واشنطن : أعلنت شركة HUMAIN، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي العالمية المتكاملة، وشركة Adobe العالمية الرائدة في مجال برمجيات الإبداع والتسويق، عن شراكتهما اليوم خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الشراكة العالمية نقلة نوعية في كيفية تضافر قدرات الذكاء الثقافي والأدوات الإبداعية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تجمع هذه الشراكة الرائدة بين شركة عالمية متخصصة في برمجيات الإبداع والتسويق وقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لبناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة وتطبيقات مدعمة بالذكاء الاصطناعي ومدركة لثقافة الشرق الأوسط والتراث السعودي والقيم والدين بعمق. وستعمل الشركتان معاً على تطوير جيل جديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد الوسائط، يشمل الصوت والصورة والفيديو والرسوميات ثلاثية الأبعاد والتوائم الرقمية، استناداً إلى مجموعات بيانات أصلية وذات صلة ثقافية، طُوّرت محلياً في العالم العربي.

تتمحور هذه الشراكة حول دمج برنامج ALLAM التابع لشركة HUMAIN وهو أول برنامج لنماذج اللغة الكبيرة متوفر باللغة العربية، مع سحابة HUMAIN Cloud السيادية ومراكز البيانات المتطورة ونماذج Adobe Firefly Foundry. وستُمكّن Adobe Foundry شركة HUMAIN من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مُصممة خصيصاً للعالم العربي، بالإضافة إلى محتوى مُطابق للعلامة التجارية للشركات التي ستعمل معها. وسيُقدم هذا المزيج نماذج ذكاء اصطناعي توليدي ذات صلة ثقافية وتاريخية، مما يُمكّن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه من إنشاء محتوى بصري جذاب وثقافي دقيق.

ستفتح هذه النماذج الذكية ثقافياً والمخصصة للغاية آفاقاً جديدة للإبداع في مختلف القطاعات. وتشمل حالات الاستخدام المحتملة ما يلي:

: أصبح بإمكان العلامات التجارية أخيراً إنتاج صور وروايات تعكس هويات وتقاليد وبيئات الشرق الأوسط الحقيقية، بدلاً من التقريبات العالمية العامة. السينما والترفيه : سيتمكن المخرجون من إنتاج عوالم دقيقة تاريخياً ومشاهد أصيلة إقليمياً وشخصيات صادقة ومتطابقة مع المكان والثقافة، مما يُسرّع عملية التصوّر المسبق وتكوين الأفكار والإنتاج.

: سيتمكن الطلاب من تطوير مهاراتهم الإبداعية الأساسية، التي تشمل التواصل الرقمي والتصميم الجرافيكي ومونتاج الفيديو وحل المشكلات الإبداعية، مما يُمكّنهم من وضع الأحداث التاريخية والمواد اللغوية في سياقها الصحيح، بالإضافة إلى إنشاء أصول تعليمية ثقافية كان من المستحيل إنتاجها على نطاق واسع سابقاً. الألعاب الإلكترونية : يمكن للاستوديوهات بناء عوالم غامرة وقصص منسجمة ثقافياً وشخصيات واقعية تتوافق مع اللاعبين في المنطقة والارتقاء بمعايير اللعب العالمية.

يهدف محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي من هذه النماذج الجديدة إلى الوصول إلى ملايين الأشخاص من خلال تطبيقات وأدوات Adobe الإبداعية والتسويقية والقائمة على المستندات التي يستخدمونها يومياً، مثل Adobe Acrobat وGenStudio وPhotoshop وExpress وFirefly وPremiere. وسيُتيح هذا إمكانية تقديم ذكاء إبداعي أكثر دقةً وارتباطاً بالسياق وتوافقاً مع الهوية الإقليمية.

سيتمكن المستخدمون في منصة HUMAIN Chat من إنتاج محتوى إبداعي دقيق ثقافياً من خلال محادثات عربية طبيعية. وستدعم النماذج داخل منصة HUMAIN Create تدفقات العمل الحديثة من مقاطع الفيديو والصور والنماذج ثلاثية الأبعاد على نطاق وجودة غير مسبوقين. ويمكن أن يصبح وكلاء Adobe Experience في منصة HUMAIN ONE جزءاً من سوق HUMAIN Agent، مما يتيح إنشاء محتوى مستقل للجهات الحكومية والعلامات التجارية واستوديوهات الإنتاج والشركات. وبالتوازي مع ذلك، يهدف البرنامج إلى دمج منتجات وخدمات Adobe مع منظومة منتجات HUMAIN.

ويعتبر دمج برنامج ALLAM من أهم ركائز هذه الشراكة، وهو أول نموذج للغات من HUMAIN متوفر باللغة العربية ضمن مجموعة منتجات Adobe العالمية. وتستكشف الشركتان دمج طبقة الذكاء العربي في ALLAM ضمن سير عمل Adobe Acrobat مما يتيح فهماً عميقاً وسلساً ومتجذراً في الثقافة العربية في بعضٍ من أكثر منصات الإنتاجية والمحتوى استخداماً في العالم.

وفي واحدة من أقوى الإشارات على التزام Adobe بالمنطقة، ستصبح الشركة أول عميل عالمي لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة HUMAIN وتعتزم الاستفادة من مراكز البيانات السيادية عالية الأداء التابعة لشركة HUMAIN كجزء من استدلال Firefly Foundry.

وستتعاون HUMAIN وQualcomm لنشر الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات من Qualcomm المدعمة بحلول AI200 وAI250، لتشغيل استدلال الصور والفيديو المنتشر على نطاق واسع. وستدعم هذه البنية التحتية شراكة HUMAIN وAdobe وستُسرّع التحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة خصيصاً للانتشار. وتؤمن HUMAIN بأن مستقبل الصور والفيديو والمحتوى الغني يتطلب هياكل جديدة مصممة لتوليد محتوى إبداعي فوري وبزمن وصول منخفض للغاية. وستعمل HUMAIN وQualcomm معاً على نشر حلول الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات لفتح آفاق جديدة لحلول الذكاء الاصطناعي الإبداعي على نطاق عالمي.

تصريحات الفريق التنفيذي

قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN: "نبني مع Adobe ذكاءً إبداعياً جديداً يفهم لغتنا وقيمنا وتراثنا ومستقبلنا. وسنعيد مع انضمام Qualcomm إلى هذا التعاون تعريف البنية التحتية التي تُشغّل عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي القادم. وسنقود معاً مسيرة تطوير الذكاء الاصطناعي الإبداعي لعصر جديد حول العالم".

من جانبه قال شانتانو ناراين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Adobe: "أصبح التعبير الإبداعي بفضل الذكاء الاصطناعي أكثر تأثيراً وسهولةً من أي وقت مضى، مما يفتح آفاقاً جديدة للمبدعين والشركات في جميع أنحاء العالم العربي والعالم. وسيُحدث الجمع بين ريادة Adobe في الإبداع وابتكار الذكاء الاصطناعي إلى جانب الذكاء الثقافي والبنية التحتية فائقة التطور التي تمتلكها شركة HUMAIN، تأثيراً هائلاً في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأضاف كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Qualcomm: "ستتمكن شركتا Adobe وHUMAIN عبر استخدام حلول مراكز البيانات المتقدمة AI200 وAI250 الموفرة للطاقة من Qualcomm، نشر أحمال العمل الضخمة لاستنتاجات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط واللغات، والتي تشمل استدلال الصور والفيديو لتمكين ملايين منشئي المحتوى، مع مرونة التوسع بسلاسة من السحابة إلى الأجهزة".

