KPMG و Russell Finex ستكون من بين الشركات الأولى المستفيدة

أطلق بنك HSBC ضمانات تمول تجاري رائدة رقمية جديدة مستعجلة عند الطلب لمساعدة العملاء على إجراء معاملاتهم التجارية على المستوى الدولي بطريقة أكثر سلاسة وأماناً وكفاءة.

ويتيح هذا الحل للعملاء إمكانية إصدار ضمانات رقيمة عند الطلب يمكن إصدارها للمستفيدين بوقت مباشر، مما يقلل من الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات من 3-4 أيام نموذجية إلى دقائق محتملة، الأمر الذي يمثل إنجازاً مهماً للقطاع المصرفي.

وستكون ضمانات التمويل التجاري المعالجة رقمية "المستعجلة" متاحةً للعملاء عبر حلول HSBC التجارية، وهي منصة التمويل التجاري الرائدة عالمياً التابعة للبنك والتي تم إعدادها لرقمنة وتبسيط سير إجراءات العملاء، والتي سيتم نشرها على المستوى العالمي خلال عامي 2024 و2025.

وتم تنفيذ أولى المعاملات من هذا النوع هذا الشهر، حيث قام بنك HSBC بإصدار سندات مناقصة لشركة KPMG للاستشارات وتدقيق الحسابات في قطر وفي ضمان الدفعة المقدمة لشركة Russell Finex Ltd البريطانية الدولية.

وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: "يستثمر بنك HSBC قطر في البرنامج الرقمي للدولة ويقدم حلولاً رائدة في السوق للمعاملات التجارية التي تتسم بالسلاسة والأمان. وإن خبرتنا العالمية الكبيرة إلى جانب المعرفة الواسعة التي نتمتع بها في السوق المحلية تجعلنا الشريك المالي الدولي المفضل لدى عملائنا."

وقال فيفيك راماشاندران، الرئيس العالمي لتمويل التجارة العالمية والذمم المالية (GTRF) لدى بنك HSBC: "تعتبر رقمنة التجارة العالمية محركاً للنجاح الاقتصادي. ونحن في HSBC، نجمع بين خبرتنا الواسعة وحلولنا التقنية المبتكرة لجعل معاملات التجارة الإلكترونية حقيقةً واقعة لعملائنا.

ولقد أمضينا وقتاً طويلاً مع عملائنا لفهم كيف يمكننا مساعدة أعمالهم على تحقيق النجاح، ومن ثم جمعنا أفضل الأشخاص والتقنيات المتاحة لتصميم وتعزيز القدرات والإمكانات التي نعتبرها عاملاً هاماً وأساسياً "لتغيير قواعد اللعبة" في هذا القطاع من الأعمال."

وقال وسيم مقصود، المدير المالي لشركة KPMG في قطر: "يشكل التحول الرقمي والابتكار والحلول التقنية عناصر رئيسية في برنامج أعمال شركة KPMG. وإن شراكتنا مع بنك HSBC قطر لمعالجة أول إصدار لضمانات مصرفية يتم معالجتها فورياً (STP) على المستوى العالمي، بدون أي تدخل بشري، وفي غضون دقائق، قد حققت قفزةً كبيرةً في رقمنة التمويل التجاري. ونحن متحمسون لرؤية المزيد من هذه القدرات الرقمية التي نتوقع أن تفتح عالماً من الفرص في هذا القطاع من الأعمال.

كما أن إدخال المعاجلة الفورية - STP يعالج تحدياً هاماً – ألا وهو تلبية الأطر الزمنية المحددة لتقديم الضمانات المصرفية، وبالتالي تمكيننا من المضي قدماً في تقديم عروض مشاريعنا بوتيرة سريعة."

ومن شأن الضمانات تحت الطلب وحلول التجارة المستندية أن توفر الدعم للشركات التجارية في جميع أنحاء العالم من خلال تخفيف المخاطر وتعزيز الثقة لدى كل من المشترين والموردين.

كما تعتبر الضمانات المعالجة رقمياً أحد الحلول الرائدة العديدة التي يقدمها HSBC لتسهيل الانتقال نحو رقمنة التجارة ودعم العملاء للاستعداد لمستقبل رقمي.

ولقد قام البنك في وقت سابق من هذا العام بإطلاق HSBC TradePay، وهو أول حل في قطاع لتمويل التجارة بدون أي مستندات لتمكين العملاء من الحصول على القروض التجارية المعتمدة مسبقاً والدفع للموردين، مع سرعة معالجة معاملات الدفع في أقل من دقيقة.

كما قام البنك مؤخراً بتوسيع خدمة متابعة سير المعاملات التجارية عبر الهاتف المتحرك لتشمل المؤسسات المالية؛ وفي عام 2022، أطلق HSBC حلول التجارة التي تعتبر تحولاً شاملاً للطريقة التي يتفاعل بها البنك مع العملاء لمعالجة معاملات التمويل التجاري.

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حول HSBC القابضة بي ال سي

تقوم HSBC القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 62 بلداً ومنطقة. وقد بلغت موجوداتها 3,021 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.