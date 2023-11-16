سيتم دمج الطلبية الخاصة بستة أنظمة ذاتية القيادة من طراز HT-100 في منصات عملاء التصدير الرئيسيين لشركة أبوظبي لبناء السفن

دبي، 16 نوفمبر 2023: اعتمدت شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج، عدة طائرات هليكوبتر بدون طيار عالية الأداء من طراز HT-100 لدمجها في سفن أحد برامج التصدير الرئيسية الخاصة بها.

ويتم تصنيع طائرات HT-100 من قبل شركة "أنافيا" ومقرها سويسرا والتي استحوذت "ايدج" مؤخراً حصة قدرها 52% في الشركة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة لبناء قدرات الجوية المستقلة لتصبح شركة رائدة عالمياً في هذا المجال عالي التخصص. وتتخصص "أنافيا" في تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي متعددة الاستخدامات والتي يصل وزنها إلى 750 كجم، والقدرات المرتبطة بها.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "في غضون أسبوع أو أكثر قليلاً منذ إعلان الاستحواذ على حصة الأغلبية في "أنافيا"، تلقينا الآن أول طلبية دولية كبيرة لشراء" أنظمة HT-100 مما يعكس الثقة في ايدج وشركائها في تطوير وتقديم حلول جوية وبحرية وبرية متطورة ومتكاملة. وتعد هذه الطلبية الأولى ضمن العديد من الطلبيات التي نتوقعها لهذه الطائرة الاستثنائية، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية التي نعتمدها في الاستحواذ والشراكات التعاونية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة داموالمتخصصين في القطاع من أجل مواصلة التميز التكنولوجي والنمو، على نحو مستدام".

ويمكن استخدام الطائرة HT-100 في مهام مختلفة مثل المراقبة والاستطلاع والتفتيش ورسم الخرائط والشحن ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى ست ساعات بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، وتمتاز بنطاق خاص يتعلق بنقل بالبيانات يصل إلى 200 كيلومتر.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.