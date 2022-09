استحوذت HSG Holding على مجموعة IT Hospitality Group www.IT-Hospitality.com، في إطار اتفاق نهائي لإطلاق استثماراتها في صناعة الضيافة العالمية. وإن هذا الاستحواذ سوف يُمكن إدارة مجموعة IT Hospitality Group من دعم توسعها المتزايد في السوق على نحو أفضل في جميع أرجاء المنطقة، وإنشاء مكاتب جديدة، وتقديم المزيد من الخدمات إلى عملائها.



أعلنت HSG Holding عن استحواذها على مجموعة IT Hospitality Group (ITHG)، رائدة السوق في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وبنيتها الأساسية، في إفريقيا والشرق الأوسط. ومن خلال هذا الاستحواذ، تدخل HSG Holding مجال الضيافة كأداة استثمارية لتعزيز تطور الشركات داخل هذه الصناعة في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19.



تأسست شركة HSG Holding من أجل التركيز على فرص الاستثمار في قطاع الضيافة حيث تمتزج قوة عمليات الضيافة التقليدية بالتقنيات الجديدة التي يمكن أن تساعد في التحول الرقمي للصناعة. وتؤدي التكنولوجيا دورًا أكبر بكثير في الصناعة وأصبحت تمثل بوتيرة سريعة جانبًا مهمًا من جوانب تشغيل عمليات الفنادق. وترى الشركة ضرورة الاستثمار على المدى الطويل لأنها ترى فرصًا كبيرة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

مساعدة صناعة الضيافة في رحلتها نحو التحول الرقمي



تمكنت مجموعة ITHG لأكثر من عقد من الزمان من تصميم وتنفيذ شبكات عمل متكاملة، ومنصات ترفيه للضيوف، وحلول الاتصال، والمهاتفة، واللافتات الرقمية، وكاميرات المراقبة في أكثر من 200 فندق و75,000 غرفة فندقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعد الشراكات طويلة الأجل مع فنادق مثل Accor وMarriott وRadisson وHilton، من بين فنادق أخرى، انعكاسًا قويًا لعمق خبرة فريق ITH وفهمه للبيئة المحلية، فضلاً عن التحديات التقنية التي يواجهها عملاؤها - لا سيما في فترة ما بعد الجائحة.



يبحث النزلاء اليوم عن سلاسة الاتصال، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه؛ فقد اعتادوا العيش في عالم متصل للغاية، ويصلون إلى كل ما يحتاجون إليه من خلال هواتفهم المحمولة، ويتوقعون خوض نفس التجارب الخالية من الإجهاد والتي يعمها الاتصال أينما قضوا اقامتهم. ومن خلال العمل عن كثب مع عملائها، فإن ITH قادرة على تقديم حلول خاصة ومصممة خصيصًا لمتطلبات العميل الفردي والتي تسمح لكل فندق بتقديم التجارب الأفضل جودة في المنطقة للنزلاء.

صرح أوليفير هينيون، المدير الإداري لمجموعة IT Hospitality Group قائلاً: "الشبكات القوية والقدرة على تنفيذ أحدث التقنيات السلكية واللاسلكية هو ما يمنح عملاءنا ميزة عن منافسيهم؛ وهو ما يعني أن النزلاء المقيمين في فنادقهم يمكنهم الاتصال بالإنترنت بسهولة، والوصول إلى خدمات البث مثل نتفليكس، وحتى الاتصال بخدمات الاستقبال والإرشاد من أجهزتهم المحمولة، بدلاً من الاعتماد على خدمات الهاتف الداخلي. ويستطيع فريق علاقات النزلاء بالفندق الترحيب بالنزلاء وإبقائهم على اطلاع بالخدمات والأنشطة المتاحة بالإضافة إلى مواعيد الوصول والمغادرة المحدثة الخاصة بالمطارات عبر الإعلانات والعروض الترويجية داخل الفندق من خلال مجموعة متنوعة من نقاط المعلومات الديناميكية"



يتابع هينيون قائلاً: "في إطار مواصلة تعزيز علاقاتنا مع شركائنا وتقويتها، فإننا نوسع عروض الدعم والخدمات التي نقدمها إلى هذه السلاسل في منطقة جغرافية أكبر. وإن هذا الاستحواذ من قبل HSG Holdings يعد إثباتًا لقدرتنا على تسريع تطورنا لنكون قادرين على تقديم خدمات أكبر لعملائنا، من خلال توسيع مواقعنا الـ 12 الحالية في المنطقة إلى مناطق إضافية، مما يجعلنا أقرب إلى عملائنا لتقديم المزيد من المساعدة المباشرة عند الحاجة."

حول HSG Holding:

بدعم من مدير الأصول متعدد الجنسيات، تعد HSG Holding شركة استثمارية تأسست حديثًا مخصصة لصناعة الضيافة وتركز على الاستحواذ على شركات التكنولوجيا التي ستساعد عملائها على مواجهة التحديات القادمة للصناعة.



حول IT Hospitality Group:

تأسست هذه المجموعة عام 2009، ولديها اليوم رؤية لتشكيل بيئة تكون فيها عملية تكامل تكنولوجيا المعلومات لمجموعات الفنادق هي أبسط المهام. تقوم ITHG بما لديها من خبرات بتصميم خدمات البنية الأساسية السلكية واللاسلكية ودمجها وتجميعها ودعمها لمجموعات الفنادق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال توفير بنى أساسية أكبر وأفضل لعملاء الفنادق، يمكن للفنادق تزويد النزلاء بالطاقة الكاملة لأحدث التقنيات، ودعم عدد متزايد من الأجهزة، واستخدام النطاق الترددي. يوجد لدى الشركة ما يقرب من 15 موقعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن المكاتب أو مراكز الخدمات، مما يجعل IT Hospitality شركة تكامل تكنولوجيا المعلومات الوحيدة التي توفر مثل هذه التغطية لدعم أعمال تطوير الفنادق. وتستند قيم ITHG إلى الإبداع، والقدرة على التكيف، والدعم.