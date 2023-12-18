بنك الإمارات دبي الوطني يوظف روح ريادة الأعمال التي تتميز بها Hub71، مع التركيز على توفير الحلول المخصصة والخدمات المبسطة لعملائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبو ظبي، لتزويد عملاء البنك بأحدث حلول التكنولوجيا المالية والتمهيد لحقبة جديدة من الخدمات المصرفية المتطورة.

وباعتباره بنكاً محلياً رائداً لديه عمليات تشغيلية إقليمية ودولية، فإن شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع Hub71 تفتح العديد من الآفاق الجديدة، بما في ذلك توسيع نطاق وصول البنك إلى سوق أبو ظبي، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتطورة، وتعزيز التزام البنك بقيادة التطورات الحاصلة على مستوى القطاع.

وبهذه المناسبة قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتباره مصرفاً محلياً رائداً يلتزم بقيادة دفة الابتكار في المنطقة، يقود بنك الإمارات دبي الوطني مستقبل الخدمات المصرفية لتعزيز الرخاء المالي لعملائه وموظفيه والمجتمعات التي يعمل فيها. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الارتقاء بتجارب العملاء، حيث يوظف البنك روح ريادة الأعمال التي تتمتع بها Hub71 لتقديم حلول مخصصة وخدمات مبسطة لعملائنا."

وقد استقطبت منظومة Hub71 أكثر من 260 شركة ناشئة، والتي جمعت معاً حوالي 5 مليارات درهم منذ تأسيسها عام 2019. وتوفر منظومة التكنولوجيا العالمية للشركات الناشئة الواعدة حول العالم حوافز وبرامج عديدة مع إمكانية الوصول إلى مجتمع حيوي من خلال شبكة تضم أكثر من 140 شريكاً محلياً وإقليمياً من الشركات والحكومات والشركاء الاستثماريين لدعم تطورهم ونموهم في أبوظبي ومنها إلى الأسواق العالمية. وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حققت استثمارات قياسية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وبدوره قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "تحرص منظومة Hub71 على دعم نموّ الشركات الناشئة المبتكرة التي تساهم بتوسيع نطاق تطبيقات التكنولوجيا القادرة على إحداث تحوّل في مستقبل التمويل والقطاعات الأخرى. وستمهد شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني الطريق أمام الشركات الناشئة للتحقق من ملاءمة منتجاتها للسوق، وتمكين الصفقات التجارية، والحصول على توجيهات الخبراء. ومن خلال شراكتنا مع أحد البنوك الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا سنعمل على إنشاء مزيج قوي من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تسعى نحو تحقيق النموّ والازدهار."

تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية العالمية، حيث تظهر إمكانات نمو ملحوظة، وتتبنى أهم الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وإدارة الثروات والتحويلات المالية والمدفوعات.

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