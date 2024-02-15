أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي؛ و"سترايد فنتشرز"، صندوق الدين المغامر الرائد عالمياً، شراكة تنص على تعاون الجانبين في دفع عجلة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي.



وستقوم Hub71 بموجب الشراكة بتوظيف خبرات "سترايد فنتشرز" الواسعة بهدف توفير رأس المال اللازم للشركات الناشئة وتزويدها بالتوجيه المطلوب كي تتمكن من تطوير مشاريعها وتوسيعها والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. من جانبها ستكون "سترايد فنتشرز" شريك رأس المال لـHub71، وستقدم الحلول المالية البديلة والدعم اللازم من خلال الدين المغامر الذي يعد رافداً مهماً للأساليب التقليدية لتمويل رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، ستنظم "سترايد فنتشرز" برامج إرشادية شاملة توفر للشركات الناشئة التوجيه اللازم لتجاوز التعقيدات التي قد تواجهها خلال توسيع أعمالها.



وستعمل Hub71 و"سترايد فنتشرز" معاً على تحديد الشركات الناشئة العالمية التي تعمل في القطاعات الاقتصادية المهمة ومساعدتها على تأسيس مقرات لها في أبوظبي. كما تهدف الشراكة من خلال الالتزام بدعم نمو الشركات الناشئة وتسريع عجلة الابتكار، إلى استقطاب مواهب الشركات الناشئة العالمية وتعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية كوجهة مُختارة لرواد الأعمال والمبتكرين.



وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: "تتسم شراكتنا مع ’سترايد فنتشرز‘ بأهميتها الكبيرة إذ تساعدنا في تطوير منظومة رأس المال لدينا من خلال توفير الموارد والاستثمارات اللازمة التي يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها للتوسع على الصعيد العالمي. سيفتح تعاوننا مع ’سترايد فنتشرز‘ الباب واسعاً أمام إمكانيات جديدة في المنطقة، الأمر الذي يتسق مع أهدافنا بترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة الابتكار العالمي ونمو ريادة الأعمال".



من جهته قال إشبريت غاندي، المؤسس والشريك الإداري لشركة "سترايد فنتشرز": "نحن مسرورون لتعاوننا مع Hub71 والذي ينسجم تماماً مع رسالتنا الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة الواعدة. إن منظومة التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة زاخرة بالفرص، وإننا نهدف من خلال تعاوننا مع Hub71 إلى دعم نمو الشركات المبتكرة، وتزويدها بالموارد المالية اللازمة والتوجيه الذي تحتاجه للمضي قدماً وتحقيق النجاح".

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