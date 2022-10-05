دبي: أطلق بنك HSBC تطبيقاً جديداً ومجانياً للتوعية من عمليات الاحتيال الإلكترونية لمساعدة العملاء وغيرهم على حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.

ويوفر تطبيق HSBC للتوعية من الاحتيال الإلكتروني - HSBC Fraud and Cyber Awareness تحذيرات مباشرة وفورية بشأن عمليات الاحتيال المستجدة في جميع أنحاء العالم. ويمكن تنزيل التطبيق من متاجر تطبيقات Google Play و Apple Store في كل من الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عمان وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وبالتعليق على ذلك، قال كولين لوبو، رئيس شؤون الامتثال التنظيمي ورئيس قسم الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "لقد أردنا أن يكون تطبيق HSBC Fraud and Cyber Awareness متاحاً بشكل مجاني للجميع حتى يتمكنوا من الاستفادة من خبرتنا الواسعة في مجال الأمن الإلكتروني ومكافحة الاحتيال، مما يساعدنا على تثقيف الأفراد بكيفية حماية بياناتهم لأخذ الاحتياطات الاستباقية لمواجهة المحتالين."

ومن بعض طرق الاحتيال الأكثر شيوعاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT) هي:

• انتحال صفة مندوبي أو موظفي الهيئات التشريعية وإقناع الأفراد بمشاركة بيانات حساباتهم وكلمات المرور ورموز الأمان من خلال إجراء المكالمات الهاتفية معهم.

• استخدام رسائل نصية قصيرة ورسائل WhatsApp مزيفة تشجع الأفراد على مشاركة بيانات حساباتهم لتلقي مدفوعات أو إرسال أموال إلى حسابات احتيالية.

• استخدام العروض عبر الإنترنت من مواقع إلكترونية مزيفة تشجع المستخدمين على النقر فوق الروابط التي تتيح للمحتالين الإلكترونيين الوصول المباشر إلى بيانات الحسابات المصرفية.

وقال بيبين ميهتا، الرئيس الإقليمي للأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "سيساعد استخدام هذا التطبيق في تعزيز الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني وكيفية تطور الإجراءات الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون. وأن أفضل دفاع ضد الجرائم الإلكترونية هو فهم كيفية عمل الإجراءات الاحتيالية وكيف يمكن منعها ومكافحتها."

وبالنسبة لعملاء HSBC، فسيشتمل التطبيق أيضاً على معلومات حول كيفية الإبلاغ عن المعاملات أو الإجراءات الاحتيالية ويوفر لهم بيانات الاتصال الخاصة بإدارات وأقسام الأعمال ذات الصلة لدى البنك. كما يوفر التطبيق محتوى خاصاً بالتوعية الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتجاري.

هذا وقد تم إطلاق تطبيق HSBC Fraud and Cyber Awareness مبدئياً في المملكة المتحدة وتم اختيار المنتج الجديد للفوز بجائزة التميز خلال حفل توزيع جوائز مكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2021 (TECA).

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حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.