قمّة GtFT 2024 تسلط الضوء على أهمية التعاون بين عمالقة التكنولوجيا المالية وبين المنظومات الإقليمية الرائدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، عن نجاحها بالتعاون مع شركة "جوجل" العالمية في تنظيم قمّة التمويل والتكنولوجيا المستقبلية المرتقبة GtFT 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر، بحضور نخبة من أهم القيادات العالمية الرائدة في مجالات التمويل والتكنولوجيا لاستكشاف حلول تطلّعية مبتكرة تعيد تشكيل مستقبل التمويل العالمي.

وشهدت فعالية قمّة GtFT 2024 مشاركة أكثر من 350 شخصية من القيادات الفكرية والأطراف المعنية الرائدة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتابعها ما يقارب 9,000 شخص مباشرة عبر الإنترنت. وضمّت قائمة المتحدثين الرئيسيين؛ سعادة بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، وستيفاني ديفيس، نائبة الرئيس لحلول عملاء جوجل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وإيان ديلون، كبير مسؤولي المنتجات في "موني بوينت"، وعلي الحسيني، الرئيس التنفيذي للمعلومات. وتناولت كلمات المتحدثين في القمّة مواضيع محورية شملت؛ التمويل اللامركزي، والخدمات المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العملات الرقمية والاستثمار المستدام. واشتملت قائمة المتحدثين على مدراء تنفيذيين من شركات "وايز" و"بنكيو" و"بينانس" و"مينزو بنك" وبنك "إتش إس بي سي" و"ستارلينغ بنك" و"سترايب".

وتميّزت مشاركة منظومة التكنولوجيا الرائدة Hub71 كشريك إستراتيجي لقمّة GtFT 2024 بدورها الفعّال في مواءمة أهداف هذه الفعالية المتميزة مع طموحات أبوظبي نحو الريادة في ابتكارات التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي. وأظهر تعاون Hub71 مع "جوجل" أهمية الدور المحوري الذي تلعبه Hub71 في تعزيز المنظومة المالية لإمارة أبوظبي، وفي توفير دعم غير مسبوق لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح محمد الخوري، رئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي في Hub71 بالقول: "ساهمت شراكتنا الإستراتيجية مع "جوجل" في تنظيم قمّة GtFT 2024 بتعزيز جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الابتكارات المالية. وعبر هذه الفعالية، حرصنا على مشاركة القيادات العالمية الرائدة في مجالات التمويل والتكنولوجيا، والجمع بين الأطراف المؤثرة على هذا الصعيد لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية. ويساهم هذا المزيج القوي بين قدرات منظومة التكنولوجيا المالية في أبوظبي وبين الانتشار العالمي الواسع لشركة "جوجل" بتقديم أفكار واعدة يمكن تحويلها إلى حلول عملية تُجدّد مفاهيم القطاع المالي".

وخلال القمّة، قال مكسيم برافرمان، مدير المبيعات في "جوجل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع المثالي لاستضافة قمّة التكنولوجيا المالية GtFT، نظراً لما تتمتع به من نشاط استثماري مزدهر، ورؤية طموحة لمستقبل التجارب الرقمية. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، جمعت القمّة تحت مظلتها بين القيادات الفكرية المتميزة، والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لاستكشاف أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا ".

وجدير بالذكر أن دعم Hub71 لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة يتمثل في العديد من المبادرات التي تُسهّل وصول روّاد الأعمال إلى التمويل والتوجيه، وتمكين التواصل مع شبكة واسعة من الشركاء العالميين. وقد ساهمت قمة GtFT 2024 في تمهيد الطريق أمام تعاون مستقبلي واعد يُعزّز مساهمة أبوظبي كلاعب رئيسي في القطاع المالي العالمي.

نبذة حول Hub71

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

نبذة عن شركة Google Inc.‎

تتمثل مهمة Google في تنظيم معلومات العالم وتوفيرها للجميع وتحقيق الفائدة المرجوة منها على أكمل وجه. ومن خلال منتجات ومنصات مثل البحث والخرائط والبريد الإلكتروني Gmail وAndroid وGoogle Play وChrome وYouTube، تلعب Google دوراً محورياً في الحياة اليومية لمليارات الأشخاص، وقد أصبحت واحدة من أشهر الشركات على مستوى العالم. وGoogle هي شركة تابعة لشركة Alphabet Inc.

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