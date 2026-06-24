دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت امنكس انترناشيونال، المزود الرائد للحلول التقنية في الشرق الأوسط، عن إطلاق مركز HOT Systems للابتكار والأبحاث في دبي. ويستند المركز إلى الخصائص الفريدة التي تتميز بها تقنية تحسين العتاد (HOT)، وقد تم تصميمه لسد الفجوة بين قدرات الأجهزة ومتطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي، من خلال توفير بيئة تجمع بين الهندسة والإبداع والتحديات التقنية العملية.

وسيعمل المركز كمحور استراتيجي للبحث والاختبار والتطوير الهندسي في مجالات الحوسبة عالية الأداء ومحطات العمل المُحسّنة للذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية للمؤسسات وتقنيات تحسين التبريد والطاقة المتقدمة ومنصات الحوسبة المتنقلة من الجيل المقبل. وفي ظل التطور المتسارع للمشهد الرقمي، تمثل هذه الخطوة محطة مهمة لتقليص الفجوة بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية.

وفي هذا السياق قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة امنكس انترناشيونال: "يساعدنا فهمنا العميق لمشهد الأعمال على استشراف احتياجات المؤسسات المستقبلية. ولطالما كان الابتكار في صميم فلسفتنا الهندسية المرتبطة بأنظمة HOT، ما دفعنا إلى تأسيس مركز HOT Systems للابتكار والأبحاث، والمخصص لتطوير حلول الأجهزة من الجيل المقبل لعصر الذكاء الاصطناعي، من أجل تعزيز رؤيتنا لمستقبل الحوسبة الذكية."

وسيركز مركز الابتكار والأبحاث على تطوير حلول مصممة خصيصاً لقطاعات وتقنيات تشمل الهندسة المعمارية والهندسة والإعلام والترفيه وتطوير الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأمن السيبراني والمحاكاة والرعاية الصحية والتحول الرقمي للمؤسسات. كما تأتي هذه المبادرة استجابةً للطلب المتزايد في المنطقة على الابتكار المحلي، فيما تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه قال جوزيف جون، المدير الإقليمي للمبيعات لأنظمة HOT Systems لدى امنكس انترناشيونال: "استناداً إلى خبرتنا الممتدة لعقود ومتابعتنا للتطور المستمر في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، حرصنا على إنشاء مساحة هندسية تتيح البحث في الأفكار الجديدة واختبارها وصقلها وتحويلها إلى حلول أجهزة عملية مخصصة للذكاء الاصطناعي. تمثل هدفنا في تلبية الطلب المتنامي على الأداء وقابلية التوسع وتحسين استخدام الموارد بذكاء، فكانت النتيجة إنشاء مركز ابتكار يعمل على تطوير حلول أجهزة متقدمة ويحفّز التفكير المستقبلي في مجال الحوسبة الذكية، لا سيما فيما يتعلق بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي."

كما سيتعاون المركز مع شركاء التكنولوجيا ومطوري البرمجيات وشركاء تكامل النظم والمتخصصين في القطاع لاستكشاف عدد من المجالات الناشئة التي تشمل تسريع الذكاء الاصطناعي وحوسبة الأجهزة الطرفية والبنية التحتية الهجينة ومنصات الأمن الذكية وبيئات الحوسبة المتقدمة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تسريع الابتكار وتعزيز قدرات التطوير المشترك وتمكين نشر بنى الحوسبة الآمنة وعالية الأداء والقابلة للتوسع بوتيرة أسرع داخل المؤسسات.

ومن خلال مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير الهندسي، تسعى HOT Systems إلى تسريع تطوير منصات حوسبة موفرة للطاقة ومهيأة للذكاء الاصطناعي، بما يوفر مستويات أعلى من الأداء والاستقرار وقابلية التوسع وتحسين سير العمل للمؤسسات الحديثة.

ويشكل إطلاق مركز HOT Systems للابتكار والأبحاث محطة مهمة لكل من HOT Systems وامنكس انترناشيونال، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة توسيع حضورها في الشرق الأوسط والأسواق العالمية عبر حلول الحوسبة المبتكرة التي صُممت لتلبية متطلبات المستقبل.

نبذه عن امنكس انترناشيونال

امنكس انترناشيونال شركة رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدّم حلولًا متكاملة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والهندسة بمساعدة الحاسوب، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، مستندةً إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالإنجازات على مستوى العالم. وتحتل امنكس مكانة متقدمة بوصفها مزودًا موثوقًا لحلول شاملة من البداية إلى النهاية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية للمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من ابتكار الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz

-انتهى-

#بياناتشركات