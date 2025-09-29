الدوحة– استضاف بنك HSBC قطر الأسبوع الماضي ندوة للتواصل مع عملاء الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية (CIB) في الدوحة، تحت عنوان “الحلول الرقمية – تعزيز الكفاءة والمرونة.”

وجمعت هذه الندوة كبار المدراء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال الذين مثّلوا أكثر من 70 عميلاً، لمناقشة كيفية مساهمة الحلول الرقمية في مجالات المدفوعات، وإدارة النقد، والتجارة، والأسواق على تعزيز الكفاءة والمرونة واغتنام فرص النمو في الأسواق دائمة التغير.

وتؤكد هذه المبادرة جهود بنك HSBC قطر في تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الابتكار والتنوع الاقتصادي في جوهرها، وتعزز دور قطر كمركز للتميز الرقمي في المنطقة.

كما سلط النقاش الضوء خلال الندوة على دور الوسائل الرقمية في تبسيط العمليات وتقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة والمرونة. وتم عرض حلول HSBC الحائزة على الجوائز، بما في ذلك واجهات برمجة الخزينة (Treasury APIs)، وحل HSBC TradePay، ومنصة FX Evolve، التي تتيح للعملاء إمكانية الوصول السلس على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع لإجراء المعاملات عبر 23 زوجًا من العملات بكل سهولة.

وقال نيكولاس يونغ، رئيس حلول المدفوعات العالمية في بنك HSBC قطر: “يواصل بنك HSBC التزامه بدعم عملاء الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية (CIB) من خلال حلول رقمية ذات قيمة مضافة تمكنهم من الازدهار في اقتصاد عالمي سريع التغير. ومن خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، يمكن لعملائنا استخدام البيانات الفورية لاتخاذ قرارات أسرع واغتنام الفرص.”

وأضاف موهيت جوشي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC قطر: “يملك بنك HSBC قطر إرثاً طويلاً من الريادة في المجال الرقمي، بدءاً من تركيب أول جهاز صراف آلي في قطر عام 1986، وصولاً إلى ريادته في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات عام 1987. ونحن نواصل التزامنا اليوم بتجاوز حدود الابتكار الرقمي لتقديم حلول تحقق القيمة لعملائنا على المدى الطويل، وتعزز مرونتهم وتنافسيّتهم.”

كما شهدت الندوة حلقة نقاشية تفاعلية، شارك فيها ألدرين بارّيتو، المدير المالي الأول لشركة الفطيم دومـاسكو، الذي تحدث عن رؤيته في كيفية مساهمة حلول التجارة الرقمية المتقدمة من بنك HSBC في تحسين مرونة سلاسل التوريد. وكذلك قيصر شودهري، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الذي تحدث عن دور حلول الدفع الرقمية في إحداث تأثير تحوّلي على علاقات الجامعة مع طلابها ومورديها وشركائها عالمياً.

واختتمت الندوة بجلسة تواصل مباشرة، أتاحت من خلالها للعملاء فرصة للتفاعل مع خبراء HSBC واستكشاف الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي.

