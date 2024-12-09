أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن تعاونها مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة في العاصمة الإماراتية، وذلك من خلال الجمع بين علاقات الغرفة الواسعة والوثيقة مع منظومة Hub71 الحيوية في مجال التكنولوجيا العالمية.

وقد تم الإعلان عن الاتفاقية خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي عُقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في الفترة الممتدة بين 4 و6 ديسمبر الجاري.

وبموجب التعاون، ستعمل كل من منصة Hub71 وغرفة أبوظبي على ترشيح شركات التكنولوجيا الناشئة التي تتمتع بإمكانيات متميزة للاستفادة من البرامج المطروحة لديهما، مما يضمن استفادة مؤسسي هذه الشركات من المبادرات التي تلبي احتياجاتهم الاستراتيجية. كما ستقدم غرفة أبوظبي الدعم التنظيمي اللازم والتسهيلات الضرورية لتوفير الفرص الملائمة للشركات الناشئة ضمن شبكتها، بينما ستتيح منصة Hub71 للغرفة الفرصة للمشاركة في تقديم المبادرات الداعمة لمنظومة الشركات الناشئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: "تجسد شراكتنا مع غرفة أبوظبي التزام الإمارة بتنمية الابتكار. ونعمل من خلال دمج منظومتينا على خلق بيئة داعمة تزود الشركات الناشئة بالموارد والرؤى وإمكانات التواصل لإطلاق مشاريع مؤثرة من أبوظبي إلى العالم. ونقوم بإعادة صياغة سبل التعاون ضمن منظومتنا الحيوية، ونسلط الضوء على دور هذا التعاون في تسريع نمو الشركات الناشئة، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا".

وستستفيد شركات منصة Hub71 الناشئة التي تدخل سوق أبوظبي الديناميكي من الخدمات العديدة التي تقدمها غرفة أبوظبي، بما في ذلك تسجيل شركات المناطق الحرة بأسعار مخفضة. كما ستتمكن الشركات من الوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات الرقمية وستحظى بالعديد من فرص التواصل مع الجهات الخاصة والحكومية، ذلك إضافة إلى الاستفادة من الدراسات المتخصصة التي توفرها الغرفة لتسريع نمو الشركات. وفي المقابل، ستسلط منصة Hub71 الضوء على جهود الشركات الناشئة ضمن الفعاليات والمبادرات التي تطلقها غرفة أبوظبي، وذلك في خطوة تسهم في تعزيز نجاح تلك الشركات على الصعيد العالمي.

وبدوره، قال سعادة شامس الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "تلتزم غرفة أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال مرنة ترتكز على الابتكار وتدفع ريادة الأعمال. وتعكس شراكتنا مع منصة Hub71 رؤيتنا المشتركة لتمكين الشركات الناشئة من إطلاق طاقاتها الكامنة والاستفادة من الميزات الاستراتيجية التي تتمتع بها أبوظبي، وقيادة جهود التحول والنمو عبر مختلف القطاعات".

وتحرص كل من منصة Hub71 وغرفة أبوظبي على تعزيز فرص التواصل المجتمعي، من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة وتقديم فرص التعلم والاستشارات التوجيهية واستضافة الشركات الناشئة ضمن البعثات التجارية الدولية. كما ستستفيد برامج Hub71 والمنظومات المختصة من شبكة القطاع الخاص التابعة إلى غرفة أبوظبي، وذلك بما يسهم في تسريع وتيرة الفرص المتاحة أمام مؤسسي الشركات الناشئة.

وتمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية في جهود أبوظبي الرامية إلى تعزيز التنافسية ضمن منظومتها الاقتصادية، وسد الفجوة بين مؤسسي الشركات الطموحين وأصحاب الرؤى والأعمال وتمكينهم من الحصول على الإرشاد والتوجيه والوصول إلى المنصات الضرورية التي تساعدهم على النجاح والازدهار. وتهدف منصة Hub71 وغرفة أبوظبي، من خلال توجهاتهما القائمة على الابتكار والتعاون، إلى تمهيد الطريق أمام الأجيال المقبلة من رواد الأعمال المؤثرين في إمارة أبوظبي.

وتقدم منصة Hub71 الدعم حالياً لأكثر من 330 شركة ناشئة في 24 قطاعاً، والتي يبلغ مجموع رأس مالها 7.2 مليار درهم إماراتي، وحققت عائدات تتجاوز قيمتها 4.3 مليار درهم إماراتي منذ عام 2019.

نبذة حول Hub71:

منصة Hub71 هي منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.hub71.com ومتابعتنا على المعرف @Hub71AD #Hub71.

نبذة حول غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هي جهة مستقلة ذات نفع عام وتتمتع بكيان قانوني خاص، كما تعمل على تمثيل صوت القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. ومنذ تأسيسها عام 1969، أدت الغرفة دوراً بارزاً في إعادة صياغة العديد من التشريعات واللوائح الاقتصادية في الإمارة.

وباعتبارها عضواً فاعلاً في إتحاد غرف الإمارات العربية المتحدة، أسهمت غرفة أبوظبي بفاعلية في صياغة واقتراح العديد من التشريعات الاقتصادية الوطنية، علماً أنها تتمتع بحضور دولي متميز كعضو في العديد من الغرف المشتركة العربية والأجنبية.

وتتبنى الغرفة نهجاً مرناً يُمكنها من مواكبة التغيرات والتطورات العالمية في قطاع الأعمال، ويفعل دورها في دعم السياسات وتطوير التشريعات الداعمة لاقتصاد الإمارة، وذلك بالتعاون مع مجالس الأعمال ومجموعات العمل التابعة إلى غرفة أبوظبي.

تواصل الغرفة دورها المحوري في المشهد الاقتصادي الوطني عبر تمكين الشركات من تحقيق النمو المستدام، مع التزامها الراسخ بالتميز والابتكار والمساهمة في صياغة مستقبل اقتصاد أبوظبي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.abudhabichamber.ae أو متابعة الحساب @abudhabichamber.

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