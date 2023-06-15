المملكة العربية السعودية، الرياض: وقع مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be ويمثله الرئيس التنفيذي المهندس بسام الخراشي، وشركة التركي للمحاماة ويمثلها المدير التنفيذي الأستاذ محمد التركي، اتفاقية تعاون بهدف تقديم شركة التركي للمحاماة خدمات قانونية لصالح المركز.

يوفر مركز الابتكار وريادة الأعمال بيئة متكاملة من الخدمات لرواد الأعمال، وقد ساهم بإطلاق 143 شركة ناشئة ويرمي من خلال شراكاته إلى تمكين أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة وإطلاق المزيد من الشركات الناشئة للمساهمة في تعزيز وتطوير منظومة ريادة الأعمال بالمملكة.

وبهذا الشأن، صرح المهندس بسام الخراشي على هامش توقيع الاتفاقية بالقول: "شركة التركي للمحاماة من الشركات الرائدة في مجالها، ونسعد في i-be بتوقيع الاتفاقية معهم للاستفادة من خدماتهم القانونية. كما تعد هذه الشراكة امتدادًا لشراكاتنا العديدة الهادفة لتميكن رواد الأعمال في المملكة".

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عن i-be:

مجتمع ريادي متكامل يستهدف أصحاب الأفكار الريادية الذين يظهرون الإصرار والرغبة العالية لحل مشكلات تواجه الأفراد أو المجتمعات من خلال خدمات ومنتجات مبتكرة، ويبحثون عن بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لإطلاق مشاريعهم.

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