دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك HSBC عن تقديم مزايا معالجة الخصوبة الشاملة الجديدة لموظفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث قام البنك بإضافة علاجات الخصوبة بما في ذلك التخصيب لدى المختبرات (IVF) أو ما يسمى بأطفال الانابيب وكذلك التلقيح داخل الرحم (IUI) للنساء إضافة الى دعم الحفاظ على الخصوبة للرجال والنساء، ضمن مزايا التغطية التأمينية الطبية للموظفين. وتمتد التغطية التأمينية لتشمل جميع الزملاء والزميلات الذين يطلبون المساعدة في مجال معالجة مشاكل الخصوبة، بما في ذلك الأزواج والزوجات. كما قام بنك HSBC أيضاً بتمديد مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر بالكامل إلى 18 أسبوعاً للأمهات الجدد، بما في ذلك أولئك الذين يختارون التبني. كما يوفر البنك أيضاً إجازة أبوة لمدة أسبوعين للآباء الجدد.

وتعليقاً على ذلك، قال مصطفى رؤوف، رئيس إدارة الموارد البشرية، في الإمارات العربية المتحدة، لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "من خلال إضافة علاجات مشاكل الخصوبة الشاملة إلى مزايا تغطيتنا التأمينية الطبية، فإننا نضمن حصول موظفينا على الدعم اللازم في مسيرتهم نحو تكوين أسرهم أو توسيعها. كما ندرك أن تجرية الأبوة والأمومة هي فريدة من نوعها، ومن خلال قيامنا بتقديم هذه المزايا الجديدة فإننا نعزز الفرص المتاحة لموظفينا لمساعدتهم على تحقيق هذه الامنيات.

ونحن في HSBC ملتزمون بدعم رفاهية موظفينا، وبالتالي فإن الاستثمار في هذه المزايا سيساعدنا على تعزيز ثقافة صديقة للأسرة وجذب المهارات والاحتفاظ بها. وهدفنا الأول والأخير هو ضمان حصول موظفينا على الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية على حد سواء."

وجدير بالذكر أن بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة قد حصل على شهادة تصنيف "بيئة عمل صديقة للموظفين من الآباء والأمهات" من قبل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة للفترة 2022-2024 وذلك تقديراً لجهود البنك المكثفة لخلق ثقافة عمل شاملة وإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين من خلال تنفيذ سياسات التوظيف المتطورة وتعزيز نموذج العمل المختلط.

كما تم تقدير بنك HSBC لكونه أحد أفضل أماكن العمل في عامي 2022 و2023 من خلال تصنيفات LinkedIn لأفضل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي الأول (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. ويبلغ حجم أصول بنك HSBC في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 71 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2022.

#بياناتشركات

-انتهى-