جهينه توقع اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة مع بنك HSBC

ثابت: هذا التعاون يعكس مكانتنا الرائدة بين شركات القطاع الخاص بملف الاستدامة البيئية.

ويلكوكس: تُعد هذه الاتفاقية الموقعة مع شركة جهينه امتدادًا لشراكتنا طويلة الأمد للمساهمة في تحقيق اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون الصافية

القاهرة، 5 يونيو 2024: وقعت شركة جهينه للصناعات الغذائية اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة (SLL) مع بنك HSBC، مما يعد واحدة من أولى التحركات من نوعها في هذا القطاع، حيث تعزز هذه الاتفاقية التزام الشركة بالاستدامة وتوفر أيضًا الدعم الأساسي لممارساتها ومساعيها في هذا الصدد.

توضح هذه الصفقة التاريخية التزام جهينه المستمر بالممارسات المستدامة، والتزام HSBC بدعم الشركات المصرية في خططها الانتقالية إلى اقتصاد خالٍ من الكربون من خلال التمويل المستدام.

ترتبط شروط القرض بمؤشرات أداء رئيسية متعددة (KPIs) مرتبطة بمبادرات ESG وسيتم تقييمها بشكل مستقل. يشمل ذلك خفض صافي الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 18.7% لكل منهم مقارنة بعام 2021 وبحلول عام 2025، بالإضافة إلى زيادة ساعات التدريب على الصحة والسلامة بنسبة 20% عن السنة الأساسية 2022 وضمان حصول الموظفين على المعرفة والمهارات اللازمة لدعم أعلى معايير جودة المنتج وسلامته.

أعرب السيد سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه: "سعداء بالتعاون مع بنك HSBC، خاصة وأن هذا التعاون تحديداً يعكس مكانتنا الرائدة بين شركات القطاع الخاص بملف الاستدامة البيئية. فنحن ندرك الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، وتأثيره المباشر على الوضع البيئي في العالم.

وأضاف ثابت: "على مدى السنوات الماضية، وضعت جهينه نفسها كمنتج مسؤول من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على الطاقة والمياه، وتنويع الموارد المستخدمة في مصانعها ومزارعها ومرافقها، وإطلاق مبادرات بناء القدرات المتعلقة بتطبيق الممارسات البيئية في جميع العمليات.

وكشف ثابت عن أهداف جهينه الطموحة المتعلقة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 42% بحلول عام 2030 وتحويل منتجاتها لتكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%. ولتحقيق هذه الأهداف اتخذت الشركة خطوات مهمة مثل إنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة الوادي الجديد من خلال بروتوكول تعاون مشترك مع شركة كرم سولار لتزويد مزارعها بالطاقة وتقليل اعتمادها على الديزل. بالإضافة إلى ذلك، انضمت الشركة للميثاق المصري الأول للعبوات الكرتونية المُستخدمة الذي تم اطلاقه في COP27، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز استخدام المنتجات المعاد تدويرها. أخيرا، أكد ثابت إلى أن الحصول على القرض من بنك HSBC سيزيد من تسريع تحقيق الشركة لهذه الأهداف.

وفي هذا الإطار، صرح تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC: "تحتل الاستدامة مكانة هامة على أجندة الأعمال في مختلف القطاعات والصناعات. وتُعد هذه الاتفاقية الموقعة مع شركة جهينه امتدادًا لشراكة طويلة الأمد، حيث ندعم جهودهم الرامية إلى المساهمة في تحقيق اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون الصافية، وانطلاقًا من كوننا بنكًا رائدًا في التمويل المستدام، فإننا نحرص على الاستمرار في الاستفادة من خبراتنا وحلولنا الشاملة لمساعدة عملائنا على مواجهة عملية الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الصافية."

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