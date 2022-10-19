دبي : أعلن بنك HSBC عن توسيع نطاق أعماله الحالية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات قاعدة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية سريعة النمو وللذين يرغبون في إبقاء أصولهم داخل الدولة، مع الاحتفاظ بالمرونة في هيكلة محافظهم الاستثمارية عبر المراكز المالية الدولية الرئيسية.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود:"يأتي إطلاق بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الإمارات العربية المتحدة مكملاً لقطاع أعمال الخدمات المصرفية الخاصة الحائزة على جوائز والتي نقوم بتقديمها إلى العملاء من خلال مركز دبي المالي العالمي (DIFC) منذ عام 2015.

وإن قيامنا بافتتاح فرع جديد لخدماتنا المصرفية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة يعتبر بمثابة موقع إضافي هام لشبكة HSBC العالمية لمراكز إدارة الثروات الدولية، من شأنه أن يوفر المزيد من الخيارات للعدد المتزايد من أصحاب الثروات في الإمارات العربية المتحدة بشأن مكان الاحتفاظ بأصولهم، وتمكين خبرائنا المصرفيين من توفير الدعم اللازم لعملائنا لإدارة وتنويع محافظهم الاستثمارية."

وسيعمل بنك الخدمات المصرفية الخاصة الجديد على تلبية احتياجات العملاء من ذوي التوجهات الدولية ممن يمتلكون أصولاً ماليةً قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار أمريكي.

وأضاف عبد الفتاح شرف بالقول: "يتمثل طموح HSBC في أن يكون الشريك المالي الدولي المفضل لعملائنا، كما أن إطلاق بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر علامة واضحة على مدى التزامنا الثابت بتوفير إدارة ثروات خاصة دولية على مستوى عالمي للعملاء المقيمين وللإماراتيين بالتزامن مع تزايد قاعدة أصحاب الثروات العالية في الدولة."

ومن خلال إضافة الإمارات العربية المتحدة، يرتفع عدد مراكز إدارة الثروات الخاصة الدولية التي يقوم HSBC بإداراتها إلى 11 مركزاً، ليصبح بذلك جزءاً من شبكة تضم كلاً من سويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجيرنزي وهونغ كونغ والولايات المتحدة.

وقال فرزاد بيليموريا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة لدى بنك HSBC: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزاً للخدمات المصرفية الخاصة العالمية حيث يخبرنا عملاؤنا في الدولة ومن جميع أنحاء العالم بشكل متزايد عن رغبتهم في الاحتفاظ بجزء من أصولهم المالية والعقارية فيها. ومن هذا المنطلق، يأتي قيام بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة العالمية بإضافة بعداً جديداً لمكانتنا الرائدة والمتميزة الحالية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مما يمكننا من تزويد العملاء بخدمات إدارة الثروات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء."

هذا وسيحصل عملاء بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة العالمية على إمكانية الوصول والاستفادة من إمكانات HSBC الحائزة على جوائز عبر الهاتف المتحرك كجزء من المجموعة الشاملة للخدمات المصرفية الدولية المخصصة والمنتجات والخدمات الاستثمارية. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على خدمات نمط الحياة الشاملة التي تقدمها Ten Lifestyle Group PLC، وهي إحدى خدمات الكونسيرج الرائدة في العالم.

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ملاحظات للمحررين:

وفقًا لتقرير الثروات لعام 2022 الصادر عن نايت فرانك، فمن المقرر أن يرتفع عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ممن يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها عن واحد مليون دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 39٪ بحلول عام 2026 ليصل إلى أكثر من 228 ألف شخص من 163 ألف شخص في عام 2021. ومن المقرر أن يرتفع صافي عدد السكان في الإمارات (الذين يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي) بنسبة 21٪ خلال نفس الفترة الزمنية.

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حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.