(الرياض): أعلن بنك HSBC عن تعيينه كشريك لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) في إطلاق أول صندوق استثماري قابل للتداول يتتبع أداء الأسهم السعودية في آسيا. وتتم إدارة الصندوق من قبل شركة "سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول ومقرها هونغ كونغ واسمه "سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي" (CSOP) ويشار إليه بالرموز (HKD counter: 2830, RMB counter: 82830). وقد تم إطلاقة في سوق بورصة هونغ كونغ بتاريخ 29 نوفمبر 2023.

ويوجد لدى صندوق "سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي" (CSOP) أصولاً مدارة يتوقع أن تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار أمريكي وسيتيح للمستثمرين في المنتجات القابلة للتداول في هونغ كونغ إمكانية الوصول إلى فرص النمو من خلال سلة واسعة من أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودي (تداول)، في الوقت الذي تقوم فيه دول منطقة الخليج بتنويع قاعدة مستثمريها العالميين. كما سيوفر للمستثمرين خيار التداول والتسوية بدولار هونغ كونغ أو الرنمينبي.

ويفتخر بنك HSBC بدعم شركة "سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول، التي تعتبر واحدة من شركات إدارة الأصول الرائدة في آسيا، ومستثمريها، من خلال القيام بدور أمين الحفظ وأمين الصندوق ومدير الصندوق والمتداول المشارك ومزود العملات الأجنبية ووسيط التنفيذ في إدراج الصندوق.

وقال فارس الغنّام، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC العربية السعودية: "لقد ساعدت شبكتنا انتشارنا وعلاقاتنا، إلى جانب العدد المتزايد من الفرص على طول ممر الشرق الأوسط وآسيا التجاري، في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، الذي يعتبر رابطاً آخر يربط بين هاتين المنطقتين."

وقال رؤوف فهيم، رئيس قسم الأسهم والسندات لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تشهد المملكة العربية السعودية قصة نمو قوية مع مواصلة المملكة برامجها الطموحة ضمن رؤية 2030 في العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية. وهي قصة نمو نتوقع أن تستقطب اهتمام المستثمرين في هونغ كونغ وفي مختلف أنحاء منطقة آسيا بشكل أكبر في السنوات المقبلة."

وفي سبتمبر 2023، قامت سوق بورصة هونغ كونغ أيضاً بإضافة السوق المالية السعودية (تداول) كسوق بورصة معترف بها كمؤشر آخر على علاقات التعاون الوثيقة بين أسواق رأس المال على طول الممر التجاري.



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