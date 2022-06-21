دبي: أعلن بنك HSBC عن تعيين دينيش شارما كرئيس إقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية (WPB) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية. ولقد انضم دينيش أتياً من مجموعة سيتي بنك، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط. وسيبقى مقر عمله في الإمارات العربية المتحدة وسيعمل خلال المرحلة القادمة على قيادة نمو بنك HSBC في مجال أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع التركيز بشكل واضح على زيادة قاعدة العملاء من ذوي الثروات العالية وقيادة التحول الرقمي.

ولقد قاد دينيش مؤخراً عملية إعادة تموضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لإدارة الثروات لسيتي بنك، ولديه خبرة قيادية واسعة في مجال الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات والمخاطر في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وبالتعليق على ذلك، قال نونو ماتوس، الرئيس التنفيذي لأعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية: " المعرفة الواسعة والخبرة القيمة التي يتمتع بها دينيش في هذا القطاع من الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن قاد أعمال مجموعة سيتي في مجال إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة منذ عام 2014، ستكون هامة للغاية في تعزيز قدرتنا على النمو في هذا المجال من الأعمال في المنطقة. وأود أن اغتنم هذه الفرصة لأهنئه على تعيينه بينما نتطلع قدماً إلى تعزيز مكانتنا كبنك دولي رائد في مجال إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى تايلان توران على قيادته المؤقتة لأعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، والتي قام بتولي مهامها إلى جانب دوره المستمر كرئيس المجموعة للخدمات المصرفية للأفراد والاستراتيجية لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية."

وعلق ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا قائلاً: "تعتبر منطقة الشرق الأوسط مهمة جداً بالنسبة لأعمالنا المصرفية الخاصة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، مركزاً عالمياً متزايد النمو في مجال إدارة الثروات الدولية، وموقعاً رئيسياً للعملاء الذين يطلبون الحصول على الحلول الرقمية المتطورة لإدارة الثروات، ومكاناً نخصص فيه المزيد من مواردنا لتعزيز إمكانات وقدرات فرقنا العاملة في أقسام خدمة العملاء. وإني أتطلع الى قيادة دينيش للفريق في منطقة الشرق الأوسط لتوسيع أعمالنا، بما في ذلك تعميق علاقتنا وتعاوننا مع البنك السعودي البريطاني (ساب) باعتباره شريكنا الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، للاستفادة من خبرتنا الدولية بشكل كامل وتوسيع نطاق أعمالنا وخدماتنا المقدمة إلى العملاء في المملكة، وضمان أن يكون HSBC هو الشريك الأول لخبرته الواسعة في مجال إدارة الثروات الداخلية والخارجية في هذه المنطقة الحيوية."

ومن جانبه، قال دينيش: “أتطلع إلى الانضمام إلى الفريق ومواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية النمو وبرنامج التحول لتعزيز ريادة بنك HSBC القوية على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. وهناك إمكانات كبيرة لتوفير منتجات وخدمات إدارة الثروات من HSBC الذي يوفر مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والادخار للعملاء لتنمية أصولهم."

#بياناتشركات

- انتهى -

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

ويل بلير 585805190 (0) 971+ will.blair@hsbc.com

حول HSBC في بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يعتبر HSBC أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك حضوراً في 9 بلدان بالمنطقة. ويمتلك بنك "إتش إس بي سي" أعمالاً في دول الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يستأثر "إتش إس بي سي" بحصة قدرها 31% في البنك السعودي البريطاني، وبنسبة 51% في "إتش إس بي سي" السعودية للاستثمار المصرفي في المملكة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، بلغت قيمة أصول "إتش إس بي سي" 71 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2021.

حول مجموعة HSBC القابضة

تقوم مجموعة HSBC القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 64 بلداً ومنطقة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد بلغت موجوداتها 2,958 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2021، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.