحدث التقنيات سوف يوفر للطلاب الخبرة العملية كما سيربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. هذا الاستثمار لا يعكس فقط التزام إكسون موبيل مصر بتعزيز التعليم الهندسي، بل يعتبر جزءًا من مهمتنا الأساسية لدعم المجتمع وتطوير الكفاءات والمواهب، وبناء قدرات الشباب المصري وتزويده بالمهارات اللازمة للتوظيف، وتوفير العمالة الماهرة التي يحتاجها السوق المصري.

كما صرحت الأستاذة كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك): "يعتز البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالشراكة مع جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، إذ نؤمن بأن التقدم فى مجال التكنولوجيا هنا سيترك أثرًا إيجابيًا على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، مساهمًا في التنمية المستدامة بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما نؤمن أيضًا أن التكنولوجيا، وخاصة الرقمية منها، ستسهم بشكل فعال في تقليل ال110 قيود حدودية التي تفصل بين 55 دولة أفريقية."

وأضافت: "هذا ويسعدني أن أعلن عن التزامنا بدعم جامعة السويدي للتكنولوجيا– بوليتكنك مصر من خلال منحة لتنفيذ عدة مبادرات، منها رعاية قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وتطوير أكاديمية أفريكسيم (AFRACAD)، وتدريب مشترك بين البنك والجامعة للطلاب من مختلف أنحاء القارة، إلى جانب تنظيم ورشة عمل سنوية للطلاب الأفارقة بعنوان "دور التكنولوجيا في تعزيز التجارة البينية الأفريقية. كما أود استغلال هذه الفرصة للإعلان عن مبادرة جديدة من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تحت اسم "مركز الأبحاث والابتكار"، والتي تهدف إلى إشراك الباحثين والأكاديميين والطلاب معًا لعرض ابتكاراتهم وأبحاثهم ومنتجاتهم العلمية بهدف تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية وصناع القرار."

من جانبه قال الأستاذ كريم الصفتي، المدير الأقليمي للأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتقدمة، والأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر: "يسعدنا أن نبدأ شراكتنا مع جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر من خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ مبادرة "عقول مستدامة". تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ أهداف التنمية المستدامة في أذهان الأجيال القادمة، مستهدفين 200 طالب من الجامعة، لتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا قادة في مجالاتهم، سواءً كموظفين أو كرواد أعمال."

يأتي ذلك ضمن استراتجية جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر لدعم الصناعة من خلال رؤية أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والذى يتكون من لفيف من رجال الأعمال في مختلف المجالات. ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع لمجلس الأمناء لمناقشة واعتماد الخطط المستقبلية للجامعة واستكشاف الفرص التي تضمن بيئة آمنة وصحية للطلاب.

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