تم تسمية بنك HSBC بأفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط – وذلك للعام الرابع على التوالي – كما حصل على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، ليحصد بذلك ثمانية جوائز في حفل توزيع جوائز مجلة يوروموني للتميز لعام 2022.

ومن خلال حصوله على الجوائز أكثر من أي بنك منافس آخر في المنطقة، حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك استثماري في كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، كما حصل على جائزة أفضل بنك للتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وفاز بجوائز جديدة في كل من مصر وسلطنة عُمان. كأفضل بنك للحوكمة البيئة والاجتماعية (ESG).

ويعتبر HSBC البنك الوحيد الذي حصل على لقب أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط منذ بداية انطلاق الجائزة في عام 2018. وخارج نطاق منطقة الشرق الأوسط، حصل HSBC على لقب أفضل بنك للتمويل المستدام في آسيا للعام الخامس على التوالي، كما حصل على جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT): “إننا نتطلع لأن نكون المؤسسة المصرفية الرائدة عالمياً في دعم عملائنا لتلبية احتياجاتهم المصرفية في الخارج، فضلاً عن تقديم المساعدة لقيادة التحول إلى عالم اقتصادي خالِ من الانبعاثات الكربونية والذي يعتبر من ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية HSBC. وإن تقديرنا بجائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام إنما هو انعكاس واضح لما أحرزناه من تقدم جيد في تحقيق طموحنا المعلن بأن نكون الشريك المصرفي الدولي المفضل لعملائنا."

وقال جاريث توماس، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن امتلاكنا للخدمات المصرفية الاستثمارية والإمكانات ذات المستوى العالمي في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط هو الطريقة التي ساعدنا بها العملاء في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021، ولقد أسهم ذلك بشكل كبير في أن يكون HSBC على قائمة بلومبرج للمؤسسات المصرفية الرائدة في مجال عمليات الاكتتاب للطرح العام الأولي في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من عام 2022."

وقالت صابرين رحمن، رئيس قسم الاستدامة المؤسسية لدى HSBC لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "باعتبارنا أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات متتالية إنما يدل على التزامنا وقدراتنا القوية في دعم عملائنا في الانتقال إلى الحياد الكربوني."

ويهدف HSBC عالمياً إلى توفير تسهيلات تمويلية واستثمارية تصل قيمتها إلى واحد تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 وذلك لدعم الانتقال إلى اقتصاد عالمي خالِ من الانبعاثات الكربونية. كما يهدف البنك أيضاً إلى تحقيقه هدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عملياته وشبكات التوريد الخاصة به بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى الاستفادة من شبكته العالمية وإبراز ريادته في مجال التمويل المستدام، يقوم HSBC "بالتحول إلى التقنيات الرقمية على نطاق واسع" من خلال تعزيز الإمكانات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والإنترنت واستخدام تقنيات جديدة مثل blockchain والتعلم الآلي لجعل العمليات التجارية والمدفوعات العالمية أسرع وأكثر أماناً.

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حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

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قائمة بجوائز مجلة يوروموني للتميز التي فاز بها HSBC في منطقة الشرق الأوسط

الجوائز الإقليمية:

1- أفضل بنك للاستثمار في الشرق الأوسط

2- أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط (للسنة الرابعة على التوالي)

الجوائز على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط:

1- أفضل بنك للاستثمار في الكويت

2- أفضل بنك للاستثمار في سلطنة عُمان

3- أفضل بنك للاستثمار في المملكة العربية السعودية

4- أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في مصر

5- أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في سلطنة عُمان

6- أفضل بنك للتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية