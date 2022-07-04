دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هايك، منصة التوزيع الرقمي القائمة على التطبيقات والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتشغيل عملياتها، عن دمج المدفوعات الرقمية في منصتها. وسيسمح هذا بدروره لتجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة بتسوية المدفوعات من خلال التطبيق دون أي تكاليف إضافية، بغض النظر عن عدد المعاملات التي تُجرى أو قيمة كل منها. كما سيسمح هذا لتجار التجزئة بالدفع مباشرة لهايك باستخدام حسابات الأعمال المصرفية الخاصة بهم، دون الحاجة إلى تدخل يدوي أو تأخير.

صُمم التكامل السلس غير المتكرر وحلول التطبيقات سهلة الاستخدام لجعل التجربة أسهل لتجار التجزئة ممن يستخدمون هايك بالفعل لإدارة مدفوعاتهم.

هذه الميزة الجديدة مدعومة بأحدث تقنيات النظام الأساسي لشركة هايك، ليس فقط لجعل تسوية المدفوعات سريعة وسهلة وآمنة لتجار التجزئة، ولكنها أيضًا تقلل الاحتكاك في لوجستيات تحصيل المدفوعات التقليدية.

يقول سجاد زيدي، مدير الإنتاج لدى هايك "نبحث دائمًا عن طرق تجعل تطبيقنا أكثر سهولة في الاستخدام وكفاءة لتجار التجزئة لدينا. ويعد تكامل المدفوعات الرقمية امتدادًا طبيعيًا لمنصتنا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وسيوفر تجربة أكثر سلاسة لهؤلاء التجار لدينا. تتيح هذه الميزة لتجار التجزئة أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابات الأعمال المصرفية الخاصة بهم ودفع رصيدهم المستحق مباشرةً من خلال تطبيق هايك. كما أن معلومات الدفع ستنعكس على لوحة معلومات الائتمان والمدفوعات في غضون دقائق قليلة من إتمام العملية".

تُعد هذه الخدمة متوافقة تمامًا مع متطلبات الامتثال لقطاع بطاقات الدفع وتخضع للتنظيم من جانب البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يمكن لأي شخص إجراء أي تحويل باستثناء تاجر التجزئة نفسه، مما يضمن أن جميع المدفوعات آمنة ومضمونة. وفي ظل هذا التحديث الأخير، تسهل هايك على تجار التجزئة إدارة مخزونهم وإيصال المنتجات إلى السوق بسرعة وكفاءة.

تزداد شعبية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقبلها العديد من الشركات الآن كوسيلة لخفض التكاليف وتسريع المعاملات. وسيؤدي تكامل هايك لطريقة الدفع هذه إلى تسهيل قيام تجار التجزئة بأعمال تجارية على المنصة وتوفير تجربة أفضل لعملائهم. كما سيؤدي دمج المدفوعات الرقمية في تطبيق هايك إلى تقليل العبء الإداري بشكل كبير على بائعي التجزئة، الذين لن يحتاجوا بعد الآن إلى معالجة المدفوعات يدويًا أو تتبع الائتمانات. كما سيسمح لتجار التجزئة بإجراء المدفوعات في أي وقت ومن أي مكان، مما يجعل العملية برمتها أكثر ملاءمة.

يعد هذا تطورًا مهمًا لشركة هايك، حيث تتطلع الشركة إلى زيادة تحسين تجربة شركاء التجزئة لديها وتزويدهم بجميع الأدوات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي اليوم. ومع هذه الميزة الجديدة، تجعل هايك من السهل على تجار التجزئة القيام بأعمال تجارية على نظامها الأساسي أكثر من أي وقت مضى وتزويدهم بدافع آخر لاختيار هايك كشريك التوزيع الرقمي.

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