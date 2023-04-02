فاز بنك HSBC بجائزة أفضل بنك دولي في الامارات العربية المتحدة للخدمات المصرفية الخاصة وذلك ضمن جوائز يوروموني للبنوك الدولية للخدمات المصرفية الخاصة وهى اكثر الجوائز تميزا عالميا والتي يتم منحها لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.

وقد قام بنك HSBC في العام 2022 بتوسيع خدماته المصرفية الخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة بهدف توفير خدماته للعدد المتزايد من الأثرياء المقيمين من أصحاب الملايين في الدولة.

ويعمل بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة الدولية على تمكين قاعدة عملائه المتنامية على الاحتفاظ بأصولهم في دولة الامارات ولكن في نفس الوقت يوفر لهم المرونة في انشاء محافظ مالية عبر مراكز مالية دولية تابعة له للخدمات المصرفية الخاصة مما يجعل من دولة الامارات العربية المتحدة مركزا عالميا رئيسيا لإدارة الثروات لبنك HSBC الى جانب سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ ولندن.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود:" يسعى بنك HSBC لأن يكون الشريك المالي الدولي المفضل لعملائنا. ويمثل حصولنا على جائزة أفضل بنك دولي للخدمات المصرفية الخاصة في الامارات بمثابة اشادة قوية وانعكاس واضح لالتزامنا في تقديم خدمات عالمية المستوى في إدارة الثروات الخاصة لعملائنا من الإماراتيين والمقيمين في الدولة في ظل تزايد أصحاب الثروات فيها."

ويتوقع ان ينمو عدد أصحاب الثروات في الامارات بنسبة 39% بحلول العام 2026 ليصل الى أكثر من 228 ألف شخص مقارنة مع 163 ألف شخص ثري للعام 2021 مع تزايد مكانة دولة الامارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي رائد.

من جانبه قال فرزاد بليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الامارات لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود:" فوزنا بهذه الجائزة هو دليل على إلتزامنا الواضح تجاه عملائنا حيث انهم أساس عملنا وكل شي نقوم به هو من أجلهم. وينصب تركيزنا على ضمان أن يحصل عملائنا على أفضل الخدمات المتميزة في هذا القطاع مع تقديم حلول عالمية المستوى لاحتياجاتهم المالية والاستثمارية ونحن بدورنا نشكرهم على ثقتهم فينا وبخدماتنا."

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي. www.hsbc.ae