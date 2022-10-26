تعيين آندي كيرنز بمنصب المدير الإداري لقيادة أسواق رأس المال Houlihan Lokey في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك الاستثماري العالمي Houlihan Lokey (ذو رمز HLI في بورصة نيويورك) اليوم عن انضمام السيد آندي كيرنز إلى الشركة بمنصب مدير إداري ورئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – والتي سيتم قيادتها من دبي. سيكون آندي مسؤولاً عن بناء وقيادة أعمال أسواق رأس المال في المنطقة من خلال منصبه الذي أنشأه البنك حديثاً، وسيعمل جنباً إلى جنب مع كبار الزملاء لتقديم مجموعة كاملة من خيارات رأس المال العالمية للعملاء الإقليميين، وتسهيل الوصول إلى رأس مال الشرق الأوسط للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يتمتع السيد كيرنز بخبرة واسعة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث قاد أكثر من 750 مليار دولار من عمليات الاندماج والاستحواذ والقروض والسندات وادراج الأسهم، بما في ذلك الاستثمار السيادي للإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والاكتتابات العامة لشركة أرامكو السعودية ومبادلة وإعمار. وشغل مؤخراً منصب كبير المدراء الإداريين ورئيس تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول (FAB). وقبل ذلك، شغل السيد كيرنز منصب المدير الإداري في بنك أمريكا ميريل لينش و بنك HSBC، حيث ترأس أعمالًا في نيويورك ولندن وهونج كونج. وهو رئيس سابق لجمعية الخليج لسوق المال.

قال أنتوني مارتينو، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة Houlihan Lokey - أسواق رأس المال: "لقد عززنا فريق أسواق رأس المال لدينا في أوروبا بشكل كبير مؤخراً، ويسعدنا انضمام آندي الآن لقيادة توسعنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. مع خبرته الثرية ومعرفته الجيدة بالمنطقة، وتركيزنا المشترك على تحقيق النتائج الممتازة للعملاء، سيكون كيرنز إضافة قيّمة للغاية لفريقنا."

وعلّق آرون ريدي، رئيس الحالات الخاصة لبنك Houlihan Lokey في الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن ملتزمون بتقديم جميع القدرات التي يمتاز بها Houlihan Lokey عبر شبكة عملائنا العالمية في هذه المنطقة. إن انضمام شريك رفيع المستوى مثل آندي لبناء فريق أسواق رأس المال لدينا في المنطقة يؤكد هذا الالتزام ورغبتنا في تزويد العملاء هنا بحلول مخصّصة لجميع متطلباتهم التمويلية."

كما علّق السيد كيرنز: "يتميز Houlihan Lokey باتباعه نهجاً مختلفاً يركز على تقديم حلول رأس المال الخاص والجودة والنصائح غير المتحيزة بكل شفافية للعملاء. أنا متحمس جداً لتقديم هذا النهج إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولمساعدة كل من الشركات الاقليمية على تحقيق أهدافهم في اصدار الديون و ادراج الأسهم وتزويد المستثمرين الإقليميين بالوصول إلى تدفق صفقات Houlihan Lokey العالمية."

مع ما يقرب من 90 من المتخصّصين في أسواق رأس المال عبر مكاتبها في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وهيوستن ولندن ومانشستر وفرانكفورت وميلانو ودبي، تعد مجموعة Houlihan Lokey في أعمال أسواق رأس المال من بين الأكبر من نوعها في مجال الخدمات المالية. تقدم المجموعة خدمات زيادة رأس المال لمجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات المملوكة للقطاع العام إلى الشركات الخاصة. في نهاية السنة المالية لعام 2021، نصحت المجموعة بجمع أكثر من 15 مليار دولار من رأس المال لعملائه من الشركات في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن «Houlihan Lokey»

بنك «Houlihan Lokey» (ذو رمز HLI في بورصة نيويورك) هو بنك استثماري عالمي يتمتع بالخبرة في عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة المالية والتقييم. يخدم البنك الشركات والمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم وله مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. يُعتبر «Houlihan Lokey» البنك الاستثماري الأول لجميع عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية، والبنك الأول لاستشارات عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة للسنوات السبع الماضية، ويحتل المرتبة الأولى عالميًا كاستشاري خدمات إعادة الهيكلة على مدى السنوات الثمانية الماضية، و البنك الاستثماري الأول عالميًا في استشارات تقارير التقييم العادل في عمليات الاندماج والاستحواذ على مدار العشرين عامًا الماضين، وكل هذه المراتب مبنيّة على عدد العمليات المالية ووفقًا للبيانات المقدمة من شركة "ريفينيتيف".