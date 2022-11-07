الشراكة الجديدة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في أبوظبي وإتاحة الفرص التجارية لها لتطوير حلول الاتصالات الفضائية المتنقّلة

Hub71 تصبح بموجب الاتفاقية شريك "الياه سات" للابتكار

الشراكة الجديدة تتيح لشركة Mental VR الناشئة ضمن Hub71 الحصول على عقدها الأول لتزويد "الياه سات" بحلول التعلّم عن بعد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT؛ ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، عن تعاونهما من أجل تسريع تبنّي التكنولوجيا في مجال الاتصالات الفضائية. وستتيح هذه الشراكة لـ"الياه سات" التعاون مع المؤسسين ورواد الأعمال في منظومة Hub71 لتعزيز الابتكارات التكنولوجية التي تدعم تطوير قدرات الاتصالات الفضائية المتنقلة في دولة الإمارات. وبفضل هذه الاتفاقية الجديدة، وقّعت Mental VR، شركة تطوير برامج الواقع الافتراضي والتي تشكّل جزءاً من Hub71، عقدها الأول مع "الياه سات" من أجل تزويدها بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي وتوفير البرامج التدريبية لموظفي الشركة في الأماكن النائية.

وستساعد الاتفاقية بين "الياه سات" وHub71 على تحديد شركات التكنولوجيا الناشئة القادرة على تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات وتعزيز تقنيات الاتصالات الفضائية. وتدعم شركة مبادلة للاستثمار كلاً من "الياه سات" وHub71 اللتين ستتعاونان معاً في بناء القدرات الوطنية والمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً المقبلة. وقد عيّنت "الياه سات" بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة Hub71 كشريك للابتكار.

وستعمل شركات Hub71 الناشئة إلى جانب خبراء عالميين من "الياه سات" حيث ستتلقى إرشاداً إستراتيجياً في مجال تقنيات الاتصالات الفضائية وقطاع الفضاء ككلّ. كما سيتاح للشركات الناشئة استكشاف الفرص التجارية كجزء من برنامج الأقمار الصناعية والتكنولوجيا في "الياه سات."

في هذا الإطار، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: "تؤكّد شراكتنا مع "الياه سات" التزامنا بدعم المبادرات التكنولوجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز الأثر الإيجابي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للتميّز التكنولوجي على مستوى العالم."

من جانبه قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات: "تفتخر الياه سات بريادتها في قطاع خدمات الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحيوي في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وتتماشى شراكتنا مع Hub71 مع التزامنا ببناء القدرات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الفضائي الإماراتي من خلال التعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة. وانطلاقاً من أبوظبي، نتطلع إلى العمل معاً لتقديم فرص أكبر لتطوير منظومة الخدمات الفضائية والارتقاء بها."

وشهدت منظومة Hub71 توسّعاً سريعاً منذ إنشائها حيث باتت تضمّ قرابة 200 شركة ناشئة تنشط في 20 قطاعاً. كما توفّر بيئة أعمال مزدهرة لروّاد الأعمال والمؤسسين وتضع بمتناولهم برامج مخصّصة تعزّز الفرص التجارية المتاحة لهم وإمكانيات الحصول على تمويل. وقد جمعت شركاتHub71 الناشئة 3.2 مليار درهم إماراتي من أبرز المستثمرين على مستوى العالم وحقّقت إيرادات بقيمة 2.7 مليارات درهم منذ عام 2019.

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نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71.

نبذة حول الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات هامة تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C و Ku و Ka للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".

في عام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر الثريا 4NGS-، وهو الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2025.

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