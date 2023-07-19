دبي: أعلن سوق دبي المالي عن نجاح بنك HSBC في تنفيذ أول صفقة دولية لإقراض واقتراض الأوراق المالية (SLB) في البورصة، وهي أول معاملة يتم تنفيذها من خلال هذا النموذج، وهي كذلك أحدث خطوات التطور والتوسعات المستمرة التي تشهدها أسواق رأس المال في دبي.

توفير المعاملات الشاملة والمتكاملة ذات البيع المباشر يعتبر تطورًا بارزًا في سوق دبي المالي، حيث يمكن المستثمرين من التحوّط للمحافظ بشكل أكثر فعالية و الاستفادة من فرص إضافية على الأوراق المالية المتداولة.

كما يُمثل إقراض واقتراض الأوراق المالية جزءًا من البنية التحتية الحيوية عبر التسهيلات المنظمة للبيع على المكشوف للأوراق المالية، بما يسمح أيضًا لمالكي الأصول ومدراء الأصول تعزيز عوائد ممتلكاتهم طويلة الأجل عن طريق إقراض أوراقهم المالية للراغبين مقابل رسوم سنوية، مع الاحتفاظ بحقوقهم في حيازة الأوراق المالية.

وقام HSBC بتسهيل الصفقة، بصفته أمين الحفظ، وممثل الإقراض لمالك الأصول الكبيرة وممثل الاقتراض أيضًا. كما قام البنك بدور وكيل الاقراض، والوسيط الرئيسي الذي يقترض الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من مالك الأصول.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ناسداك دبي: "يسعدني الإعراب عن تقديري لفريق HSBC الذي عمل جاهدًا لتنفيذ أول صفقة ناجحة لإقراض واقتراض أوراق مالية دولية في سوق دبي المالي من خلال البنية التحتية لشركة دبي للمقاصة. ويؤكد هذا النموذج على فعالية البنية التحتية للسوق من قبل شركات الوساطة وأمناء الاستثمار والمستثمرين. ونتطلع لتوسعة قاعدة المستفيدين من تسهيلات إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق".

ومن جانبه، قال عدنان حسين، الرئيس العالمي لوكالة خدمات إقراض وسيولة الأوراق المالية لدى بنك HSBC: "يسعدنا التعاون مع شركة دبي للمقاصة وتسخير معرفتنا العميقة بالسوق المحلي والعالمي في إنجاز هذه الصفقة الدولية الأولى من نوعها في سوق دبي المالي؛ حيث تساهم أنشطة إقراض الأوراق المالية في تنشيط السوق وتقويته، وتسهّل الأداء الفعال لأسواق رأس المال، ومن المتوقع أن تجتذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المالية لدولة الإمارات".

وقال نبيل البلوشي، المدير التنفيذي ورئيس إدارة خدمات الأسواق والأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة ومبيعات الشركات الإقليمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC: "يسرنا القيام بإنجاز هذه الصفقة كممثل إقراض واقتراض، ووكيل إقراض ووسيط رئيسي في الوقت ذاته، لضمان إتمام هذه الصفقة بشكل فعّال. وتمثل هذه الصفقة دليل آخر على التزام HSBC تجاه تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات، بما ينسجم مع طموحنا بأن نكون البنك الدولي الرائد في العالم، وتمكيننا من ربط العملاء بالفرص الكبيرة المتاحة في هذه المنطقة الحيوية والنابضة بالحياة ".

ومن الجدير بالذكر أن شركة دبي للمقاصة قد تأسست تحت مظلة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ذ.م.م، وهي شركة قابضة لخدمات ما بعد التداول مملوكة بالكامل لسوق دبي المالي.

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي:

أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1,6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل هذه النسبة التي طُرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM. ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقًا ثانويًا لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000 . www.dfm.ae

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. قام بنكHSBC الشرق الأوسط المحدود ، فرع الإمارات العربية المتحدة ، بتسهيل هذه المعاملة بصفته ممثل الإقراض والاقتراض

حول مجموعة HSBC القابضة:

يقع مقر مجموعة HSBC القابضة، الشركة الأم لبنك HSBC ، في لندن. ويوفر HSBC خدماته حول العالم عبر فروعه ومكاتبه في 62 بلدا ومنطقة. ويبلغ مجموع أصول البنك 2,990 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2023 وهو بذلك واحد من اكبر المؤسسات المصرفية في العالم.

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الرئيس الإقليمي للإعلام

HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

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