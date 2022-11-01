سوف يتيح هذا الاستثمار لشركة «ڤاليو» إضافة المزيد من الخصائص والخدمات الفريدة لباقة المنتجات التي تقدمها، وهو ما سيساهم في تنمية قاعدة العملاء والشركاء على حد سواءٍ

القاهرة : أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استثمارها في «Hoods» وهي المنصة الأولي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في تقديم الخدمات الترفيهية والتسوق الافتراضي أون لاين. وتتطلع شركة «ڤاليو» من خلال هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من منصة «Hoods» الفريدة ودخول مجال التسوق الافتراضي سريع النمو، وهو ما سيثمر عن تنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها سواءً للعملاء أو شبكة التجار الحاليين والجدد. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور شهرين فقط من قيام شركة «ڤاليو» بالاستحواذ على شركة «باي ناس»، المنصة الإلكترونية التي تقدم باقة متكاملة من خدمات إدارة الموظفين والتي تتيح مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME)، فضلًا عن الاستحواذ على حصة أقلية في الشركة الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية «كيوي»، وهو أول تطبيق دفع اجتماعي للشباب لتسهيل اندماج غير المتعاملين مع البنوك في مصر.

وتتيح منصة «Hoods» للتسوق المباشر لعملائها تجربة تسوق ابتكارية وسهلة الاستخدام نظرًا لطبيعتها الفريدة، حيث أثبتت قدرتها الفائقة على جذب قاعدة عملاء كبيرة ومتنامية. وقد نجحت «Hoods» في إحداث تغيير جذري في أنماط التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت، وذلك عن طريق إنشاء تطبيق رقمي يجمع بين البائعين وصناع المحتوى (influencers) والمتسوقين تحت مظلة تفاعلية واحدة لتنفيذ معاملات البيع بالتجزئة بكل سهولة، حيث تتيح للمتسوقين إمكانية مشاهدة المنتجات التي يرغبون في شرائها بصورة تفاعلية مباشرة وبطريقة عرض ممتعة.

وعلى الصعيد العالمي، وبصفة خاصة بعد انتشار فيروس "كوفيد – 19"، تحول التسوق عبر الإنترنت بسرعة كبيرة إلى الطريقة المفضلة لدى العملاء الراغبين في شراء احتياجاتهم من خلال الوسائل الرقمية. وتستفيد منصة «Hoods» من مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها صناع المحتوى لعرض المنتجات بطريقة تسوق بصري ممتعة، وذلك بخلاف طرق التسوق الإلكترونية التقليدية والتي تقوم فقط بعرض ثابت للمنتجات دون عرض مباشر بتوصيات من الخبراء في عدة مجالات. ومن خلال هذه المنصة التي تتيح للمستهلكين التواصل مع الأشخاص المؤثرين والعلامات التجارية للتعرف مباشرة على المنتجات التي يرغبون في شرائها، فقد نجحت في ترسيخ مكانتها عبر تقديم تجربة تسوق فريدة ومتكاملة متعددة القنوات والتي تجمع بين مزايا تجربة التسوق الفعلية وسرعة وسهولة التسوق الإلكتروني.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكدت حبيبة نجيب رئيس قطاع الاستراتيجية والتوسع السوقي بشركة «ڤاليو»، أن هذا الاستثمار في منصة «Hoods» يعد بمثابة تأكيد على تركيز «ڤاليو» على الشراكة مع كلٍ من المتاجر غير التقليدية والمنصات والشركات التي تتفق مع رؤيتنا في مواصلة تقديم أحدث الحلول المالية المختلفة في مجال الخدمات الرقمية، مع التركيز على تقديم تجارب التسوق الملائمة وتعظيم القيمة بما يساهم في تسهيل حياة العملاء على جميع الأصعدة. وأضافت نجيب أنه بعد دخول الشركة لهذا القطاع الواعد، فسوف تستفيد «ڤاليو» من الحلول التكنولوجية التي توفرها منصة «Hoods» وشبكة عملائها الواسعة وذلك عبر تقديم حلول تمويل مناسبة لهم أثناء التسوق عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الشراكة الفرصة لشبكة «ڤاليو» المتنامية من التجار لعرض منتجاتهم مباشرة عبر المنصة وبالتالي تنمية الطلب على منتجاتهم، بالإضافة إلى تمكين عملاء «ڤاليو» من الوصول إلى منصة ابتكارية توفر لهم تجربة تسوق لا مثيل لها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي في إطار التزام «ڤاليو» بالاستثمار في الشركات التي تدعم رسالتها التي تركز على تعزيز نمط الحياة المتطور للعملاء، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركة المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تزويد عملائها وشركائها من التجار بالأدوات والحلول التمويلية التي يحتاجون إليها لتعزيز حياتهم وتنمية شركاتهم، وهو ما سيساهم في تعزيز الشمول المالي وتعظيم القيمة المستدامة وبالتالي تعزيز المردود الإيجابي على المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

ومن جانبه، أعرب مصطفى حنفي مؤسس منصة «Hoods»، عن سعادته بالشراكة مع واحدة من أبرز المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية مثل شركة «ڤاليو» والتي ستساهم في تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المنصة لعملائها وبالتالي زيادة قاعدة العملاء، وينبع ذلك الاهتمام من عقيدتنا الراسخة التي تقوم على خلق تجارب تسوق استثنائية وتساهم في إحداث تغيير جذري في حياة العملاء، فضلًا عن إعادة صياغة وخلق أسواق جديدة. وأضاف حنفي أن الاستثمار الذي ضخته شركة «ڤاليو» قد ساهم في تعزيز ثقتنا في المستقبل الواعد الذي ينتظر مجال التسوق عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن المنصة نجحت في خلق سوق جديد عبر إحداث تغيير في هذا المجال الواعد، وهو ما أثمر عن خلق المزيد من التجارب الجديدة والاستثنائية للمستهلكين. وأكد حنفي أن هذا الاستثمار من جانب شركة «ڤاليو» سوف يساهم في تسريع خطط النمو المستقبلية للمنصة وكذلك تحقيق تأثير إيجابي أوسع في السوق.

ومن ناحية أخرى، قال وليد غلوش الشريك المؤسس لمنصة «Hoods»، أننا نجحنا في بناء منصة تمكنت من خلق مزيج فريد من التسوق والترفيه في تجربة غنية توفر الراحة والمتعة في التسوق المباشر عبر منصة قوية للتجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن المنصة تركز على سرعة تسليم المنتجات للعملاء في أي مكان وبدون متاعب. وأضاف غلوش أن هذه الشراكة الفريدة مع «ڤاليو» سوف تتيح للعملاء تيسير عملية السداد وهو ما سيساهم في تعزيز تجربة التسوق لدى العملاء.

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عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة PublicRelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة «Hoods»

تجتذب منصة Hoods الأجيال الجديدة من المتسوقين إلكترونيا و تقدم لهم العلامات التجارية العالمية و المحلية من خلال تقديم محتوى الكتروني تسويقي عبر الاف الفيديوهات و قنوات البث المباشر.

Hoods تعزز فرص البائعين من المؤثرين و منتجي المحتوى الإلكتروني سوآءا منهم المبتدئين أو المشهورين و ذلك من

خلال إتاحة تواصلهم التفاعلي مع المتسوقين إلكترونيا و تبسيط عملية الشراء لتكون فورية و بضغطة زر.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.