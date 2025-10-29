الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة HUMAIN، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتقدم قدرات ذكاء اصطناعي شاملة، وشركة إرنست ويونغ (EY)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المهنية، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى دمج حلول الأعمال المتطورة للذكاء الاصطناعي من EY في HUMAIN ONE، منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل الثورية من شركة HUMAIN والمدعومة ب"علّام"، أكثر النماذج اللغوية العربية تطورًا في العالم، والتي تم تطويرها في العالم العربي.

وسيقوم الطرفان من خلال هذا التعاون الثنائي باستكشاف كيفية إعادة تصميم أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة EY، والتي تشمل أقسام الموارد البشرية والضرائب والمحاسبة والحوكمة والتطوير المؤسسي، واستخدامها كوكلاء أذكياء لمنصة HUMAIN ONE. وتهدف الشراكة عبر دمج ابتكارات EY في مجال الذكاء الاصطناعي مع نموذج "علّام"، إلى تقديم حلول ثورية لمؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وعلى المدى البعيد، في جميع أنحاء العالم.

ويتمحور التركيز الأولي لهذه الشراكة حول ست وظائف مؤسسية رئيسية هي:

الموارد البشرية: عمليات توظيف قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الخلفية العامة للمرشحين، وتطوير المهارات (بدعم من منصة EY Skills Foundry).

الضرائب والزكاة: تقديم إقرارات آلية ومتوافقة مع معايير الجودة باستخدام نظام AI Tax Factory من EY.

المحاسبة والتدقيق: رقابة مبسطة مع برنامج المدقق الداخلي الافتراضي من EY (Virtual Internal Auditor).

إدارة المخاطر والحوكمة: إدارة الامتثال والمعرفة بالعملاء (KYC) المضمنة بالذكاء الاصطناعي.

التطوير المؤسسي: استراتيجيات وعمليات دمج واستحواذ وتقييمات أكثر ذكاءً من خلال نظام EY Competitive Edge وأداة الذكاء الاصطناعي الوكيل Transaction Diligence AI Agents.

العناية الواجبة والتقييم المالي: تقييمات ربع سنوية وسنوية مُسرّعة مع مراجعة البيانات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هذا وتتمتع EY بمكانة فريدة تُمكّنها من دعم تسريع هذا التحول. وقد كانت EY من أسرع الشركات في إعادة صياغة نموذج خدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل قاعدة عملائها التي تشمل شركات ضمن قائمة Fortune 500 وحكومات ومبتكرين، ونطاق خدماتها الواسع، بدءاً من خدمات الاستراتيجية التي تقدمها شركة EY-Parthenon وصولًا إلى خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. وتم الآن تفعيل مجموعات بياناتها الخاصة، ومنصات أعمالها المُجرّبة، واستثماراتها العالمية في الذكاء الاصطناعي من خلال بنية الذكاء الاصطناعي الوكيل لمنصة HUMAIN ONE.

وبخلاف أنظمة البرمجيات المؤسسية التقليدية التي تعتمد على سير عمل ثابت وفرق عمل كبيرة، تم تصميم منصة HUMAIN ONE لتوفر مرونة وقدرة على التوسع. فهي تُحوّل وظائف المالية والمشتريات والموارد البشرية وغيرها إلى عمليات مرنة تُركّز على الذكاء الاصطناعي، ما يُمكّن المؤسسات من تحسين الإنتاجية، وتعزيز الامتثال، وإطلاق العنان لمستويات جديدة من الرؤى والمرونة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN: "مع إطلاق HUMAIN ONE، نبدأ مرحلة جديدة في إعادة ابتكار مهام الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المتطور. وبدمج قدراتنا المتقدمة في هذا المجال مع حلول الأعمال الرائدة من EY، نُسهم في تمكين المؤسسات من إعادة تصور أعمالها والاستعداد لمستقبل العمل. معًا، نعمل على إعادة تشكيل مشهد الأعمال العالمي، من خلال تسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والأمان عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة."

من جانبه، قال جو ديبا، الرئيس التنفيذي العالمي للابتكار في شركة EY: "تلتزم EY بإعادة صياغة مستقبل الخدمات المهنية من خلال الذكاء الاصطناعي. ويُمكننا من خلال دمج حلول أعمالنا المُجرّبة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن منصة HUMAIN ONE، والاستفادة من القوة الثقافية واللغوية لمنصة ’علّام‘، مساعدة الحكومات والشركات على العمل بمستويات جديدة من الثقة والمرونة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لما فيه مصلحة المملكة العربية السعودية والعالم أجمع".

وأضاف عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يُجسّد هذا التعاون التزامنا بالابتكار، ما يمهد الطريق لموجة جديدة من تحوّل الأعمال المُعزّز بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وخارجها. وسيُحدث دمج حلول الأعمال المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي من EY في منصة HUMAIN ONE نقلة نوعية في كيفية استفادة الحكومات والشركات من الذكاء الاصطناعي الوكيل."

التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل

جدير بالذكر أن الجميع حول العالم بات ينظر إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل بوصفه أحد أهم آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتتجه الشركات والحكومات إلى ما هو أبعد من روبوتات الدردشة الثابتة وأنظمة البرمجيات كخدمة، نحو وكلاء أذكياء ومستقلين قادرين على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الخطوات، والتعاون بين الأنظمة، والتكيف الفوري. وقد تحول النقاش في أهم الوجهات المعنية، بدءاً من وول ستريت إلى وادي السيليكون، ومن الهيئات التنظيمية في أوروبا إلى الشركات سريعة النمو في آسيا، نحو حقيقة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لم يعودوا مجرد أدوات نظرية، بل أصبحوا حجر الأساس لعصر جديد من تحول الأعمال.

وبالنسبة للمستثمرين والشركات والحكومات على حد سواء، فإن الذكاء الاصطناعي الوكيل يُمثل إحدى أهم الفرص لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف وتحقيق الابتكار على نطاق واسع. ويتوقع المحللون أن يُصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل فرصة سوقية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ما يُؤكد أهمية مثل هذه الشراكات التي تم عقدها بين HUMAIN وEY بالنسبة لاستراتيجيات الاستثمار والابتكار العالمية.

إطلاق العنان للكفاءة على نطاق واسع

ستُمكّن الحلول المُبتكرة التي ستوفرها هذه الشراكة الحكومات من تسريع الإدارة الداخلية وتقديم الخدمات، وأتمتة الرقابة التنظيمية، وتعزيز تنفيذ السياسات، بينما ستشهد مؤسسات القطاع الخاص مكاسب كبيرة في مجال الامتثال، والدقة المالية، وإنتاجية القوى العاملة. ويُمكن للشركات والحكومات من خلال الجمع بين خبرة EY الواسعة في مجال الأعمال وتصميم HUMAIN ONE المُركّز على الذكاء الاصطناعي، أن يحققوا تحسينات في الكفاءة تُقاس بالأضعاف، ما يُعيد تعريف آلية عمل المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن HUMAIN:

هيومين هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة عبر أربعة مجالات أساسية - مراكز بيانات الجيل التالي، وبنية تحتية ومنصات سحابية فائقة الأداء، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك أحد أكثر نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط العربية تطوراً في العالم والذي تم تطويره في العالم العربي، وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين رؤى القطاعات العميقة والتنفيذ الواقعي. يخدم نموذج هيومين المتكامل منظمات القطاعين العام والخاص، ويطلق العنان لقيمة مضاعفة عبر جميع الصناعات، ويدفع عجلة التحول ويعزز القدرات من خلال التآزر بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. مع محفظة متنامية من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقطاعات ومهمة أساسية تتمثل في قيادة الملكية الفكرية وتفوق المواهب على مستوى العالم، تم تصميم هيومين لتحقيق القدرة التنافسية العالمية والتميز الوطني.

