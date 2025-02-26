أبوظبي– اعتمدت الشبكة العالمية لمجموعة المساعدة الدولية (IAG)، شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) – الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية قبل الدخول إلى المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في المنطقة والتابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة– كمقدم خدمة معتمد رسمي للشركة.

وبدعم من شبكة IAG العالمية لشركات المساعدة المستقلة وعملائها، ستوفر الشراكة للمسافرين إمكانية الوصول إلى خدمات الإسعاف الأرضي الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضمن تواجد ريسبونس بلس للخدمات الطبية العالمي تقديم رعاية لا مثيل لها للمرضى، مع شبكة متنامية من المواقع والمكاتب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهند والمملكة المتحدة والنرويج. تدير ريسبونس بلس للخدمات الطبية أحد أكبر أساطيل سيارات الإسعاف الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من 350 سيارة إسعاف حديثة توفر خدمات الإسعاف البري الطارئة.

وتتمتع الأساطيل في المنطقة بمواقع استراتيجية، حيث تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام، وتم تجهيزها خصيصاً لإدارة جميع حالات الطوارئ الطبية بالإضافة إلى عمليات نقل العناية المركزة، بدءاً من التقييم الأولي للمريض والإنعاش إلى المراقبة وتسهيل الوصول إلى المستشفى.

وعقّب الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة بقوله: "إن الحصول على اعتماد كمزود خدمة من مجموعة المساعدة الدولية (IAG) يمثل إنجازاً مهماً يضاف لسجل ريسبونس بلس للخدمات الطبية، حيث ستتيح لنا هذه الشركة توسيع نطاق خدمات الرعاية الطبية الطارئة قبل دخول المستشفى إلى المزيد من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. نحن متحمسون لهذا التعاون مع مجموعة المساعدة الدولية ونعمل بنشاط على أرض الواقع لضمان تزويد الشركات في المنطقة بأعلى معايير الرعاية الطبيّة الطارئة".

ويضيف راغافان: "في ريسبونس بلس للخدمات الطبية، نحن نؤمن بأن أفضل خدمات الطوارئ في فئتها يجب أن تكون متاحة للجميع، لذا ركزنا كل جهودنا منذ إنشائنا لبلوغ هذا الهدف".

وقالت لويز هيوود، المديرة العامة لشركة IAG: "إن أسطول سيارات الإسعاف الأرضية وخبرة ريسبونس بلس للخدمات الطبية في حالات الطوارئ الطبية ستدعم شركاء IAG الذين يحتاجون إلى خدمات نقل المرضى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان".

وأضافت: "تكمن مهمتنا في تقديم المساعدة على مستوى عالمي، عند الطلب وذلك في أي مكان في العالم، وتعزّز هذه الشراكة مهمتنا من خلال تعزيز شبكة الرعاية الطارئة لدينا في منطقة الإمارات العربية المتحدة. وبالاستفادة من المعرفة الإقليمية والخبرة والخدمات الميدانية لشركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية سيتمكن شركاء IAG من الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية لعملائهم عندما يحتاجون إليها".

بالإضافة إلى ذلك، تدير ريسبونس بلس أكثر من 420 عيادة في الموقع، وتوظف قوة عاملة في مجال الرعاية الصحية تضم أكثر من 2,000 متخصص، وتدعم أكثر من 300 حدث دولي سنوياً، بما في ذلك أكبر الأحداث الرياضية مثل الفورمولا 1 ورالي داكار.

تعزّز هذه الشراكة التزام IAG بأن تكون الشبكة الرائدة عالمياً للشركاء المحليين لتقديم حلول المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على نطاق عالمي.

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