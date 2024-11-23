الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن فن أبوظبي عن إبرام شراكة استراتيجية عالمية مع بنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات لدعم النسخة السادسة عشرة من معرض فن أبوظبي.

بموجب هذه الشراكة، سيقوم بنك HSBC بدعم عدة معارض محلية تندرج ضمن أجندة برنامج فن أبوظبي، والتي تشمل معرض "آفاق الفنانين الناشئين" و "بوابة: ضفة أخرى"، و"تكليف الفنانين في المواقع الثقافية"، إضافة إلى جميع المعارض الدولية المقررة لعام 2025.

من جانبها، قالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: "يسعدنا أن نرحب ببنك HSBC، كشريك عالمي لـ فن أبوظبي. هذا التعاون يعزز جهودنا في تطوير برامج المعارض ويضيف قيمة كبيرة لصالات العرض المشاركة في الحدث. ونحن متحمسون للاستفادة من هذه الشراكة لتوسيع وجودنا في البرامج الفنية العالمية بينما نستقطب مقتني فنون جدد لمعرض فن أبوظبي من خلال هذه الشراكة الديناميكة. نحن متحمسون بشكل خاص لأنهم اختاروا عرض أعمال من مجموعتهم الفنية الدولية في المعرض، مما يعكس التزامهم الطويل بدعم الفن.".

كما صرح محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الإمارات: "منذ بداية رحلتنا في عام 1946 كأول بنك في الإمارات حتى أصبحنا اليوم البنك الرائد في الدولة، ونحن نعتبر أنفسنا جزءاً أساسياً في مسيرة التطور. في بنك HSBC، ندرك تماماً الدور الذي نلعبه في تعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دورنا في بناء جسور ثقافية تساهم في خلق بيئة تجمع بين مختلف الجنسيات. من خلال شراكتنا مع فن أبوظبي، نحن نؤكد التزامنا العميق بدعم المجتمع المحلي، وتعزيز الإبداع، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي في العاصمة. هذه الشراكة تؤكد مسؤوليتنا في استثمار جهودنا في المبادرات التي تخلق تأثيراً إيجابياً وطويل الأمد على المجتمع المحلي والجمهور العالمي".

نبذة عن فن أبوظبي

يقدم "فن أبوظبي" برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات على عكس المعارض الفنية الأخرى. فيركز "فن أبوظبي" على تنظيم فعاليات وحوارات واستعراضات فنية في أرجاء مدينة أبوظبي، ليشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيها على مدار العام. ويتوج هذا البرنامج السنوي معرض "فن أبوظبي" الذي يقام في شهر نوفمبر والذي يشتمل على العديد من المعارض الفنية الكبيرة التي تتوافد من مختلف أرجاء العالم لعرض أعمالها الفنية المميزة، إلى جانب ما يشهده من عمليات بيع لأهم الأعمال الفنية المعروضة، وأعمالاً تركيبية ترضي الجمهور الذي ينتظرها للاستمتاع والمشاركة. abudhabiart.ae