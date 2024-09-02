دبي- الإمارات العربية المتحدة- أعلنت حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل)، رائدة تسريع دخول الشركات الناشئة للسوق ونموها بدعم من حكومة دبي، اليوم عن شراكة استراتيجية مع كبرى منصات التمويل في أوروبا بقيادة المستثمرين الملائكة (آنجلز دن)، في خطوة مهمة لانطلاق (إياكسل) في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا.

تأسست حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) عام 2023 بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنة حمدان للابتكار (Hi2)، وتقدم دعمًا شاملًا للشركات الناشئة التي تتطلع لدخول سوق الإمارات والشرق الأوسط، من خلال شبكة متنامية تضم أكثر من 400 خبير في المجال يعملون بشكل وثيق مع هذه الشركات لتمكينها من تحقيق النجاحات. أما (آنجلز دن)، فقد انطلقت عام 2007 وتطورت من مجرد منصة رقمية إلى شبكة استثمارية قوية تضم أكثر من 21,000 مستثمر. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة لحاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) نحو توسيع انتشارها في الأسواق الأوروبية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستكون (إياكسل) بوابة عبور للشركات الناشئة في المملكة المتحدة وأوروبا إلى أسواق الإمارات والشرق الأوسط. ويتطلع الجانبان، في ضوء ما يشهده السوق من زخم في هذا الاتجاه، إلى تحقيق نجاح متبادل ودفع عجلة النمو التحولي، تكون خلاله حاضنة الأعمال الخليجية الشريك الأمثل لهذه الشركات الناشئة، مما يساهم في تعزيز فرص نجاحها في دخول السوق الإماراتية والتوسع فيها. وفي هذا السياق، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز هذه الشراكة، مشيرين إلى أهميتها كخطوة حاسمة تعزز دعم منظومة الشركات الناشئة في الإمارات.

وتعقيبًا على هذه الشراكة المهمة، صرح ديباك أهوجا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) قائلًا: "تُشكل هذه الشراكة فرصة مميزة للانطلاق خارج حدود آسيا." وأضاف "إن دبي مركزًا حيويًا وجاذبًا لشركات التقنية الناشئة، إذ تضم العديد من الشركات من أكثر من 190 دولة حول العالم." وأوضح "نهدف من خلال هذه الشراكة دعم عدد أكبر من الشركات الناشئة في المملكة المتحدة وأوروبا للتوسع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام."

وقالت أنيشكا جيهاني، الشريك المؤسس لحاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل): "تعكس هذه الشراكة جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايدة كمركز للابتكار والنمو العالمي." وأضافت "نسعى، من خلال الاستفادة من خبراء كلا الجانبين وتفعيل أفضل الممارسات، إلى الالتزام بتسهيل دخول الشركات الناشئة للمنطقة وتمكينها من الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة هنا."

ومن جهتها عبرت أبهيلاشا دافريا، الرئيس التنفيذي لآنجلز دن عن سعادتها بهذه الشراكة وقالت: "يُشكل هذا التعاون فرصة مميزة لتعزيز انتشارنا ويمكن الشركات الناشئة لدينا من الوصول إلى السوق الإماراتية المتنامية." وأضافت "نؤمن أنه ستمكن هذه الشراكة الشركات الناشئة في المملكة المتحدة من فتح أسواق جديدة لها ودفع نموها على المستوى العالمي وهو ما يحقق رؤيتنا الرامية إلى تكوين شركات عالمية تنطلق من المملكة المتحدة."

تعزز هذه الشراكة التزام حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) بالتعاون مع أبرز الجهات في منظومة الشركات الناشئة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وفي إطار هذا التحالف، تتهيأ (إياكسل) لاستقبال مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة في الإمارات، مما يؤكد مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال.

نبذة عن مركز حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل)

تحت رعاية مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنة حمدان للابتكار (Hi2)، تأسست حاضنة الأعمال الخليجية إياكسل كعامل ريادي مسرّع لانطلاقة الأعمال، يهدف لمساعدة الشركات الناشئة في التوسع في أسواق الإمارات والشرق الأوسط. وتقدم إياكسل دعمًا شاملًا للرواد الطموحين الراغبين في الدخول إلى هذه الأسواق الواعدة. من خلال الاستفادة من خبرات شبكتها الديناميكية، تتبنى إياكسل عرضًا قويًا للقيمة يضع الشركات الناشئة في صميم اهتماماتها. وتتضمن الخدمات التي توفرها إياكسل لرواد الأعمال والشركات الناشئة المساعدة في عمليات التأسيس والوصول إلى الأسواق الحكومية والخاصة وتوفير فرص التواصل والشراكات واستشارات تمويل الأعمال وغيرها.

نبذة عن آنجلز دن

آنجلز دن فاندنج هي منصة استثمار إلكترونية تشكل أكبر شبكة للمستثمرين الملائكة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى منصة تمويل جماعي بالأسهم. تتيح هذه المنصة للمستثمرين الملائكة التواصل مع الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو ودعمها بسهولة.