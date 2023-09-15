بهدف تطوير وتعزيز قدرات وإمكانيات التصوير الفائق الطيفي وتحليلات البيانات في دولة الإمارات.

تسهم مذكرة التفاهم في تسريع وتيرة تطوّير وتعزيز الخبرات الفضائية في دولة الإمارات والمنطقة

التصوير الفائق الطيفي سيوفر تحليلات البيانات المهمة لمجموعة من القطاعات تشمل الدفاع والزراعة والرقابة البيئية

تدعم الاتفاقية إنشاء مركز التميز لقدرات التصوير الفائق الطيفي في دولة الإمارات

قيمة سوق أنظمة التصوير الفائق الطيفي كانت قد قدرت بأكثر من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة" بيانات" المتخصصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة "جي 42"، عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة HySpecIQ الرائدة عالمياً في مجال التصوير الفائق الطيفي وتحليلات البيانات، وشركة AzurX الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الفضاء في دولة الإمارات، بهدف تطوير وتعزيز قدرات وإمكانيات هذا المجال في دولة الإمارات.

وبموجب الإتفاقية ستعمل شركة "بيانات" مع شركة HySpecIQ لإنشاء تطبيقات البيانات فائقة الطيف بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التي يمكنها الجمع بين البيانات فائقة الطيف وتلك الجغرافيّة المكانية لإنتاج الرؤى والمعلومات ذات القيمة العالية. حيث يعد التصوير الفائق الطيفي تقنية متطورة تتيح إمكانية الكشف عن المواد من الفضاء، والتي تعتمد على حقيقة أنّ جميع الكائنات تعكس الضوء سواء كانت مرئية أو بعيدة بطريقة فريدة من نوعها، ما يؤدي إلى تكوين بصمة طيفية توفر معلومات مفصلة حول هوية المواد المستهدفة وتكوينها وخصائصها. وتعد شركة "بيانات" الشريك المثالي لهذه المهمة المعقدة بفضل شبكتها المتنامية من مصادر بيانات الاستشعار عن بُعد. حيث سيعمل نظام HySpecIQ على توفير مستوى غير مسبوق من المعلومات للعملاء في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

وستدعم الاتفاقية إنشاء مركز التميز لقدرات التصوير الفائق الطيفي في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منظومة شاملة لمحللي الصور فائقة الطيف والمهندسين والمديرين المختصين في المجال، بالإضافة إلى تنسيق العمليات. كما سينضم هؤلاء المحللين إلى صفوف الخبرات والكفاءات الإماراتية من مختلف المجالات للمساهمة ببناء مستقبل الفضاء في دولة الإمارات، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة.

والجدير بالذكر أن التصوير الفائق الطيفي من الفضاء يوفر معلومات قيّمة للعديد من الأسواق التي تشمل الدفاع والأمن والنفط والغاز والبيئة والزراعة. ومن خلال الجمع بين تجربة الخدمات الجغرافية المكانية لدى شركة "بيانات" وخبرة التصوير الفائق الطيفي لدى شركة HySpecIQ وخبرات التطوير التجاري في شركة AzurX، ستتمكن الشراكة من تقديم مجموعة كاملة من الحلول القائمة على هذه القدرة التقنية الناشئة، والتي ستستهدف حالات الاستخدام عالية القيمة لمجموعة من العملاء، كما ستعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز إمكاناتهم.

ويشار إلى أن قيمة سوق أنظمة التصوير الفائق الطيفي كانت قد قدرت بأكثر من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 نتيجةً للطلب المتزايد على تطبيقات الاستشعار عن بُعد وزيادة التطبيقات الصناعية للتصوير الفائق الطيفي والتقدم التقني، وزيادة المبادرات الحكومية والتمويل على مستوى العالم في هذا المجال. [المصدر: معلومات السوق العالمية]

وفي هذا السياق قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات": "تؤكد شركة "بيانات" من خلال هذه الإتفاقية، التزامها بتقديم الحلول المبتكرة التي تتضمن البيانات المتقدمة والمستنبطة باستخدام قدرات الاستشعار عن بُعد. وستتيح لنا أقمار التصوير الفائق الطيفي تطوير نماذج توفر مجموعة من الرؤى الجديدة والفريدة للعالم المرئي، وتسمح لنا أيضاً بإثراء التحليلات الحالية للبيانات المدمجة. كما ستكمل شركة HySpecIQ من طرفها المشهد البياني والمرئي لهذه التحليلات، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد لتطوير الجيل القادم من تقنيات الاستشعار عن بُعد".

ومن جانبه قال بيل سوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة HySpecIQ: «يُعدّ التصوير الفائق الطيفي من أحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتمثل دولة الإمارات الشريك المثالي لتعزيز وتطوير قدراتنا، وذلك في ظل جهودها المستمرة لتحقيق استراتيجيتها الفضائية الطموحة. ونتطلع للعمل مع شركة "بيانات" لإنشاء الحلول المبتكرة والفعالة لمراقبة الأرض والحصول على تحليلات البيانات القيّمة".

وقالت آنا هازليت، الرئيس التنفيذي لشركة AzurX: "تتمثل مهمة AzurX باستقطاب أحدث تقنيات الأقمار الصناعية والجغرافيا المكانية إلى دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع. حيث ساهمنا بوضع حجر الأساس لهذه الاتفاقية الاستراتيجية بين شركتيّ HySpecIQ و"بيانات"، وذلك لإيماننا بأن التصوير الفائق الطيفي سيوفر تحليلات البيانات المهمة لمجموعة من القطاعات تشمل الدفاع والزراعة والرقابة البيئية، فضلاً عن أسواق السلع والتأمين. وتقدم HySpecIQ المنتجات فائقة الدقة والأكثر تقدماً في هذا المجال على مستوى العالم، وتعد هذه الشراكة مع "بيانات"، إحدى شركات الجغرافيا المكانية الأكثر تطوراً في العالم، فرصة ذهبية لتطوير فريق من الخبرات التي ستغير مجرى سير القطاع".

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نبذة عن شركة بيانات:

توفر بيانات، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX ذات مساهمة أغلبية من G42، حلولًا جيومكانية عالية المستوى تعمل بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. حيث تقدم منتجات وخرائط طبوغرافية وهيدروغرافية وخرائط ملاحة جوية، بالإضافة إلى خدمات مسح البيانات الجومكانية وتحليلها وإدارتها وتشكيل نموج رقمي مرئي وخدمات رسم الخرائط بكافة أنواعها. وتستخدم الشركة كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من نوعها من خلال مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية و الطائرات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدفع الذكاء الجغرافي المكاني.

نبذة عن HySpecIQ

تصمم HySpecIQ وتنشر أجهزة الاستشعار الفضائية التي تقوم بجمع البيانات بالتصوير الفائق الطيفي بالإضافة إلى توفيرها للتحليلات المتقدمة لفهم البيانات الضخمة. وتكمن فعالية تقنيات HySpecIQ في استخدامها للعلوم البصرية ودمج البيانات وتقنيات الاستشعار وتعلم الآلة. وأنهت HySpecIQ جولة تمويلها لسلسلتها B بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021. وتتمثل رؤية الشركة بتمكين أبرز صناع القرار في مجال الذكاء والدفاع والصناعة من خلال الرؤى والتحليلات القيّمة لاتخاذ قرارات أكثر أماناً وذكاءً وقوةً واستدامة.

نبذة عن شركة AzurX

تعتبر AzurX التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها شركة الخدمات المهنية والاستثمارية في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية والشريك المختار لشركات الفضاء والأقمار الصناعية التجارية الناشئة والرائدة والجهات الحكومية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية المدنية والأمنية الوطنية وأذرع الاستثمار الاستراتيجية. وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية والدعم الكامل لتأمين الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية وتعزيز البحث والتطوير وتقدّم الأعمال والمشاريع في دولة الإمارات ومنطقة الخليج على نطاق أوسع. وتتمتع AzurX بسجل حافل في جلب أحدث شركات الفضاء والأقمار الصناعية إلى المنطقة كجزء من استراتيجيتها المستمرة لتسهيل وصول التقنيات المتطورة إلى المنطقة وتوفير الخدمات التجارية والاستثمارية للشركات التي تقدم هذه التقنيات الاستراتيجية. تفضلوا بمتابعتنا على تويتر ولينكدإن وإنستغرام.