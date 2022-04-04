دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، عن أن وحدات الخلايا الكهروضوئية مزدوجة الزجاج وثنائية الجانب من الطراز i-TOPCon المتطور بقياس 210×210 ملم حققت كفاءة قصوى بلغت 25.5%، لتسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً للمرة الثالثة والعشرين.

وجاء تسجيل النتيجة بعد اعتمادها من قبل المعهد الوطني للقياس في الصين، مركز البحث العلمي البارز للقياس والمؤسسة الفنية الوطنية لعلم القياس القانوني.

وقام الباحثون في مختبر الدولة الأساسي للعلوم والتكنولوجيا الكهروضوئية التابع لشركة ترينا سولار بحل المشكلات التقنية المتعلقة بباعث البورون الانتقائي، وأكسيد السيليكون النفقي واسع النطاق، وإعداد البولي سيليكون المُشاب، والتخميل عالي الكفاءة للهيدروجين. واستطاعت الشركة من خلال استخدام معدات خلايا الإنتاج الضخم، وبفضل جهودها المتواصلة في مجالي البحث والابتكار، رفع مستوى كفاءة وحدات الطاقة الشمسية أحادية البلورة من الفئة إن بقياس 210 مم إلى 25.5%، مما يؤكد مجدداً تفوق الشركة من خلال تقنية الخلايا الكهروضوئية من الطراز i-TOPCon بقياس 210×210 مم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور تشين إيفينغ، رئيس مركز البحث والتطوير للخلايا ووحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة في شركة ترينا سولار: "نحن فخورون بالإنجازات التي حققتها مؤخراً ترينا سولار، التي تلتزم بإجراء أحدث الأبحاث وعمليات التطوير. كما ساهمت ريادة الشركة في مجال الإنتاج التكنولوجي والتصنيع في الحفاظ على مكانتها الرائدة من خلال منتجاتها الفعالة".

وحققت الشركة إنجازات مهمة، حيث واصلت مشروع الخلايا عالية الكفاءة من الطراز i-TOPCon من الفئة إن بقياس 210 مم، وهي تمهد الطريق لمتابعة التطوير في هذا السوق رفيع المستوى.

ولاقت إنجازات الشركة ترحيباً واسعاً من الجهات العاملة في القطاع، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الشهيرة، حيث أدرجت رويترز إفينتس في فبراير الماضي ترينا سولار ضمن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في مجال تحول الطاقة على مستوى العالم لعام 2022، لتكون الشركة الوحيدة المسجلة في الصين؛ ومن الشركات القليلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي يتم إدراجها في القائمة.

وقدمت الشركة على مدى سنوات نشاطها أكثر من 2,200 براءة اختراع، مما يجعلها الشركة الرائدة في هذا المجال. كما لعبت دوراً رئيسياً في وضع 107 معايير في القطاع ونشرت 96 معياراً، مما ساهم بشكل كبير في تقدم التكنولوجيا الكهروضوئية.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها.

في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "اينيرجي أي او تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.trinasolar.com