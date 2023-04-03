تعاقدت شركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري مع كبرى الاستشاريين الأكثر تخصصاً فى القطاع العقاري، لتحقيق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتسويقية فى مشروعها الجديد I Sheraton فى مصر الجديدة.

وكشف هشام إبراهيم العضو المنتدب لشركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، أن الشركة تتطلع لتقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه فى منطقة الشيراتون بمصر الجديدة، من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات لتحقيق أعلى معدلات الجودة فى المنتج العقاري المقدم من الشركة إلى عملائها باستخدام أحدث تقنيات التشييد والبناء.

وأوضح أنه تم التعاقد مع المهندس هشام هلال رئيس مجلس إدارة شركة كرايتيريا ديزاين جروب للاستشارات المعمارية والهندسية، وذلك لتصميم المشروع من خلال تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر وتنفيذ معايير الأكواد المصرية والعالمية فى التصميم والإنشاء.

وتم التعاقد مع محمد جواد المدير التنفيذى لشركة IMS المتخصصة فى تقديم الحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، لإعداد الدراسات المالية الخاصة بكافة مراحل المشروع ووضع التسعير وأنظمة السداد والعائد على الاستثمار، والإشراف على تطوير الخطط المالية واعداد الموازنات وإدارة التدفقات النقدية التى تضمن لكل عملاء الشركة تحقيق أعلى ربحية متوقعة.

كما تم التعاقد مع محمد رمضان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أشراندا لإدارة الفنادق، وذلك لتقديم الخدمات الفندقية والإدارة لوحدات المشروع، بالإضافة إلى تأجير الوحدات الفندقية لصالح عملاء المشروع.

وأشار هشام إبراهيم، أن شركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، اعتمدت رؤية تنفيذية لمشروعاتها من خلال تقديم منتج عقاري يُنافس عالمياً من حيث التصميم والتنفيذ باستخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة لتحقيق أعلى معايير الجودة، وعمل التوازن بين الهدف البيئي والاستثماري والدور الإجتماعي للشركة.

وافتتحت شركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، فرعي مبيعات بمنطقة القصيم ومحافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية لتسويق مشروعها الجديد والمشروعات المستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة فى تصدير العقار المصري بالخارج.

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