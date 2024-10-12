دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف ريال مدريد ورلد، أول متنزه ترفيهي يحمل طابع عالم كرة القدم على مستوى العالم في دبي باركس™ آند ريزورتس، عن إبرامه شراكة استراتيجية مع بنك "اتش اس بي سي HSBC"، أحد أكبر المؤسسات المصرفية والخدمات المالية على مستوى العالم، يتيحان من خلالها باقةً من المزايا الحصرية للبطاقات الائتمانية، إلى جانب مجموعةٍ من المزايا الحصرية الأخرى المصممة خصيصاً لحاملي بطاقات البنك.

وشهد حفل توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة حضور كل من فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة للترفيه، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـبنك "اتش اس بي سي HSBC"، ودانيش شارما، الرئيس الإقليمي لقطاع غدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في البنك.

وبموجب هذه الشراكة، سيحصل عملاء بنك "اتش اس بي سي HSBC" الإمارات حاملي البطاقات الائتمانية على خصم يبلغ 30% على تذاكر دخول متنزه ريال مدريد ورلد، بالإضافة إلى خصم اكبر يبلغ 50% على تذاكر دخول الوجهة أيام الثلاثاء من كل أسبوع. كما سيحصل الضيوف على مجموعةٍ من الخصومات الحصرية وخيارات المطاعم المتنوعة في ريال مدريد ورلد، لتتيح تجارب استثنائية لجميع الضيوف والعائلات من عشاق كرة القدم ومحبي المتنزهات الترفيهية.

هذا ويزخر متنزه ريال مدريد ورلد بأكثر من 40 من ألعاب الركوب والتجارب الترفيهية التي تتضمن أول أفعوانية خشبية على مستوى المنطقة، إلى جانب أطول لعبة ركوب ترفيهية على مستوى العالم، لترسم الجهتان بموجب هذه الشراكة، معالم جديدة كلياً لتجارب المتنزهات الترفيهية، بما فيها المكافآت الحصرية والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها.

نبذة عن ريال مدريد ورلد:

يقع ريال مدريد ورلدفي دبي باركس™ آند ريزورتس، وهو أول متنزه يحمل اسم نادي ريال مدريد على مستوى العالم، ويحتضن أكثر من 40 من الوجهات الترفيهية وألعاب الركوب التي تحمل طابع ريال مدريد، بما في ذلك المعارض العائلية والأفعوانيات الحماسية ومجموعة من المطاعم والمنافذ المخصصة للعائلات وجماهير النادي وعشاق الوجهات الترفيهية المميزة. يتألف ريال مدريد ورلد من 3 مناطق رئيسية هي "منطقة الأبطال" و"ساحة الاحتفالات" و"منطقة النجوم"، والتي تحتفي جميعها بإرث النادي الحائز على لقب أفضل نادي كرة قدم في القرن العشرين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتتضمن الوجهات الترفيهية التي يحتضنها ريال مدريد ورلد كلاً من "وايت هارتس" و"تجربة البرنابيو" و"أفعوانية هلا مدريد" و"ذي ويڤ - لا أولا" ويزخر ريال مدريد ورلد بأكبر تشكيلة من منتجات ومقتنيات النادي الرسمية في دبي، والذي سيختارون فيه قمصانهم المفضلة والمقتنيات الأخرى. يقع ريال مدريد ورلد ضمن دبي باركس™ آند ريزورتس على شارع الشيخ زايد مقابل نخلة جبل علي، وعلى منتصف المسافة بين مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي.

نبذة عن «دبي باركس™ آند ريزورتس»

دبي باركس™ آند ريزورتس هي جزء من "دبي القابضة للترفيه"، وهي أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، تضم وجهات ترفيهية رئيسية هي: موشينجيت دبي™، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، حديقة ليجولاند المائية، وفندق ليجولاند من ليجو، وفندق لابيتا™ من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، وريفرلاند™ دبي ومتنزه ريال مدريد ورلد الجديد.

ويعد موشنجيت™ دبي المتنزه الرئيسي في «دبي باركس™ آند ريزورتس»، وهو أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن أجواء ساحرة تتضمن استوديوهات هوليوود الشهيرة وهي "دريم وركس أنيميشن" و"كولومبيا بيكتشرز"، و"ليونزجيت" و"السنافر"، ومجموعة من الشخصيات والأعمال الكلاسيكية الشهيرة مثل "شريك" والسنافر و"مطاردو الأشباح" و"مدغشقر" و"جون ويك" وغيرها.

ريال مدريد وورلد الواقع في دبي باركس آند ريزورتس، هو أول متنزه ترفيهي لكرة القدم في العالم، ويضم أكثر من 40 لعبة والمرافق الترفيهية المستوحاة من ريال مدريد، وأطول لعبة ترفيهية في العالم، ومطاعم مخصصة للعائلات وجماهير وعشاق ريال مدريد والمتنزهات الترفيهية.

يقدم منتجع ليجولاند دبي لضيوفه مغامرات بطابع ليجو ممتعة لجميع أفراد العائلة فهناك حديقة ليجولاند دبي الترفيهية التي تقدم تجاربها المميزة والتفاعلية بطابع مكعبات ليجو الشهيرة التي تضفي أجواء من النشاط والمرح على المكان. كما تعد حديقة ليجولاند المائية أول حديقة مائية في المنطقة مخصصة للعائلات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عام، فيما يقدم فندق ليجولاند بغرفه الـ 250 المصممة على طراز مكعبات الليجو مساحات تتسع غرفها لعائلة مكونة 5 أفراد، وبخدمات وأنشطة ومرافق مخصصة للأطفال.

كما يعد فندق لابيتا™ «دبي باركس™ آند ريزورتس» من مجموعة "أوتوجراف كوليكشن"، جزءاً من سلسلة ماريوت الدولية للفنادق، ويمتاز بطابعه البولينيزي الفريد من نوعه، حيث سيكون ضيوف الوجهة على بعد خطوات معدودة من أشهر المتنزهات والوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة.

فيما يربط متنزه ريفرلاند™ دبي الذي يعد وجهة فريدة للمأكولات والمطاعم ذات الطابع الخاص بين جميع أنحاء الوجهة، ويقدم أماكن ذات خلفيه رائعة لالتقاط الصور ونشرها على منصة التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث يأخذ ضيوفه في رحلة خلابة عبر مواقع معروفة من جميع أنحاء العالم مثل القرية الفرنسية، والممشى الخشبي، وبوابة الهند، وذا بينينسولا، وتقدم للعائلة والأصدقاء فرصة رائعة للقاء في العديد من الأماكن الخلابة لاستكشاف العديد من خيارات الطعام المتنوعة والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها. يبلغ رسم الدخول للوجهة 15 درهما إماراتياً للشخص الواحد، والقابل للاسترداد مقابل المأكولات والمشروبات والمرافق الترفيهية في ريفرلاند دبي، فيما يمكن لحاملي التذاكر السنوية لكل من موشنجيت™ دبي وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية ومنتزه ريال مدريد ورلد ونيون جالاكسي - الدخول للوجهة مجاناً.

وتعد "نيون جالاكسي" الداخلية للأطفال في ريفرلاند™ دبي منطقة ألعاب نيون مستوحاة من عالم الفضاء، وتضم مسارات نينجا، وزلاقات مختلفة، وتجارب ممتعة في تسلق الحبال، ولعبة العقبات، والعديد من الأنشطة التعليمية، التي تتيح للأطفال عالماً غنياً بالمغامرات المليئة بالبهجة والمرح والفائدة في بيئة آمنة ومحفزة للتعلّم.

كما يضم متنزه ريفرلاند™ دبي أكبر مجسم لجمل مضاء في العالم، والذي يحمل أيضاً الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية™ لأطول مجسم من أضواء LED لحيوان ثديين فضلاً عن عرض الليزر الصديق للبيئة الجديد كلياً بأضوائه البراقة والذي تصاحبه معزوفات موسيقية ساحرة.

تقع دبي باركس™ آند ريزورتس على طريق الشيخ زايد، المخرج رقم 5 في دبي، على بعد 15 دقيقة من مرسى دبي، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بين مطاري دبي وأبو ظبي الدوليين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com

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