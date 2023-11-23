ضمن وفد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

المملكة العربية السعودية، الرياض: اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) مشاركته المثمرة في مؤتمر رواد لريادة الأعمال 2023 في قطر، الذي انعقد في الفترة الواقعة بين 20 و22 نوفمبر 2023 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور خليجي واسع، حيث استعرض منهجيته المتبعة لدعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة وبحث العديد من فرص التوسع في المنطقة.

وجاءت مشاركة مركز الابتكار وريادة الأعمال برفقة وفد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المشارك في مؤتمر رواد 2023 والمنتدى الخليجي لريادة الأعمال وبحضور 10 شركات سعودية ناشئة هدفت مشاركتها لاستكشاف فرص التوسع في أعمالها وبحث التحديات المشتركة مع رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

يتميز مركز الابتكار وريادة الأعمال بمنظومته المتكاملة لريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة واحتضان الشركات وتمكينها بالأبحاث والأدوات والحلول اللازمة للانطلاق في سوق العمل وقد ساهم بإطلاق أكثر من 140 شركة ناشئة حتى الآن، وتمثل مشاركته في مؤتمر رواد 2023 فرصة للتوسع من المملكة إلى دول مجلس التعاون للمساهمة في تطوير المزيد من الشركات وبناء شبكة من العلاقات لمساعدة الشركات السعودية على التوسع خارجيًا ومساندة الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون على دخول السوق السعودية.

وأشارت الأستاذة لنا الشدادي، المديرة العامة للخدمات المشتركة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، خلال مشاركتها في مؤتمر رواد إلى الفرصة الكبيرة لزيادة أواصر الترابط بين الشركات الناشئة في منطقة الخليج، وأضاف بقوله: "مؤتمر رواد فرصة لنا لاستعراض منهجيتنا في دعم وتطوير المشاريع الناشئة واستكشاف فرص التوسع لتطبيق منهجيتنا في دول الخليج، فضلًا على مساعدة الشركات الناشئة الخليجية على دخول سوق المملكة العربية السعودية".

من جهتها، عبرت الأستاذة نوره العقلا، نائبة الرئيس التنفيذي لريادة الأعمال، عن حماسها لمساعدة الشركات الناشئة الخليجية على التوسع إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال بالمنطقة، بالقول: "السوق السعودية هي الأكبر في المنطقة عمومًا وتمثل فرصة هائلة للشركات الخليجية الساعية للتوسع وهذا أمر ننظر له بكل اهتمام ونأمل أن نساعد تلك الشركات في تحقيق أهدافها. ونأمل أن تفتح فرص التعاون الجديدة كذلك المجال للشركات السعودية الناشئة للتوسع خليجيًا ويكون لنا دور في التوسع".

استضاف مؤتمر رواد 2023 في قطر أكثر من 200 مشارك من المثلين الوزاريين لدول مجلس التعاون الخليجي والكيانات الريادية والخبرة والشركات الناشئة، واحتض أكثر من 70 جناحًا، كما شهد إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة تدريبية.

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عن مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be:

مجتمع ريادي متكامل يستهدف أصحاب الأفكار الريادية الذين يظهرون الإصرار والرغبة العالية لحل مشكلات تواجه الأفراد أو المجتمعات من خلال خدمات ومنتجات مبتكرة، ويبحثون عن بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لإطلاق مشاريعهم.