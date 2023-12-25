جدة: استعرضت التوكيلات العالمية للسيارات أحدث طرازات علامة جي إم سي؛ HUMMER EV الكهربائية بالكامل بفئتيها SUV وSUT في حفل أقيم في فرع الشركة بمدينة جدة بحضور نخبة من عملاء جي إم سي وممثلي الصحافة والإعلام ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات، المهندس محمد عبد الجواد: "أن جي إم سيEV HUMMER سوف تسهم في رفع مستوى المنافسة في هذه الفئة متعددة الاستخدامات، وسوف نستمر من خلال استراتيجيتنا بتوفير أحدث الطرازات لتلبية حاجة السوق السعودي وتوفير الخدمات المميزة لمستقبل السيارات الكهربائية."

تتوفر جي إم سي HUMMER EV بقوّة تبلغ 1,000 حصان وعزم قدره 15,600 نيوتن متر لفئة SUT و830 حصان وعزم قدره 15,592 نيوتن متر لفئة SUV تولّدها ثلاث محرّكات منفصلة ضمن وحدتَي دفع ’ آلتيوم ‘وذلك لمنح نظام الدفع الكهربائي بالعجلات الأربعة قدرات متميّزة مع التقنيات الإضافية و القدرات العالية التي تتمتّع بها هذه السيارة لتعزيز كل رحلة ومغامَرة والارتقاء بها للأعلى، كما زودت السيارة بنظام مراقبة عبر 18 كاميرا لمساعَدة السائق بالرؤية حول المركبة، مع العديد من خصائص السلامة النشطة القياسية.

الجدير بالذكر أن ’ جي إم سيEV HUMMER سوف تتوفر في المملكة السعودية خلال العام 2024. وتعتبَر الإضافة الكهربائية الأولى إلى مجموعة ’ جي إم سي‘من السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات، ذات القدرات العالية والمصنّعة بدقّة متناهية.

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